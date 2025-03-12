11 марта исполнилось пять лет объявления пандемии ковида ВОЗ. В ней, помимо прочего, – источник сегодняшних политических войн Запада: правые и левые популисты друг против друга и вместе против «центра».0 комментариев
МИД: Работа Арктического совета поможет контактам с США
МИД: Нормализация работы Арктического совета даст возможность для контактов с США
В МИД России заявили, что нормализация работы Арктического совета может предоставить дополнительные возможности для налаживания контактов с США в Арктике.
МИД России считает, что налаживание работы Арктического совета создаст дополнительные возможности для контактов с США, передает РИА «Новости». В ведомстве заявили: «Дополнительные возможности для налаживания контактов с американскими коллегами в Заполярье обеспечила бы нормализация работы Арктического совета – основной площадки многостороннего взаимодействия в высоких широтах».
В российском МИД пояснили, что от эффективной и неполитизированной работы совета зависит принятие важных совместных решений. Это касается устойчивого социально-экономического развития Арктики, защиты культурного наследия и прав коренных народов, вопросов изменения климата и охраны окружающей среды Заполярья.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России предупредил о напряжении в Арктике из-за планов Трампа по Гренландии. Патрушев назвал освоение Арктики ключевым для роли России в мировой экономике. Лавров заявил о способности России развивать Арктику самостоятельно.