Си Цзиньпин призвал Испанию совместно защищать многополярный мировой порядок
На встрече в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости совместных действий Китая и Испании для защиты многополярного мира, передает Синьхуа.
Китай и Испания должны выступать против возвращения мира к «закону джунглей» и совместно защищать справедливое международное устройство, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом, пишет ТАСС со ссылкой на Синьхуа.
По словам китайского лидера, обе страны придерживаются принципиальных подходов к вопросам справедливости, поэтому им следует укреплять коммуникацию, усиливать взаимное доверие и тесно сотрудничать.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин и Мадрид должны поддерживать подлинный мультилатерализм, международную систему с центральной ролью ООН и порядок, основанный на международном праве. Он также отметил важность сотрудничества для формирования равноправного многополярного мира, инклюзивной глобализации и продвижения сообщества единой судьбы человечества.
Китайский лидер предложил сторонам использовать открывающиеся возможности, совместно развивать инновации, укреплять сотрудничество в торговле, новых источниках энергии и других областях. Кроме того, было подчеркнуто значение обменов в культуре, образовании, науке и спорте.
Премьер-министр Испании Педро Санчес, согласно агентству, выразил готовность Мадрида координировать действия с Пекином для совместного преодоления геополитических вызовов, борьбы с торговым протекционизмом, изменением климата, а также для защиты международного права и принципов многосторонности.
Напомним, правительство Испании закрыло свое воздушное пространство для военных полетов в связи с ирано-иракской войной. Италия также отказала нескольким американским самолетам в разрешении на посадку на базе на Сицилии.