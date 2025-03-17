SCMP: Китай пересмотрит арктическую стратегию из-за координации России и США

Tекст: Ольга Иванова

Важным фактором в этой ситуации является зависимость Китая от отношений с Россией, которые обеспечивают доступ к арктическим ресурсам, пишет URA.RU.

Профессор политологии Арктического университета Норвегии Марк Лантейн отметил, что в случае заключения соглашения между Россией и США, Пекину придется искать новые пути взаимодействия с Москвой, чтобы сохранить свои интересы в регионе. Китай также пытается переосмыслить концепцию Полярного шелкового пути и применяет более практичный подход к Арктике.

Напомним, что в 2018 году Китай заявил о планах создания «Полярного шелкового пути». Это инициатива предусматривала доступ к природным ресурсам Арктики и активное участие Китая в управлении арктической территорией. Однако, объявив себя «приарктическим государством», Китай вызвал негативную реакцию со стороны стран, находящихся непосредственно в регионе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские и американские компании проявляют интерес к совместной работе в Арктике, но конкретных переговоров пока не начиналось.

СМИ писали, что Вашингтон рассматривает сотрудничество с Москвой в Арктике как способ «вбить клин между Москвой и Пекином».

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия заявила о своей способности самостоятельно развивать Арктику.