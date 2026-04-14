Европейские сателлиты США почувствовали вкус крови

Самая большая слабость США в отношениях с их сателлитами в Европе состоит в том, что именно Америка в наибольшей степени заинтересована в сохранении своего присутствия на континенте.

Американцы пришли в Европу как победители во Второй мировой войне, поставили под контроль ее военные возможности и десятилетиями использовали как территориальную базу на случай своего столкновения с СССР. Они в каком-то смысле действительно спасли правящие европейские элиты от угрозы коммунистических переворотов в конце 1940-х годов: этого благодеяния в Берлине, Лондоне и Париже им точно никогда не простят.

Затаенная обида не значит, что европейцы собираются бунтовать против своих заокеанских покровителей, для этого они слишком коррумпированы и осторожны. Однако европейцы, несмотря на ничтожество своего геополитического положения, будут использовать любые стратегические и тактические промахи США, чтобы выторговать себе какие-то привилегии. Сейчас, благодаря экстравагантным поступкам американского правительства, наступил именно такой момент слабости. И «старушка Европа» им будет пользоваться без малейших сомнений.

Прозвучавшее накануне заявление британского премьера Кира Стармера о том, что его страна не собирается присоединяться к морской блокаде Ирана, стало громом среди ясного неба для тех, кто убежден в нерушимости Трансатлантического альянса. Но оно не является таким уж сюрпризом, если посмотреть на природу отношений США и Европы за последние 80 лет. Нет сомнений, что руководители других крупных европейских держав точно так же сдержанно отнесутся к идее отправить свои корабли в зону Ормузского пролива. Даже если Трамп будет угрожать им выходом США из НАТО или другими страшными карами.

В Европе прекрасно понимают – без сохранения своего присутствия в Старом Свете Вашингтон рискует оказаться в капитальной геополитической изоляции. А все разговоры о том, что НАТО – это про защиту европейцев от каких-то ужасных врагов, представляют собой тиражирование мифа. Весь смысл которого в том, чтобы придумать красивую обертку для реальной картины отношений США и Европы, где именно Вашингтон является стороной, наиболее заинтересованной в продолжении «особых отношений».

Во-первых, для США потеря территориальной базы в Европе сразу сделает вероятное столкновение с Россией смертельно опасным – исчезнет «серая зона», где противоборство не приведет автоматически к необходимости наносить удары по основной территории друг друга.

Во-вторых, поскольку исчезнет возможность шантажировать Москву передвижениями своих ядерных арсеналов вблизи ее границ. Сама Россия, напомним, такой возможности лишена, поскольку не держит под контролем страны вроде Мексики или Канады.

В-третьих, уход США из Европы сделает в глазах самой России совершенно бессмысленным поиск компромисса с американцами, что только укрепит ее отношения с Китаем.

Иными словами, для США военное присутствие в Европе – это огромный дипломатический козырь, потеря которого станет катастрофой для их отношений с основными соперниками в Евразии. Это прекрасно понимали предыдущие американские правительства, но есть сомнения в том, что это так же четко осознает текущая администрация.

Сами же европейцы, даже самые отчаянные из них, вроде британцев, спокойно переживут практически любые масштабы сокращения американского присутствия в Старом Свете. В первую очередь потому, что они – искушенные политики и прекрасно понимают: никто нападать на Европу, в действительности не собирается. А тот бонус в виде военных расходов, что европейские элиты получают от конфликта с Россией, представляет собой незначительную компенсацию потерь от разрыва с ней экономических отношений. Разрыва, произошедшего вследствие политики предыдущих американских правительств по расширению НАТО на восток.

Да, спору нет, американское присутствие в Европе рассматривается местными элитами как гарантия того, что их антироссийские выпады будут оставаться безнаказанными. Однако в определенных пределах. Даже в годы холодной войны (1949-1990) никто всерьез не думал, что США собираются жертвовать Бостоном или Нью-Йорком ради того, чтобы отомстить СССР за разрушение Парижа. Именно поэтому Франция разрабатывала собственную доктрину применения ядерного оружия, в которой основной целью были не советские военные объекты, а Москва, Минск, Киев и Ленинград.

А вот американцы всегда определяли в качестве приоритетных целей именно военные объекты СССР, думая разрушать его мощь в то время, когда советская армия будет сносить европейских союзников США на пути к Ла-Маншу. Природа этого расхождения в стратегиях исчерпывающе описана в воспоминаниях яркого американского дипломата рейгановской эпохи Ричарда Перла «Твердая линия».

Тем более речь не может идти об эффективной защите после того, как расширение НАТО после холодной войны затащило под мифический американский «зонтик» страны, которые являются еще менее ценными, чем Британия, Франция или Германия. А в последний месяц мир еще и лицезрел, как всей американской мощи оказалось недостаточно для прикрытия маленьких стран Персидского залива от контратак со стороны Ирана. И теперь никто в здравом уме вообще не верит в то, что военное присутствие США является гарантией даже теоретической неуязвимости.

До тех пор, пока американцы соблюдали правила игры – Европа делает вид, что ей нужна защита, а Америка делает вид, что такую защиту предоставляет, – все было сравнительно хорошо. Но экстравагантное поведение и узость кругозора тех, кто правит в США сейчас, эти правила нарушили. И европейские союзники вступили в сражение за то, чтобы укрепить свои позиции в отношениях со «старшим братом». И нас не должны вводить в заблуждение дифирамбы, исполняемые в адрес Трампа посланцами европейской дипломатии.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте представляет страну, уроженцам которой было совершенно запросто ползать на коленях перед любым восточным владыкой, если это было нужно для дела. И он может называть американского президента хоть «папочкой», хоть дедушкой или букетом цветов – сути его отношения к собеседнику мы все равно никогда не узнаем. Одновременно правящие в Европе элиты видят, что могут контролировать свое деморализованное и апатичное население – это также сильный аргумент в торге с американцами.

При этом европейские элиты понимают два своих важнейших ограничителя. Во-первых, это высокая степень влияния США на европейскую экономику. От нее попытались избавиться при помощи евро и общего рынка Евросоюза, но пока получается не очень. Во-вторых, правительствам Британии, Германии и Франции необходима американская мощь и ресурсы для того, чтобы вести свою дипломатическую игру с Москвой. Эта игра будет продолжаться в зависимости от военных успехов России на украинском фронте нашего противостояния, но пока в Европе не видят, какие выгоды они могут получить от скорого примирения. В Западной Европе знают Россию на протяжении уже более 500 лет и уверены в том, что так или иначе договориться с Москвой они всегда сумеют.

Стремящееся одновременно стабилизировать отношения с Россией, подчинить Европу и подготовить ресурсы для противостояния с Китаем современное американское правительство поставило себя в очень уязвимое положение. Но не перед Москвой или Пекином – здесь взаимодействие выстраивается в первую очередь на стратегическом уровне. США своими решениями и действиями за последние недели создали массу преимуществ для собственных подчиненных в Европе, которыми те попытаются воспользоваться.

Как Вашингтон будет выходить из возникшей ситуации в настоящий момент, совершенно непонятно.