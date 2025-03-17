В начале 90-х Лимонов писал о необходимости такого лидера, который «остановит эпидемию малодушия» и прекратит смутные времена. Это человек «плоть от плоти и кровь от крови народной», он должен стараться «не для себя, но для блага государства». «Естественный вождь». Он предугадал Путина до Путина.0 комментариев
SCMP: Китай пересмотрит арктическую стратегию из-за координации России и США
Китай пересматривает свою стратегию в Арктике, отказываясь от идеи стать «полярной державой» к 2030 году, на фоне возможного сотрудничества России и США, сообщает South China Morning Post (SCMP), ссылаясь на источники среди должностных лиц и экспертов.
Важным фактором в этой ситуации является зависимость Китая от отношений с Россией, которые обеспечивают доступ к арктическим ресурсам, пишет URA.RU.
Профессор политологии Арктического университета Норвегии Марк Лантейн отметил, что в случае заключения соглашения между Россией и США, Пекину придется искать новые пути взаимодействия с Москвой, чтобы сохранить свои интересы в регионе. Китай также пытается переосмыслить концепцию Полярного шелкового пути и применяет более практичный подход к Арктике.
Напомним, что в 2018 году Китай заявил о планах создания «Полярного шелкового пути». Это инициатива предусматривала доступ к природным ресурсам Арктики и активное участие Китая в управлении арктической территорией. Однако, объявив себя «приарктическим государством», Китай вызвал негативную реакцию со стороны стран, находящихся непосредственно в регионе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские и американские компании проявляют интерес к совместной работе в Арктике, но конкретных переговоров пока не начиналось.
СМИ писали, что Вашингтон рассматривает сотрудничество с Москвой в Арктике как способ «вбить клин между Москвой и Пекином».
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия заявила о своей способности самостоятельно развивать Арктику.