Мы увидим «новое небо и новую землю» за горизонтом конфликта не раньше, чем изменимся сами. Выйти из этого испытания и вернуться к прежней жизни ради прежних смыслов невозможно. Будущее не гарантировано никому, впереди нас ждет неопределенность, но это не повод складывать руки.0 комментариев
Китай осудил американскую блокаду Ормузского пролива
МИД Китая назвал блокаду США Ормузского пролива безответственным поступком
Пекин осудил действия США в Ормузском проливе, подчеркнув, что блокада может привести к усугублению ситуации и поставить под угрозу морскую безопасность.
Блокада США Ормузского пролива является опасным и безответственным поступком, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге, передает РИА «Новости». Он отметил, что такие действия только усиливают напряженность в регионе.
По словам Го Цзякуня, наращивание военного присутствия США и целенаправленная блокада в условиях достигнутого соглашения о временном прекращении огня лишь усиливают противоречия. Дипломат подчеркнул, что эти шаги могут подорвать хрупкое перемирие и создать серьезную угрозу безопасности судоходства в Ормузском проливе.
«Это опасный и безответственный поступок», – заявил представитель МИД КНР. Китай призывает все стороны к сдержанности и урегулированию противоречий путем диалога.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон задействовал более 10 военных кораблей для перекрытия судоходства в Ормузском проливе. Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало морской блокады иранских портов 13 апреля.