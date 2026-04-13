Tекст: Дмитрий Зубарев

Комати сообщил, что заявления Украины о готовности помочь Израилю и странам Ближнего Востока в борьбе с Ираном и движениями сопротивления являются абсурдными, передает РИА «Новости».

По его словам, Украина не может защитить даже саму себя и не способна защищать свой суверенитет, поэтому участие Киева в противостоянии с Ираном или силами сопротивления невозможно.

Комати подчеркнул, что не располагает информацией о присутствии украинских специалистов в армии Израиля. Он отметил, что в «Хезболле» считают Украину союзником Израиля, а Израиль – союзником Украины.

Политик также заявил, что Украина, по мнению «Хезболлы», используется Европой в противостоянии с Россией для сдерживания российского продвижения и политики России в Европе и мире. В этой связи Комати подчеркнул поддержку России в ее противостоянии с Украиной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на Ближний Восток.

В ответ официальный Тегеран признал территорию Украины законной военной целью.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла данную инициативу киевских властей.