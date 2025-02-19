Лавров заявил о способности России развивать Арктику самостоятельно

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Россия способна развивать свои территории в Арктическом регионе самостоятельно, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что Россию невозможно исключить из Арктического совета, заверив, что Россия не намерена ущемлять интересы других стран в Арктике, но и не планирует уступать свои права.

Кроме того, министр отметил, что у партнеров России по Арктическому совету нет альтернатив, кроме как вернуться к нормальному сотрудничеству.

Он объяснил, что Россия имеет сильные позиции благодаря существующим договорам с соседями, и подчеркнул, что эти отношения регулируются на международном уровне.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял, что в Эр-Рияде состоялись обсуждения между Россией и США о возможных совместных энергетических проектах в Арктике.