  • Новость часаВС России нанесли массированный ответный удар по объектам ТЭК Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Французских трудящихся лишают Первомая
    Набиуллина заявила о наступлении в России новой кадровой реальности
    Медведев назвал заводы БПЛА в Европе целями для ВС России
    Эксперт назвала самый благоприятный период для покупки дачного участка
    На украинском аэродроме уничтожены самолеты F-16 и Mirage
    Прибалтика поставила на Украину десятки тысяч дронов и комплектующих
    Слухи о смерти военкора Земцова опровергли
    Экономика Китая показала уверенный рост вопреки войне на Ближнем Востоке
    Финляндия намерена пересмотреть сделки россиян с недвижимостью
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Ормузский пролив как главные морские ворота планеты

    Морской путь через Ормузский пролив, связывающий между собой Ближний Восток, Индию и Китай – важнейшие культурно-экономические зоны планеты, издавна являлся практически безальтернативным. И для Синдбада-морехода, и для Афанасия Никитина. А вот Трамп по нему пройти сможет вряд ли.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Когда у Ирана закончится начальство

    Хотя убийства высокопоставленных иранцев и отличаются друг от друга деталями, в их основе неизменно присутствует традиционная для всех подобных акций основа – агентура, техническая разведка, наблюдение, анализ поведения и точное наведение.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Бога пытаются взять в военные союзники

    Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?

    16 апреля 2026, 11:44 • Новости дня

    БПЛА повредили частные дома в Орловской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате падения фрагментов уничтоженных украинских БПЛА в Орловской области повреждения получили фасады зданий и автотранспорт, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

    В ходе атаки уничтожены три БПЛА, при падении обломков повреждения фасадов и остекления получили четыре частных домовладения и личный автотранспорт, указал Клычков, передает РИА «Новости».

    «Пострадавших нет», – добавил он.

    В настоящее время на местах падения фрагментов дронов продолжают работать сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Специалисты оценивают нанесенный ущерб и обеспечивают безопасность территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре беспилотники повредили кровли четырех частных домов в Орловской области. В августе один мирный житель региона пострадал от падения обломков дронов.

    15 апреля 2026, 18:44 • Новости дня
    Минобороны назвало адреса европейских производителей БПЛА для ударов по России
    Минобороны назвало адреса европейских производителей БПЛА для ударов по России
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Минобороны России опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    Минобороны России предоставило список названий и адресов украинских и совместных предприятий в Европе, где изготавливают БПЛА и комплектующие для Украины. В ведомстве заявили: «Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран», передает ТАСС

    Среди компаний, попавших в опубликованный перечень, значатся «Файер пойнт» и «Хорайзон тех» в Британии (Лондон, Милденхолл, Лестер), «Да Винчи авиа» и «Эйрлоджикс» в Германии (Мюнхен), «Корт» в Дании (Стевринг), а также компании в Литве (Вильнюс), Латвии («Терминал аутономи» в Риге), Нидерландах («Дестинус» в Хенгело), Польше («ГП Антонов», «Укрспецсистемз» в Мелеце и Тарнуве), Чехии («Девиро» в Праге и Колине).

    На этих предприятиях выпускаются различные модели беспилотников, такие как FP-1, FP-2, «Стикер», «Да Винчи», «Анубис», «ХаКи» АК-1000, AQ-400 «Коса», «Рута», Ан-196 «Лютый», RAM-2X, «Булава». Минобороны также отметило, что украинские предприятия сотрудничают с зарубежными компаниями для поставок комплектующих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Украина запустила дроны по Ельцу Липецкой области, в результате чего погиб один человек и пострадали пятеро.

    Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что сопредельные государства являются прямыми соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике.

    15 апреля 2026, 13:45 • Новости дня
    СМИ: ВСУ могли заполучить целые российские дроны «Герань»

    «Военная хроника»: ВСУ могли заполучить целые российские дроны «Герань»

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дроны «Герань» могли попасть в распоряжение ВСУ практически без повреждений из-за прочного стеклопластикового корпуса и массового применения, сообщили СМИ.

    В публикации «Военной хроники» отмечается, что даже после падения с большой высоты корпус беспилотника «Герань» часто остается целым благодаря особенностям конструкции из стеклопластика, а боевая часть сохраняется на месте. Причиной падения могут быть как технические неисправности, так и воздействие средств радиоэлектронной борьбы, передает передает Lenta.ru

    Авторы «Военной хроники» указывают, что большое количество запусков приводит к накоплению у противника десятков относительно целых дронов. По их мнению, этого вполне достаточно для создания собственных копий или проведения провокаций с использованием трофейных аппаратов.

    В последние месяцы интенсивность применения «Гераней» значительно возросла: по заявлениям украинских военных, за сутки запускается до 999 беспилотников, что свидетельствует о масштабном серийном производстве в России.

    Замкомандующего воздушных сил ВСУ Павел Елизаров признал, что дроны атакуют большими группами, и даже несколько линий ПВО не справляются с их перехватом.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об изменении тактики применения «Гераней»: теперь дроны заходят на цель с набором высоты, совершают маневры со снижением и в финальной фазе отключают двигатель для бесшумного планирования, что затрудняет работу ПВО.

    Замначальника штаба 96-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Максим Маслий отметил, что новая модификация «Герань-5» оснащена большим количеством антенн, способна преодолевать системы противодействия и отличается повышенной скоростью. По его словам, дроны могут передавать видео в Россию и координировать действия в воздухе.

    Ранее украинские военные заявили об использовании «Гераней» в качестве носителей FPV-дронов.

    Западные эксперты назвали «Герань» способной изменить ход конфликта оружием.

    Очевидцы зафиксировали в небе над Украиной целый рой из семи ударных беспилотников.

    16 апреля 2026, 13:00 • Видео
    Папа Римский добил политический Запад

    Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути папа Римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    15 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Буданов и Арахамия выступили за вывод ВСУ из Донбасса
    Буданов и Арахамия выступили за вывод ВСУ из Донбасса
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов) и лидер фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия выразили несогласие с позицией Владимира Зеленского в отношении Донбасса, сообщили украинские СМИ.

    По данным издания «Страна.ua», Буданов и Арахамия, ключевые фигуры в руководстве Украины, не разделяют точку зрения Владимира Зеленского по Донбассу, передает РИА «Новости».

    В материале говорится, что в западных медиа и среди украинских политиков давно циркулируют слухи о разногласиях по этому вопросу.

    По данным издания, Буданов и Арахамия считают, что Украина должна прислушаться к мнению Соединённых Штатов и вывести войска из Донбасса. Взамен, по их мнению, Вашингтон обещает Киеву гарантии безопасности и значительные инвестиции.

    Авторы материала отмечают, что оба политика считают длительную войну истощающей для страны. Они уверены, что чем дольше затягивается конфликт, тем хуже будут условия будущего мирного соглашения для Украины.

    Владимир Зеленский заявил, что Москва дала Киеву два месяца на вывод вооруженных сил из Донбасса.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Зеленский должен уже сегодня принять решение о выводе украинских войск с территории Донбасса.

    15 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Нарышкин рассказал, когда на Украине настанет справедливый мир

    Нарышкин: ВСУ скоро утратят способность к сопротивлению

    Нарышкин рассказал, когда на Украине настанет справедливый мир
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска в ближайшее время потеряют возможность противостоять российской армии, что приведет к скорому установлению справедливого мира, заявил глава СВР Сергей Нарышкин.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин спрогнозировал скорое поражение армии противника, передает РИА «Новости».

    Выступая в Калининграде, глава ведомства подчеркнул неизменность целей Москвы. «Россия хочет установить мир на территории Украины и это неоднократно доказывает... Не за горами дни, когда вооруженные силы Украины утратят способность к организованному сопротивлению, и тогда наступит справедливый мир», – заявил он.

    При этом руководитель СВР обратил внимание на реакцию Запада на перспективу скорого урегулирования конфликта. По его словам, ряд государств Евросоюза, а также европейская бюрократия выступают категорически против такого мирного исхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин призвал Владимира Зеленского принять справедливые мирные предложения Москвы.

    Ряд европейских стран пытается сорвать процесс урегулирования украинского конфликта.

    План мирного соглашения включает демилитаризацию и безъядерный статус соседнего государства.

    15 апреля 2026, 22:05 • Новости дня
    Гимнастке Ильтеряковой вынесено предупреждение за инцидент с флагом Украины

    World Gymnastics вынесла Ильтеряковой предупреждение за инцидент с флагом Украины

    Гимнастке Ильтеряковой вынесено предупреждение за инцидент с флагом Украины
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская гимнастка София Ильтерякова получила официальное предупреждение от World Gymnastics после того, как на церемонии награждения осталась стоять спиной при исполнении гимна Украины.

    Официальное заявление с предупреждением в адрес Софии Ильтеряковой опубликовано на сайте Международной федерации гимнастики, передают «Вести».

    Инцидент произошел в марте на церемонии награждения этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Софии. Тогда пятнадцатилетняя Ильтерякова, выступавшая под нейтральным флагом, заняла второе место в упражнениях с обручем.

    Во время исполнения гимна Украины победительница Таисия Онофрийчук и бронзовый призер София Раффаэли повернулись к национальным флагам, а Ильтерякова осталась стоять спиной. Федерация гимнастики Украины ранее потребовала лишить спортсменку нейтрального статуса.

    World Gymnastics отметила, что повторение подобных нарушений протокола приведет к лишению нейтрального статуса. В заявлении также говорится о необходимости уточнения правил церемоний награждения.

    На церемонии награждения Кубка мира по художественной гимнастике в Баку украинская спортсменка Таисия Онофрийчук демонстративно отказалась фотографироваться с уроженкой Москвы Верой Туголуковой, представляющей Кипр.

    15 апреля 2026, 13:30 • Новости дня
    Эксперт оценил планы Запада создать военный блок с Украиной

    Эксперт Кнутов: Украине в западном военном альянсе отведут роль поставщика живой силы

    Эксперт оценил планы Запада создать военный блок с Украиной
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Евросоюз заинтересован в создании независимого от НАТО военного блока на фоне ослабления помощи США. Но Европа не имеет армий с реальным боевым опытом. Поэтому особое место в новом альянсе может быть отведено Украине, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кунтов. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны планируют создать новый военный блок с Украиной.

    «Украина по-прежнему мечтает стать членом НАТО, однако сам альянс начинает трещать по швам – на фоне разлада с США и внутренних противоречий. Судя по всему, на этом фоне Брюссель прорабатывает концепцию создания собственного военного блока на базе Евросоюза», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «При этом власти европейских стран прекрасно понимают, что не обладают «живыми» армии с реальным и сколько-нибудь верифицированным боевым опытом. Исходя из этого, думаю, Украина нужна западным странам, как обладатель ударной силы – действующих и потенциальных военнослужащих. Тогда как Европа возьмет на себя роль большого оборонно-промышленного комплекса по разработке и производству вооружений», – продолжил он.

    «Именно поэтому по всей Европе, в частности в Скандинавии, запускают совместные украино-европейские предприятия по выпуску беспилотников самолетного типа большой дальности, ракет, снарядов. Часть из них базируется на вывезенных с Украины производствах», – детализировал спикер.

    Он напомнил про ускоряющуюся милитаризацию Европы. «Польша заказала 486 установок реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, Volkswagen заявил о готовности переориентировать часть гражданских предприятий на военное производство. В гонку вооружений включаются Британия, Нидерланды, Дания. Так что планы Запада, о которых говорил Лавров, максимально реалистичны», – подчеркнул Кнутов.

    «В рамках проекта Украину должны будут принять в ЕС по ускоренной программе. Тогда же, вероятно, в устав Евросоюза внесут правки, указывающие, что теперь он представляет собой не только экономический, но и военно-политический альянс. Причинами перепрофилирования, скорее всего, укажут борьбу с терроризмом, ослабление интеграции с США и «российскую угрозу». Концепция вполне соответствует интересам и Брюсселя, и Банковой, и украинских националистических сил», – заметил собеседник.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Пекине заявил, что страны Запада планируют создать новый военный блок, в котором Украине будет отведена ведущая роль, сообщает RT. Дипломат напомнил слова Владимира Зеленского, который открыто заявлял о намерении единолично «защищать» Европу от российской армии. «Новый блок замышляется с Украиной в качестве его основного участника», – отметил Лавров. Ранее глава МИД упоминал о серьезной подготовке европейских лидеров к возможной войне против России.

    Со своей стороны, Зеленский заявлял, что Киев готов к переговорам со странами ЕС по созданию совместного проекта по защите воздушного пространства. «Или Украина станет неотъемлемой частью европейской системы безопасности, или кое-кто в Европе рискует стать частью русского мира», – угрожал он.

    В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц выражал одобрение Зеленскому за продолжение военных действий против России, несмотря на значительные потери среди украинских военных. «За последние десятилетия ни одной европейской армии не удалось получить такой уровень боевой подготовки, как у украинских вооруженных сил», – отмечал политик.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в переходе Германии и Украины к стратегическому партнерству проявляется не только укрепление сотрудничества, но и попытка Берлина зафиксировать поддержку Киева и курс на стратегическое поражение России.

    16 апреля 2026, 06:13 • Новости дня
    Марочко: Созданные по схеме Сырского подразделения ВСУ несут масштабные потери
    Марочко: Созданные по схеме Сырского подразделения ВСУ несут масштабные потери
    @ Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские войска сталкиваются с массовыми потерями личного состава из-за объединения неподготовленных мобилизованных бойцов с элитными частями на передовой, систему разработал главком ВСУ Александр Сырский, сказал военный эксперт Андрей Марочко.

    По всей линии фронта фиксируется присутствие разношерстных отрядов противника, сказал Марочко ТАСС.

    «Разношерстные подразделения – это когда так называемое пушечное мясо идет вперемешку с более-менее боеспособными подразделениями», – отметил специалист.

    Он добавил, что подобная стратегия Сырского вызывает резкое недовольство среди националистов из-за высокой смертности сослуживцев.

    Эксперт подчеркнул, что путем объединения сил киевские власти пытаются сформировать хотя бы минимально боеспособные группы. Ранее сообщалось, что украинское командование регулярно отправляет мобилизованных граждан и элитные резервы в мясные штурмы на краснолиманском направлении.

    Ранее пленный разведчик ВСУ Евгений Бодейко называл главнокомандующего украинской армией Александра Сырского мясником из-за манеры командования.

    15 апреля 2026, 14:46 • Новости дня
    Полиция задержала рок-музыканта в Петербурге из-за сходства с Гордоном

    Полиция Петербурга задержала похожего на украинского журналиста Гордона музыканта

    Полиция задержала рок-музыканта в Петербурге из-за сходства с Гордоном
    @ Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Петербурге рок-музыканта задержали на Московском вокзале после того, как система распознавания лиц ошибочно определила его как украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в России иноагентом, включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

    Полиция задержала музыканта Дмитрия Галяминских из группы «Свобода важнее моды» на Московском вокзале Петербурга, передает «Вести» со ссылкой на Baza.

    Система распознавания лиц определила его как украинского журналиста Дмитрия Гордона.

    Сотрудники полиции подошли к мужчине и начали проверку его документов. По словам музыканта, один из полицейских даже ощупал его лицо и волосы , чтобы убедиться, что он не носит грим или парик.

    В результате после проверки и выяснения личности мужчины, полицейские убедились в ошибке и отпустили музыканта.

    Ранее 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил украинского журналиста Дмитрия Гордона к 14 годам лишения свободы.

    Гособвинение запросило для него этот срок за призывы к терроризму и распространение фейков о российской армии.

    До этого МВД России повторно объявило Гордона в розыск.

    16 апреля 2026, 05:20 • Новости дня
    При атаке дронов в Туапсе погибли двое детей
    При атаке дронов в Туапсе погибли двое детей
    @ Министерство здравоохранения Краснодарского края/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Туапсе погибли двое детей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Кондратьев в Max сообщил о гибели детей пяти и 14 лет. «Террористическая атака беспилотников по жилым домам в Туапсе унесла жизни двух несовершеннолетних», – сообщил глава региона. Он выразил соболезнования семьям погибших и поручил местным властям оказать им всестороннюю поддержку.

    По предварительным данным, ранения получили двое взрослых, которым сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.

    Он указал, что ночью Краснодарский край вновь подвергся массированному удару вражеских беспилотников. В Туапсе обломки повредили один многоквартирный и пять частных домовладений. Местная администрация оперативно разворачивает пункт временного размещения для пострадавших жителей.

    Кроме того, обломки дронов упали на территории промышленных предприятий в районе морского порта. В сочинском поселке Лоо части аппаратов повредили навес и выбили окна в двухэтажном доме, однако там обошлось без пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Шебекинском округе Белгородской области четыре человека получили серьезные ранения в результате ударов украинских беспилотников по частному дому и легковому автомобилю. Налет беспилотников на Стерлитамак привел к гибели пожарного.

    16 апреля 2026, 09:18 • Новости дня
    Прибалтика поставила на Украину десятки тысяч дронов и комплектующих
    Прибалтика поставила на Украину десятки тысяч дронов и комплектующих
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Предприятия Литвы, Латвии и Эстонии за несколько месяцев отправили украинской армии крупную партию готовых беспилотных аппаратов и комплектующих для их сборки.

    За последние месяцы прибалтийские фирмы снабдили Киев масштабными партиями техники, передает РИА «Новости». Литовская UAB Tomiksas отправила 5 тыс. компонентов, а UAB Lokmita – 1350 модулей тепловизионных камер для дронов.

    Эстонская Meridein Grupp OU и латвийская ELKO Grupa AS поставили 3900 готовых аппаратов. Литовские предприятия Remtika UAB и Dialog LT UAB передали 1650 беспилотников и 4 тыс. пропеллеров, а NT Service UAB – 980 систем радиоэлектронной борьбы.

    Ранее военные сообщили о планах Европы расширить производство дронов из-за нехватки людей в рядах ВСУ. В Минобороны подчеркнули: «Украинские и совместные предприятия по выпуску БПЛА и компонентов для Украины расположены на территориях Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Чехии».

    Москва считает, что поставки вооружений на Украину мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые содержащие военную технику грузы станут законной целью для России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Латвии год назад отправили Киеву очередную партию беспилотных летательных аппаратов.

    Британское Минобороны в апреле объявило о планах передачи украинской армии 120 тыс. дронов.

    Российское оборонное ведомство расценило подобные шаги европейских лидеров как намеренную эскалацию конфликта.

    15 апреля 2026, 16:44 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на симпатии Трампа к России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп чаще выражает поддержку Москве, чем Киеву, заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF.

    По словам Зеленского, американский лидер демонстрирует больше симпатий к России, чем к Украине, передает РИА «Новости». «Его сигналы иногда более позитивные в сторону России, чем в сторону Украины. Это факт», – подчеркнул он.

    Зеленский также напомнил, что ранее Трамп заявлял о намерении «придерживаться нейтралитета» в вопросе урегулирования ситуации на Украине.

    Ранее Трамп назвал Зеленского препятствием для мира на Украине.

    16 апреля 2026, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный ответный удар по объектам ТЭК Украины
    ВС России нанесли массированный ответный удар по объектам ТЭК Украины
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В течение суток в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотниками по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), задействованным в производстве крылатых ракет, БПЛА большой и средней дальности.

    Кроме того удары наносились по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение контейнерному терминалу, местам стоянки бронированной техники и испытаний наземных робототехнических комплексов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.

    Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиабомб и 270 беспилотников самолетного типа.

    Всего с начала спецоперации уничтожены: 671 самолет, 84 вертолета, 134449 беспилотников, 656 ЗРК, 28923 танка и других бронемашин, 1701 боевая машина РСЗО, 34455 орудий полевой артиллерии и минометов, 59507 единиц спецтехники.

    Напомним, накануне Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ.

    До этого ВС России поразили места хранения и запуска беспилотников ВСУ.

    В конце прошлой недели ВС России поразили склады хранения безэкипажных катеров и беспилотников ВСУ.

    15 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Зеленский: США не просили Украину помочь в разблокировке Ормузского пролива
    Зеленский: США не просили Украину помочь в разблокировке Ормузского пролива
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Владимир Зеленский выразил готовность содействовать разблокировке судоходства в Ормузском проливе, ссылаясь на опыт Киева в «блокаде Черного моря». Однако он отметил, что таких просьб от Вашингтона пока не поступало.

    Президент Украины Владимир Зеленский предложил помощь своего государства в разблокировке Ормузского пролива, передает Spiegel.

    По его словам, у Украины есть необходимый опыт, который якобы был получен в ходе операций в Черном море. Зеленский заявил: «Ормузский пролив заблокирован, и мы хотим его разблокировать, у нас уже есть опыт по блокаде Черного моря». Но Зеленский также отметил, что США пока не обращались к Украине с подобным запросом.

    Ранее Зеленский выразил обеспокоенность тем, что конфликт с Ираном отвлекает внимание США от поддержки Киева и поставок оружия.

    Зеленский признал, что на фоне боевых действий на Ближнем Востоке у Украины наблюдается такой дефицит ракет к системам ПВО Patriot, что «хуже некуда».

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что по-прежнему считает необходимым для США прекращение финансирования военного конфликта на Украине.

    15 апреля 2026, 20:36 • Новости дня
    Нарышкин объяснил сопротивление ЕС мирному урегулированию на Украине

    Нарышкин: ЕС возражает против мира на Украине из-за больших вложений в войну

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Европейского Союза категорически выступают против мирного урегулирования на Украине, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    По его словам, европейские государства и бюрократия слишком сильно вложились в военные действия, поэтому не готовы поддержать справедливый мир, передает РИА «Новости».

    «Однако стороны Европейского Союза и европейская бюрократия категорически возражают против этого мира. И понятно, почему. Они очень сильно заложились на войну», – заявил Нарышкин журналистам после совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Белоруссии. Он отметил, что если будет достигнуто справедливое мирное соглашение на условиях, согласованных на Аляске, то граждане европейских стран увидят разницу между этим документом и заявлениями о «стратегическом поражении России».

    Нарышкин отметил, что в этом случае жители Европы поймут, что их вынудили пойти на серьезные экономические жертвы.

    Напомним, Минобороны обвинило Европу в эскалации из-за поставок БПЛА Украине. Ведомство подчеркнуло, что использование произведенных в Европе беспилотников для атак Украины против России может привести к тяжелым и непредсказуемым последствиям.

    Минобороны также опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    15 апреля 2026, 22:14 • Новости дня
    Транспортный самолет ВСУ прилетел из Берлина на закрытый аэродром во Львове

    Tекст: Вера Басилая

    Транспортный самолет Ан-26, принадлежащий ВСУ, совершил перелет из Берлина и приземлился на закрытом аэродроме Львова, маршрут прошел через Польшу.

    Транспортный самолет Ан-26, находящийся на вооружении ВСУ, вылетел из Берлина, пересек воздушное пространство Польши и вошел в закрытую для полетов зону Украины через контрольную точку DIBED, после чего совершил посадку на аэродроме во Львове. Источник агентства отметил, что этот маршрут уже не первый раз используется украинскими транспортниками – ранее подобные рейсы выполнялись из Львова и обратно, чаще всего на военный аэродром польского города Демблин, расположенный у границы, передает ТАСС.

    Собеседник агентства добавил, что данный Ан-26 эксплуатируется на Украине с 1976 года, то есть самолету уже около пятидесяти лет. Не уточняется, какая именно задача стояла перед экипажем на этот раз, однако отмечается, что подобные транспортные рейсы участились в последнее время.

    Ранее, как отмечал источник другой украинский транспортный самолет Ан-12 на протяжении более четырех месяцев ежедневно выполнял чартерные грузовые рейсы между странами Западного полушария, а сейчас работает в Африке и Европе. Этот борт вылетел в декабре из Черновцов и до сих пор не возвращался обратно.

    В марте украинский транспортный самолет Ан-26 совершил перелет из Львова на военный аэродром в польском Демблине.

    Главное
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации