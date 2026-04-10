ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по объектам ВСУ
С 4 по 10 апреля в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли пять групповых ударов, в том числе высокоточным оружием большой дальности, поразив предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.
Кроме того, удары наносились по объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, военным аэродромам, складам боеприпасов, местам сборки, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА и безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, говорится в канале Max Минобороны.
В течение прошедшей недели ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены четыре боевые машины РСЗО «Град» и британский зенитный ракетный комплекс Raven.
Средствами ПВО сбиты 54 управляемые авиабомбы, четыре снаряда американской РСЗО HIMARS, три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 2411 беспилотников, перечислили в Минобороны.
Силами Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ и управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД».
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 133 128 беспилотников, 654 ЗРК, 28 803 танка и других бронемашин, 1698 боевых машин РСЗО, 34 382 орудия полевой артиллерии и минометов, 59 045 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
