ВС России ночью поразили места хранения и запуска беспилотников ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспиотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России после окончания перемирия, в ночное время, нанесено поражение складам боеприпасов, местам хранения и запуска беспилотников,
Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 14 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты 33 беспилотника.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 133 563 беспилотника, 656 ЗРК, 28 864 танка и другие бронемашины, 1699 боевых машин РСЗО, 34 408 орудий полевой артиллерии и минометов, 59 257 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, Минобороны зафиксировало 6 тыс. 558 нарушений Украиной пасхального перемирия.
В конце прошлой недели ВС России поразили склады хранения безэкипажных катеров и беспилотников ВСУ.