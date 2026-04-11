  Россия вернула из украинского плена 175 военных
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Последствия иранской войны меняют экономический статус России
    Тактаров сравнил Россию и США
    Лавров назвал ключевой момент для решения украинского конфликта
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Традиционные ценности – не аргумент для архаизации общества

    Традиция – это не то, что консервируют. Традиция нуждается в развитии, она не живёт без развития. Поэтому, наверное, не стоит использовать аргумент традиционных ценностей ни для сведения старых идейных счётов, ни для неолуддистских инициатив, ни для моральной полицейщины, ни для обоснования всё новых и новых запретов.

    0 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия не будет расплачиваться за весь мир

    Социологи уже более двадцати лет фиксируют одну и ту же картину общественных настроений: стабильность является важнейшей ценностью и ключевым запросом к государству от российского общества. Правда, периодически у людей возникает желание преобразований…

    9 комментариев
    11 апреля 2026, 12:45 • Новости дня

    ВС России поразили склады хранения безэкипажных катеров и беспилотников ВСУ

    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам хранения безэкипажных катеров и БПЛА дальнего действия.

    Кроме того удары наносились по объектам промышленности, энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб и 259 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 133 387 беспилотников, 655 ЗРК, 28 822 танка и других бронемашин, 1 699 боевых машин РСЗО, 34 393 орудия полевой артиллерии и минометов, 59 128 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за прошлую неделю нанесли пять групповых ударов по объектам ВСУ, в частности, они нанесли удары по используемой ВСУ портовой инфраструктуре.

    Ранее ВС России поразили производящие комплектующие крылатых ракет для ВСУ заводы.

    11 апреля 2026, 01:55 • Новости дня
    Лавров назвал ключевой момент для решения украинского конфликта
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Когда Евросоюз заговорил о гарантиях безопасности для Украины, никто ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, а без этого пункта украинский конфликт непреодолим, напомнил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Евросоюз, добиваясь места за столом переговоров, заговорил о необходимости предоставления твердых гарантий безопасности Украине как ключевого элемента мирного решения. Опущу, что никто в Евросоюзе ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, без чего конфликт не преодолеть, но возникает вопрос: а кому Евросоюз хочет предоставить эти гарантии? Режиму, который будет продолжать истреблять все русское? А заодно притеснять все венгерское, болгарское, румынское? Понятно, что задавать этот вопрос Брюсселю бессмысленно», – ответил Лавров в комментарии для СМИ на сайте МИД.

    Российский министр отметил, что в Европе готовы идти на все ради иллюзорного стремления нанести России стратегическое поражение.

    «В том числе и растаптывать некогда декларированные собственные – оказавшиеся лживыми – ценности и идеалы, ради утопической цели – стратегического поражения России. Для этого все средства хороши», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что спецоперация на Украине стала ответом на игнорирование позиции России Европой.

    Лавров назвал искоренение причин украинского кризиса принципиальным. Министр также заявил, что контакты между Россией и США по вопросу Украины продолжаются неформально.

    Комментарии (5)
    11 апреля 2026, 00:01 • Новости дня
    Дмитриев при чтении британской прессы дал совет Зеленскому
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский стал часто встречаться на страницах британской прессы, где дает рекомендации правительству страны на случай выхода США из НАТО, что заметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Зеленский призывает Великобританию вступить в ЕС. Возможно, ему следовало бы  больше сосредоточиться на завершении конфликта на Украине», – написал он в соцсети Х.

    Дмитриев приложил к посту статью Daily Mail, в которой Зеленский дает Британии совет, как быть, если американский лидер Дональд Трамп выведет США из состава НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в Лондоне Зеленского никто не встретил у трапа самолета, когда он прибыл туда для встречи с королем Карлом III и укрепления оборонного сотрудничества.

    Президент США в интервью Telegraph заявил, что  всерьез рассматривает выход страны из НАТО из-за отказа альянса участвовать в операции против Ирана. Генсек Альянса Марк Рютте заявил о явном разочаровании американского лидера союзниками.

    Комментарии (8)
    11 апреля 2026, 11:22 • Видео
    Израиль выиграл или проиграл?

    США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    Комментарии (0)
    11 апреля 2026, 07:58 • Новости дня
    ВСУ начали пополнять ряды идейными неонацистами младше 18 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Харьковском направлении крушили живую силу и технику ВСУ в районах Варваровки, Шестеровки, Колодезного и Черкасской Лозовой, узнав, что противник пополняет ряды несовершеннолетними идейными националистами.

    «На Украине признают, что часть подразделений ВСУ, выполняющих задачи в Харьковской области, доукомплектовываются не достигшими 18-летнего возраста идейными неонацистами. Часть из них уже уничтожена в ходе боевых действий», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они сообщили, что на Липцовском направлении штурмовики ВСУ попытались контратаковать позиции «Северян» и были уничтожены. На Волчанском направлении российские бойцы продвинулись на шести участках до 400 метров.  На Великобурлукском направлении штурмовые группы продвинулись на трёх участках до 200 метров.

    «Ожесточенные стрелковые бои продолжаются в Волчанских Хуторах и окрестностях населенного пункта, в лесных массивах восточнее и юго-восточнее Верхней Писаревки, вблизи государственной границы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка, а также около Покаляного», – добавили бойцы.

    На Сумском направлении боевая работа шла по противнику в районах Бывалино, Писаревки, Кияницы, Могрицы, Бачевска, Суходола, Новодмитровки, Краснополья и села Новая Сечь.

    В Шосткинском районе «Северяне» зачищяют приграничные леса, штурмовики продвинулись на трех участках до 300 метров, а в Сумском районе – на 20 участках  до 600 м.

    В результате ударов российской авиации существенные потери понес отдельный батальон беспилотных систем ВСУ 116 обр ТерО «Алькор».

    У освобожденного поселка Миропольское взяли в плен трёх солдат ВСУ, а в районе села Новодмитровка штурмовые группы продвинулись до 250 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области). Три солдата 21 омбр ВСУ взяты в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ВСУ предложили убивать уклонистов дронами. На Украине появились баннеры с призывом к женщинам идти в ВСУ. Киев захотел ужесточить мобилизацию под предлогом фиксированных сроков службы.

    Комментарии (11)
    11 апреля 2026, 04:56 • Новости дня
    Лавров указал на нацистскую идеологию в подходах Брюсселя к правам человека
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров высказался о словах пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо об утечке его телефонного разговора с коллегой из Венгрии Петером Сийярто, отметив, что ее комментарий стал отражением царящего в подходах Брюсселя к правам человека нацизма.

    «Инвективы пресс-секретаря Еврокомиссии г-жи Пиньо нельзя расценить иначе как публичное признание не верховенства права, а верховенства нацистской идеологии в подходах Брюсселя к правам человека. В чем обвиняют представителей венгерского правительства? В том, что в контактах с российскими коллегами они обсуждают пути совместного отстаивания законных, закрепленных в многочисленных международных договорах прав национальных меньшинств, грубо, в открытую попираемых брюссельской бюрократией?» – ответил Лавров.

    Так министр прокомментировал слова Пиньо о том, что утечка переговоров Лаврова и Сийярто подчеркивает «тревожную возможность координации действий» между Будапештом и Москвой, которая «препятствует безопасности и интересам ЕС и всех его граждан».

    Лавров напомнил, что одна из обязанностей министра иностранных дел – защищать интересы граждан страны за рубежом.

    «Одна из наиболее острых проблем – положение нацменьшинств на Украине. Именно это мы обсуждали», – сказал Лавров.

    Он подчеркнул, что Брюссель либо закрывал глаза на преступления режима против собственного народа, либо рассуждал о необходимости поддержки подъема украинского национального самосознания через прославления нацистского наследия Бандеры и Шухевича.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине назвали Бандеру и Петлюру «проводниками духовности». Медведев назвал власти Украины духовными потомками бандеровского режима. Итальянский историк Николас Конти выразил обеспокоенность героизацией радикальных националистов и подчеркнул важность культурного диалога между Европой и Россией.


    Комментарии (5)
    11 апреля 2026, 11:30 • Новости дня
    Le Point сообщил о массовом бегстве украинских военных во Франции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десятки тысяч украинских военнослужащих воспользовались способом сбежать из Вооруженных сил Украины (ВСУ) через программы лечения за рубежом, пишет журнал Le Point.

    Десятки тысяч украинских военнослужащих воспользовались программами лечения за рубежом, чтобы избежать возвращения в Вооружённые силы Украины, сообщает «Вести» со ссылкой на французский журнал Le Point. Французские журналисты отмечают, что каждый третий украинский военный, проходивший реабилитацию во французских госпиталях, не вернулся на родину.

    По оценкам Le Point, таким образом во Франции осталось более 20 тыс. украинских солдат, причем большинство из них находятся в стране нелегально. Издание отмечает, что эти военнослужащие часто находятся в тяжелом психологическом состоянии из-за пережитого на фронте.

    Le Point подчеркивает, что нельзя не понимать опасения украинских военных относительно возвращения на Украину и возможной отправки обратно на фронт. Однако французские журналисты считают, что травмированные и нелегально проживающие в стране бывшие военные могут представлять определенную угрозу для безопасности Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Франции сообщило о дезертирстве десятков украинских солдат во время обучения.

    Экс-президент Украины Петр Порошенко отметил побег более 30% личного состава из подготовленной французами бригады.

    Депутат Рады Марьяна Безуглая связала массовый уход военных с действиями командования.

    Комментарии (3)
    10 апреля 2026, 16:07 • Новости дня
    На Украине решили сократить пособия нуждающимся

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Украины намерены пересмотреть порядок предоставления социальной помощи нуждающимся, что позволит уменьшить затраты бюджета на выплату пособий, сообщил глава Минсоцполитики Денис Улютин.

    Улютин рассказал, что сейчас поддержка семей и граждан в сложных жизненных обстоятельствах обходится бюджету более чем в 100 млрд гривен, что составляет примерно 2,3 млрд долларов. По его словам, основное изменение коснется перехода от выплат «по статусу» к адресной помощи на основе реальных потребностей, передает ТАСС.

    В интервью украинской версии Forbes Улютин пояснил, что новая система будет строиться на принципах срочности, адресности и четких критериев назначения помощи. Министр отметил: «Нужен переход от выплат «по статусу» к поддержке на основе потребностей, срочной, адресной и с четко определенными правилами. Над этой концепцией работаем». Он добавил, что в настоящее время на Украине около 13 млн человек нуждаются в господдержке, и эта цифра может быть даже выше.

    Улютин подчеркнул, что ведомство разрабатывает стратегию по возвращению граждан к экономической активности, чтобы не столкнуться с ситуацией нехватки ресурсов для оказания помощи всем нуждающимся. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее отмечал, что из-за неэффективной политики властей за чертой бедности находятся 8,8 млн украинцев. По данным опросов, 30% населения хватает средств только на продукты и оплату коммунальных услуг, а 10% вынуждены экономить даже на еде.

    Ранее сообщалось, что в Министерстве социальной политики Украины исчезли 500 тыс. долларов Всемирного банка.

    Комментарии (10)
    10 апреля 2026, 20:55 • Новости дня
    Эксперт: Если у США не получилось отразить все удары Ирана, то куда лезть Украине
    @ REUTERS/Nina Liashonok

    Tекст: Олег Исайченко

    Данные о провале ВСУ в защите ближневосточных объектов, скорее всего, верны: у США, несмотря на их мощную ПВО, не получилось отразить все удары, а у Украины к тому же серьезные проблемы с противовоздушной обороной даже у себя «дома». О том, почему попытка Киева помочь арабским монархиям была заведомо обречена, газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно, что украинские военные не справились с защитой вверенных им объектов в Персидском заливе.

    «Скорее всего, данные издания L'AntiDiplomatico о провале ВСУ в защите объектов монархий Персидского залива от иранских ударов – верны, – считает военный эксперт Алексей Леонков. – Мы видели, что Владимир Зеленский активно обсуждал с Дональдом Трампом возможность отправки украинских военных на Ближний Восток. Однако американский президент заявил, что США в такой помощи не нуждаются».

    При этом, отмечает эксперт, фиксировалась серьезная активизация диалога Киева с арабскими государствами. «Вполне возможно, что местные монархии согласовали присутствие ВСУ на определенных, не особо значимых объектах. Другое дело, что этот шаг был опрометчивым: основной удар все равно принимали на себя американцы».

    У США, по его словам, на Ближнем Востоке достаточно разветвленная сеть ПВО и немалые разведывательные возможности. «И все равно многие удары по критически важным объектам были пропущены. То есть Пентагон, несмотря на внушительный потенциал, отработал по своей части максимум на тройку, – продолжает Леонков. – Невольно встает вопрос: куда на этом фоне лезть Украине?».

    Тем более, напоминает эксперт, проблемы с противовоздушной обороной возникают у ВСУ даже у себя «дома», а в СМИ регулярно публикуются данные о том, как украинские расчеты ПВО наносят ущерб украинской же инфраструктуре.

    Западные СМИ, добавляет эксперт, публикуют расчеты, согласно которым Киев может исчерпать запас боеприпасов в течение нескольких месяцев. «Ни о какой качественной защите арабских государств в таких условиях не может быть и речи», – заключает Леонков.

    Ранее стало известно, что ВСУ провалили защиту вверенных им ближневосточных объектов. Как пишет издание L'AntiDiplomatico, все пять построек, на которых пребывали украинские специалисты в сфере ПВО, были уничтожены в результате иранских ударов. «Более того, противовоздушные ракеты попали по двум небоскребам в Эмиратах», – уточняет газета.

    Итогом «поездки» ВСУ на Ближний Восток стало же приобретение «врагов в Тегеране»: Исламская республика нанесла удар по украинской базе и складам БПЛА в ОАЭ. Потери Киева составили 21 человек. В результате монархии Персидского залива «попросили украинских специалистов по ПВО уехать. Тем не менее, Владимир Зеленский надеется получить дивиденды от арабских стран за оказанную «помощь».

    Так, по данным Bloomberg, Киев якобы договорился с государствами региона о получении финансовой, энергетической и технической поддержки для защиты своей инфраструктуры. По словам Зеленского, Украина заключила десятилетние соглашения в сфере безопасности с Оманом, Кувейтом и Бахрейном.

    Комментарии (0)
    10 апреля 2026, 19:55 • Новости дня
    Эксперт: Украинская система ПВО неработоспособна в Персидском заливе

    @ Michal Fludra/ZUMAPRESS./Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские специалисты попытались применить на Ближнем Востоке привычные паттерны ПВО, но радикальные отличия конфликта с Ираном от условий СВО лишили их опыт всякого смысла. Военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил достоверность появившейся информации о провале ВСУ и объяснил, какую цель на самом деле преследовал Киев. Ранее стало известно, что украинские военные не справились с защитой вверенных им ближневосточных объектов.

    «В настоящий момент мы досконально не знаем масштаб разрушений в Персидском заливе, поэтому оценить эффективность украинской ПВО достаточно трудно. Однако, судя по некоторым данным, можно предположить, что украинцы использовали для обороны зенитные дроны», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    При этом, поясняет он, украинцы действовали в незнакомой для себя обстановке. У себя «дома» ВСУ развернули масштабную сеть разведывательных устройств: за полетом ракет и БПЛА наблюдают акустические и оптические системы, используются вышки сотовой связи. Это дает развернутую картину российских ударов и позволяет быстро перебрасывать мобильные расчеты для поражения целей. «Конечно, случается и много ошибок, но все же оборона держится на более-менее приемлемом уровне», – отмечает эксперт.

    В Персидском заливе, по его словам, ситуация иная. Важные объекты сосредоточены на побережье, а развернуть там полноценную систему наблюдения крайне сложно. Отсутствие инфраструктуры для размещения оборудования, фиксирующего поток дронов, изначально ограничило эффективность украинской ПВО.

    «То есть ВСУ действовали в незнакомой обстановке, полагаясь на вызубренные ранее паттерны. В таких условиях выстроить качественную оборону практически невозможно. Соответственно, информация о провале украинских специалистов по защите арабских объектов вполне может быть достоверной», – добавляет собеседник.

    Что касается целей Киева в рамках поддержки монархий Персидского залива, главным приоритетом Зеленского, по мнению эксперта, было получение денег. Нефть республику не особо интересует – ее просто негде перерабатывать, а найти подрядчика для работы с энергоносителем и последующей передачей продукта на Украину – задача трудоемкая.

    «С деньгами же у Зеленского большие проблемы, – говорит Анпилогов. – Глава евродипломатии Кая Каллас торжественно объявила о передаче Киеву всего лишь нескольких десятков миллионов евро. Это при том, что изначально Брюссель обещал выделить 90 млрд. Украина заинтересована в поиске новых спонсоров, но, судя по всему, арабские государства тоже не готовы платить ВСУ за сомнительную защиту».

    Комментарии (0)
    11 апреля 2026, 10:50 • Новости дня
    Буданов признал деградацию оборонной промышленности Украины
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина полностью утратила элементную базу для производства вооружения, деградировав до уровня пользователей и сборщиков оружия из иностранных комплектующих, признал глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).

    Буданов заявил, что Украина полностью потеряла элементную базу для производства вооружения и деградировала до уровня пользователей и сборщиков оружия из иностранных комплектующих, передает РИА «Новости». Он подчеркнул: «Все наши »супер-оборонные технологии«, дроновые и так далее: их элементная база чья, что там украинского? Даже 3D-принтер, на котором большинство деталей сделано – он же тоже не наш. И прошивка в нем не наша. Мы пользователи – не более того», – заявил Буданов в беседе с украинской прессой.

    Буданов отметил, что страна лишилась возможностей производить бронетехнику, авиадвигатели и ракеты. По его словам, даже широко разрекламированные украинские крылатые ракеты вызывают сомнения относительно степени их самостоятельной разработки на Украине.

    Он добавил, что за долгое время в стране не построили ни одного танка, а отдельные виды военной продукции Украине отказываются поставлять даже партнеры. Возможность самостоятельно производить такие изделия, по словам Буданова, была утрачена примерно 20 лет назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал технологическое отставание Украины от России.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал украинское производство беспилотников обычной сборкой из зарубежных конструкторов.

    Разработчик БПЛА Валерий Боровик рассказал о невозможности наладить выпуск критически важных деталей внутри страны.

    Комментарии (0)
    11 апреля 2026, 01:25 • Новости дня
    Марочко раскрыл стратегию ВСУ после потери села Диброва в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Командиры ВСУ перебрасывают вооружение и технику в район Красного Лимана, чтобы усилить позиции после потери контроля над Дибровой в ДНР, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «К сожалению, противник в Красном Лимане еще продолжает оказывать ожесточенное сопротивление. Украинское командование не жалеет сил и средств. Естественно, они перебрасывают дополнительное вооружение и военную технику в данный район», – сообщил он ТАСС.

    Ранее силовые структуры ЛНР отмечали, что освобождение Диброва позволяет российским войскам сформировать южный фланг вокруг Красного Лимана и усилить его охват.

    Марочко отметил, что наращивание группировки вооруженных формирований Украины в Красном Лимане с точки зрения военной целесообразности не имеет никакого значения.

    «Наши военнослужащие взяли стратегическую инициативу в свои руки, и, естественно, те силы и средства, которые поступают со стороны противника, уничтожаются буквально в кратчайшие сроки», – сказал он.

    В Министерстве обороны России сообщили об освобождении населенного пункта Диброва в ДНР 10 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил об усилении Киевом пропаганды контрактов с ВСУ. Российские войска за прошлую неделю освободили семь населенных пунктов. В частности, группировка «Запад» завершила освобождение  ЛНР.

    Комментарии (0)
    10 апреля 2026, 20:23 • Новости дня
    Во Франции назвали Зеленского военным спекулянтом

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер французской партии «Вставай, Франция» резко раскритиковал усилия Владимира Зеленского по возвращению американских санкций на российскую нефть, упрекнув его в провокациях.

    Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян резко осудил призывы Владимира Зеленского к Соединённым Штатам вернуть санкции против российской нефти, передает РИА «Новости». По словам политика, «Зеленский – военный спекулянт, стремящийся лишь к обострению конфликта с Россией. Любой здравомыслящий человек, искренне желающий мира, выступал бы за деэскалацию».

    Дюпон-Эньян также подчеркнул, что антироссийские санкции негативно сказались на экономике Франции. По мнению лидера французской оппозиции, такие меры не способствуют ни безопасности Европы, ни прекращению боевых действий.

    Напомним, что в марте Минфин США разрешил покупку российской нефти и производных продуктов, если они были погружены на суда до 12 марта. Эта мера действует до 8.01 мск 11 апреля и, по оценке главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, коснётся около 100 млн баррелей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал решение Виктора Орбана наложить вето на кредит для Украины «пощечиной» для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона. Флориан Филиппо выразил возмущение дружеским приемом Владимира Зеленского в Париже и напомнил о его угрозах венгерскому премьеру и коррупционных скандалах с украинскими грузовиками.

    Комментарии (0)
    11 апреля 2026, 04:40 • Новости дня
    Москалькова заявила о намерении рассказать в ООН об атаках ВСУ на гражданских

    Tекст: Катерина Туманова

    Омбудсмен Татьяна Москалькова намерена обсудить с верховным комиссаром ООН по правам человека удары ВСУ по гражданским объектам в России, из-за чего в приграничных районах России гибнут мирные жители.

    По словам омбудсмена, она представит данные о целенаправленных обстрелах объектов гражданского назначения: школ, предприятий, которые, как правило, находятся в приграничных населенных пунктах, не имеющих отношения к военным действиям.

    «В докладе верховного комиссара ООН по правам человека отражается в том числе и информация, представленная мной, но отражается очень дозированно и, на мой взгляд, не вполне объемно, как этого заслуживают такие серьезные нарушения прав человека», – сказала Москалькова ТАСС.

    Она добавила, что только в Белгороде от таких ударов погибли несколько сотен мирных жителей, в том числе дети, поэтому она регулярно направляет обращения и заявления в международные структуры, чтобы привлечь внимание к массовым и грубым нарушениям прав человека.

    Москалькова отметила, что не вся предоставляемая ею информация отражается в документах ООН, и намерена поставить этот вопрос перед верховным комиссаром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москалькова потребовала защитить русскоязычных на Украине от дискриминации. Она также сообщила о планах уведомить ООН о пытках военных и рассказала о случаях истязаний российских военнопленных.

    Комментарии (0)
    11 апреля 2026, 13:45 • Новости дня
    Россия вернула из украинского плена 175 военных

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия вернула домой 175 своих военнослужащих, ранее находившихся в плену на Украине, взамен российская сторона передала 175 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Обмен состоялся при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов, которые, по данным Минобороны, оказали важные гуманитарные усилия, говорится в канале в мессенджере Max.

    «11 апреля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ», – говорится в сообщении Минобороны. Помимо этого, были освобождены семеро жителей Курской области, которые, как отмечается, незаконно удерживались киевским режимом.

    В настоящее время все возвращённые российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В дальнейшем их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

    6 марта из плена на территории Украины российской стороне передали 300 военнослужащих, взамен Россия передала 300 военнопленных ВСУ.

    Ранее Минобороны сообщало о возвращении 200 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории. Самолеты с освобожденными сели в Подмосковье.

    Комментарии (0)
    11 апреля 2026, 05:38 • Новости дня
    На передовой бойцам СВО испекли 1500 куличей к Пасхе

    Tекст: Катерина Туманова

    В роте материального обеспечения Южной группировки войск испекли около 1500 пасхальных куличей для подразделений, которые выполняют задачи на передовой, сообщил командир роты с позывным «Беркут».

    Около 1500 пасхальных куличей были приготовлены военнослужащими роты материального обеспечения «Южной» группировки войск для подразделений на передовой, передает РИА «Новости».

    Командир с позывным «Беркут» сообщил, что рота обеспечила выпечку к Светлой Пасхе, и сегодня куличи отправятся к артиллеристам.

    В освящении военной пекарни участвовал протоиерей Владимир Хворостов.

     «Когда бойцы оторваны от дома, и видно, что каждый из них хочет получить капельку, частичку любви, частичку внимания и каждый уповает на Господа, что Господь проявит свое милосердие, проявит свою заботу», – сказал  священнослужитель.

    Напомним, президент Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Народный фронт передал пасхальные куличи бойцам в зоне СВО. Патриарх Иерусалимский принял делегацию Фонда Андрея Первозванного. ВЦИОМ выяснил, что 73% россиян планируют праздновать Пасху.


    Комментарии (0)
    11 апреля 2026, 12:59 • Новости дня
    ВСУ оставили взрывные ловушки на освобожденных территориях ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Минобороны заявили, что украинские оккупанты, отступая с российской территории, специально оставляют мины, растяжки и ловушки в самых неожиданных местах.

    Украинские военные при отступлении с российских территорий оставляют мины-ловушки и растяжки в неожиданных местах, сообщает RT.

    По данным Минобороны, на освобождённых территориях Луганской Народной Республики активно работают подразделения сапёров, в том числе бойцы 92-го сапёрного полка 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад».

    В оборонном ведомстве подчеркнули: «Во время наступательных действий у сапёров работы особенно много – после отступления формирования ВСУ специально оставляют мины, растяжки и ловушки в самых неожиданных местах». Обычно такие взрывоопасные предметы уничтожают на месте с помощью подрыва.

    Для обеспечения безопасности сапёры организуют посты радиоэлектронной борьбы и используют воздушное наблюдение из-за угрозы со стороны беспилотников. В министерстве добавили, что местные жители регулярно сталкиваются с опасными находками возле домов, у сельскохозяйственных объектов и в общественных местах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боец ВС России с позывным «Монтана» рассказал о заминированном украинскими войсками плюшевом зайце на одном из участков фронта.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о массовом минировании жилых домов и подвалов при отступлении подразделений ВСУ из населенных пунктов Харьковской области.

    Заместитель командира саперного взвода с позывным Хомяк описал минные поля и мины-ловушки ВСУ, оставленные при отступлении на территории ЛНР.

    Комментарии (0)
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации