    Ссора папы и «папочки» добила союз США и Европы
    Эксперт: Новую власть Венгрии ожидают новые «поломки» «Дружбы» на Украине
    Лидеры Канады и Финляндии создают новый альянс для защиты либерального порядка
    Генпрокурор озвучил сумму ущерба СССР от преступлений фашистов
    Российские войска взяли под контроль Волчанские Хутора
    Politico назвало «главных разрушителей ЕС» после Орбана
    Глава разведки Израиля назвал условие победы над Ираном
    Эксперт: Вопрос судоходства в Ормузе после войны решат без Европы
    США заявили об участии кубинцев в украинском конфликте на стороне России
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бога пытаются взять в военные союзники

    Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?

    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин За что убили Николая Гумилева

    140 лет назад, 15 апреля 1886 года, родился Николай Гумилев – русский поэт и путешественник. Трижды, в 1909-1913 годах, он побывал с экспедициями в Африке. В браке Николая Гумилева и Анны Ахматовой появился на свет историк Лев Гумилев, создатель теории пассионарности.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Орбана подвела венгерская глубинка и дороги

    Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.

    15 апреля 2026, 12:58 • Новости дня

    Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Силами Черноморского флота уничтожены три украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того удары наносились по месту запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.

    Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб и 225 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 134 179 беспилотников, 656 ЗРК, 28 908 танков и других бронемашин, 1,7 тыс. боевых машин РСЗО, 34 446 орудий полевой артиллерии и минометов, 59 440 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне силы Черноморского флота за сутки уничтожили два безэкипажных катера ВСУ. До этого ВС России поразили места хранения и запуска беспилотников ВСУ.

    В конце прошлой недели ВС России поразили склады хранения безэкипажных катеров и беспилотников ВСУ.

    14 апреля 2026, 17:42 • Новости дня
    Директор Google рассказал Вовану и Лексусу о продвижении украинского контента в YouTube

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские пранкеры Вован и Лексус провели разговор с управляющим директором по кибербезопасности Google Скоттом Карпентером от имени украинского чиновника.

    Карпентер в ходе беседы отметил, что инициатива по блокировке российских каналов исходила от американских властей, в частности от администрации Дональда Трампа, и допустил, что изменения в этой политике возможны лишь при изменении политической конъюнктуры.

    Карпентер заявил: «Насколько мне известно, политика Google [в отношении блокировки российских каналов] не меняется. Первоначально администрация Трампа оказала сильное давление, потребовав от Google принятия дополнительных мер в этой области». Он также подчеркнул, что YouTube не собирается покидать Россию и остается каналом коммуникации для разных групп, в том числе оппозиционных: «У нас нет намерений добровольно покинуть Россию».

    В ходе беседы Карпентер признал использование YouTube для продвижения нужного, в том числе проукраинского, контента: «Есть способы продвижения контента [украинского] через рекламу». Он также отметил, что многие российские оппозиционно настроенные организации, включая экспатов из Прибалтики, активно работают в России и используют YouTube для общения и развития своих каналов.

    Глава по кибербезопасности Google прямо заявил о поддержке Украины, подчеркнув: «Мы знаем, кто хорошие парни. И будем продолжать делать все возможное, чтобы оказывать поддержку [Украине]». Кроме того, Карпентер допустил ужесточение ограничений против российского контента при соответствующем сигнале от Евросоюза и открыто признал, что компания игнорирует запросы российских властей по удалению контента: «Мы получаем десятки тысяч запросов в день на удаление контента по всему миру. А в таких местах, как Россия, мы просто игнорируем это».

    Председатель движения «Гражданский комитет России», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Артур Шлыков заявил, что эти заявления подтверждают уже известные факты о политическом давлении и избирательном подходе к модерации контента на западных платформах. «Все это мы обсуждаем уже не первый год и уже сотню раз говорили и про модерацию, и про выборочный подход к контенту, и про политическое давление. Просто сейчас это прозвучало, скажем так, изнутри. Поэтому история не про внезапное разоблачение, а про подтверждение давно известных вещей. И в этом смысле, я надеюсь, будет понятнее, почему Россия выстраивает достаточно жесткую линию в отношении иностранных платформ и защищает свой цифровой суверенитет», – указал эксперт.

    Член комиссии по поддержке ИТ-индустрии и комиссии по защите традиционных ценностей Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян обратил внимание на тон собеседника. «Человек говорит об ограничениях, давлении и цензуре спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся. Это значит, что в США среди ИТ-гигантов такие подходы в отношении недружественных стран давно нормализованы. Другими словами, речь уже не о каких-то исключительных случаях, а о системной практике, к которой все привыкли. И это лишь укрепляет необходимость продолжения курса России на цифровой суверенитет», – заявил Гаспарян.

    14 апреля 2026, 14:32 • Новости дня
    Зеленский назвал сроки частичного восстановления нефтепровода «Дружба»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта нефтепровода «Дружба» к концу апреля, подчеркнув, что объект сможет функционировать после восстановления.

    Владимир Зеленский на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что ремонт нефтепровода «Дружба» завершится до конца апреля. По его словам, объект будет восстановлен не полностью, но этого будет достаточно для его функционирования, передает ТАСС.

    Зеленский также выразил надежду, что завершение ремонта совпадет с выполнением других обязательств со стороны стран Евросоюза. В первую очередь он выделил Венгрию, которая, по его словам, блокировала важные решения для Украины, в том числе связанные с финансовой поддержкой.

    Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба» для получения многомиллиардного кредита от Евросоюза.

    Украинская сторона представила европейским дипломатам план восстановления данного нефтепровода.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал возобновление работы нефтепровода «Дружба» сразу после парламентских выборов.

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    15 апреля 2026, 08:14 • Новости дня
    Лавров сообщил о планах Запада создать военный блок с Украиной
    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о планах западных стран сформировать новый военный альянс, где Украина станет ключевым участником.

    Сергей Лавров на пресс-конференции в Пекине заявил о том, что страны Запада разрабатывают концепцию нового военного блока, в котором Украина будет играть ведущую роль. По словам Лаврова, инициатива предусматривает, что именно Киеву отводится функция основного участника, передает RT.

    Лавров напомнил, что ранее Владимир Зеленский открыто заявлял о готовности самостоятельно «защищать» европейские государства от России. Министр подчеркнул, что западные партнеры рассматривают Украину как центральную фигуру в будущем альянсе.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выразил одобрение Владимиру Зеленскому за продолжение военных действий на Украине несмотря на значительные потери среди украинских военных.

    До этого Лавров рассказал о серьезной подготовке европейских лидеров к возможной войне против России.

    14 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Мерц похвалил Зеленского за многолетний конфликт на Украине
    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил одобрение Владимиру Зеленскому за то, что тот продолжает военные действия на Украине несмотря на значительные потери среди украинских военных.

    По словам Мерца, «за последние десятилетия ни одной европейской армии не удалось получить такой уровень боевой подготовки, как у украинских вооруженных сил», передает «Московский Комсомолец».

    Канцлер также выразил надежду, что Киев продолжит конфликт. «Это особенно выгодно для нас и для нашей безопасности», – заявил он.

    Ранее недовольство немцев работой Мерца достигло рекордных 70%.

    15 апреля 2026, 02:20 • Новости дня
    Вэнс подтвердил прекращение поставок США оружия Украине
    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил на мероприятии Turning Point USA в Университете Джорджии, что по-прежнему считает необходимым для США шагом прекращение финансирования военного конфликта на Украине.

    «Я говорил, что мы должны прекратить финансирование войны на Украине. <...> И я все еще верю в это», – сказал Вэнс.

    Он назвал решение президента США Дональда Трампа прекратить поставки оружия Украине и продавать оружие одним из главных достижений Конгресса.

    По его словам, США больше не покупают и не поставляют оружие Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник в марте заявил о панике в Европе из-за угрозы прекращения поставок оружия ВСУ. FT в апреле сообщила об угрозах США лишить Киев поставок оружия из-за Ирана. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что президент США из-за войны с Ираном усилил давление на Украину.


    14 апреля 2026, 14:19 • Новости дня
    Зеленский спустя четыре года подписал закон о наказании за антисемитизм
    Tекст: Вера Басилая

    Уголовное наказание за проявления антисемитизма теперь официально закреплено в украинском законодательстве, максимальный срок лишения свободы составит восемь лет.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий ответственность за антисемитизм. В соответствии с новым документом, за антисемитские действия предусмотрен штраф до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет примерно 8,5 тыс. гривен или 14,8 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет, передают «Вести».

    Если подобное правонарушение совершено должностным лицом или сопровождается насилием, срок заключения увеличивается и может составить от двух до пяти лет. Для лиц, совершивших преступление группой, максимальное наказание составит до восьми лет лишения свободы.

    Законопроект об уголовной ответственности за проявления антисемитизма был принят Верховной Радой еще в феврале 2022 года. С того времени документ находился на подписи у Зеленского, и только сейчас был им утвержден.

    Глава киевского режима закрепил на законодательном уровне оскорбляющий иудеев термин «рашизм».

    15 апреля 2026, 11:41 • Новости дня
    Вашингтон заявил об участии кубинцев в украинском конфликте на стороне России
    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон считает кубинские власти соучастниками отправки тысяч граждан страны для участия в специальной военной операции на стороне Москвы, сообщает Axios.

    Администрация президента США уведомила Конгресс о том, что Куба якобы могла направить до пяти тысяч бойцов для участия в спецоперации на Украине, передает портал Axios.

    В докладе Госдепартамента также отмечается, что Гавана оказывает Москве дипломатическую и политическую поддержку.

    «Публичные данные не доказывают, что Гавана официально отправила всех кубинских бойцов. Однако есть существенные признаки того, что режим сознательно терпел, разрешал или выборочно содействовал этому потоку», – говорится в рассекреченном отчете американского внешнеполитического ведомства.

    По оценкам украинской разведки, несколько тысяч кубинцев якобы уже находятся непосредственно на линии фронта.

    Документ был направлен в ключевые комитеты Конгресса на фоне усиления давления Белого дома на Гавану с целью смены руководства страны.

    Осенью прошлого года Госдепартамент использовал информацию о кубинских бойцах для создания дипломатической оппозиции резолюции ООН о снятии эмбарго США с Кубы. При этом правительство Острова свободы ранее заявляло о возбуждении уголовных дел против организаторов вербовки своих граждан, подчеркивая запрет на торговлю людьми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о контактах Москвы и Гаваны для поддержки Кубы в условиях американской блокады.

    МИД России выразил обеспокоенность эскалацией ситуации вокруг островного государства.

    Посол России Виктор Коронелли резко раскритиковал указ Дональда Трампа о введении пошлин на поставки нефти.

    15 апреля 2026, 11:54 • Новости дня
    Эксперт: Новую власть Венгрии ожидают новые «поломки» «Дружбы» на Украине

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев снова запустит прокачку нефти из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба», но будет манипулировать объемами поставок для шантажа Будапешта, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Петер Мадьяр, лидер венгерской партии «Тиса», выразил надежду на выполнение Украиной обещаний о запуске транзита нефти с конца апреля.

    «Нефтепровод «Дружба» с большой долей вероятности будет снова запущен в конце апреля – начале мая. У Киева сейчас нет пространства для маневров – ему нужны средства от ЕС, выделение которых блокируется Будапештом. Соответственно, украинская сторона будет вынуждена восстанавливать прокачку углеводородов для улучшения отношений с соседом», –пояснил экономист Иван Лизан.

    «Нюанс заключается в том, что прокачка, судя по всему, будет восстановлена не в полном объеме. Опцию полноценного запуска нефтепровода Киев использует для торга с Будапештом. Официально Украина сетует на якобы поврежденную часть резервуаров, но это обоснование вызывает сильные сомнения. Зачем бы тогда украинской стороне чинить препятствия для европейских инспекторов, выставляя себя в несколько нелепом виде?» – риторически заметил спикер.

    «Кроме того, думаю, нефтепровод опять «сломается» в следующем году, если противоречия между Киевом и новыми властями Венгрии в очередной раз повысят градус накала. Прокачка нефти по южной ветке «Дружбы» на Украине традиционно раз в год прекращается по техническим или санкционным причинам, либо становится дороже», – напомнил собеседник.

    Впрочем, для остановки Украиной нефтепровода ссора необязательна, уточнил эксперт. «Иногда он «ломается» просто так – как демонстрация украинской стороной своего рычага воздействия на Венгрию. В этом есть и пропагандистский эффект – Банковая преподносит торможение «Дружбы» как борьбу с получением Россией прибыли от экспорта углеводородов. Это якобы частично лишает Москву возможности финансировать продолжение СВО», – с иронией заметил Лизан.

    Ранее Петер Мадьяр, лидер венгерской партии «Тиса», победившей на парламентских выборах, заявил, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» имеют для Венгрии чрезвычайно важное значение. По его словам, Будапешт надеется, что Украина возобновит работу транзита, как и обещала, в конце апреля, сообщает ТАСС.

    «Будапешт сейчас просто не сможет от этого отказаться. С географической точки зрения это совершенно невозможно. Россия останется на своем месте, и Венгрия тоже», – сказал он в эфире радиостанции Kossuth. По словам политика, у венгерского премьер-министра Виктора Орбана есть все возможности и право обсудить с Владимиром Зеленским эту тему. Мадьяр также спрогнозировал, что вето на предоставление Евросоюзом кредита Украине на 90 млрд евро будет снято после возобновления работы «Дружбы».

    Правительство Орбана было вынуждено предоставить сырье из стратегических запасов для НПЗ компании MOL, когда Украина заблокировала поставки по «Дружбе». Венгрия не получает сырье из России по этому маршруту с 27 января.

    15 апреля 2026, 06:27 • Новости дня
    В Польше рассказали о позорном обмане властей Львова

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Львова разорвали контракт с польской компанией Control Process, не выплатив ей 35 млн евро за почти завершенный инвестиционный проект, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.

    Польскую компанию отстранили от инвестиционного проекта во Львове после выполнения 95% работ за 35 млн евро, указала Герник, передает РИА «Новости».

    «Ситуация настолько невероятно позорная, что на язык просятся самые резкие слова», – указала политик.

    По ее словам, компания Control Process выиграла семь арбитражных судов против Львова, но деньги так и не получила.

    Евродепутат резко раскритиковала реакцию Варшавы на этот инцидент. Она отметила, что польское правительство предпочитает молчать и не ссориться с украинскими политиками, оставляя своих граждан на произвол судьбы.

    Такую позицию властей Зайончковская-Герник назвала отвратительной и свидетельствующей о неуважении к собственному народу.

    Ранее политик Славомир Ментцен после визита во Львов раскритиковал трату польских денег на восстановление музея украинским нацистам.

    14 апреля 2026, 17:33 • Новости дня
    На Украине запаниковали из-за позиции Мадьяра по России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, победившей на парламентских выборах в Венгрии, намерен сохранить поставки нефти и газа из России, что вызвало обеспокоенность на Украине.

    Эта позиция станет серьезным препятствием для построения отношений между Киевом и Будапештом, пишет украинское издание «Страна», передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что Евросоюз выступает за полный отказ от российских энергоносителей, и Киев не только поддерживает это, но и активно способствует такому курсу. «Еще один весьма вероятный повод для новой напряженности между Киевом и Будапештом – намерение Мадьяра сохранить поставки российских энергоносителей», – говорится в материале.

    Отдельно подчеркивается, что украинское руководство вряд ли согласится на возобновление работы нефтепровода «Дружба» даже ради диалога с новым венгерским лидером. В статье также говорится, что между странами сохраняются и другие «горячие точки», которые продолжают осложнять сотрудничество.

    Ранее Мадьяр выразил готовность к сотрудничеству с Россией и Китаем. Он сообщил, что Венгрия продолжит закупать российскую нефть.

    Мадьяр также  заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В Кремле сообщили, что контактов Путина с Мадьяром пока не запланировано.

    14 апреля 2026, 14:41 • Новости дня
    ВСУ впервые применили дроны с кассетными снарядами США в Ленобласти

    ВСУ атаковали Ленобласть дронами с кассетными снарядами M864 производства США

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины впервые использовали дроны дальнего действия, оснащенные кассетными артиллерийскими боеприпасами M864 производства США, для атаки на Ленинградскую область, сообщили СМИ.

    Беспилотники с кассетными артиллерийскими снарядами американского производства впервые были задействованы против Ленинградской области, передают «Вести» со ссылкой на Shot.

    Информация поступила после тщательного изучения сбитых беспилотников, часть которых сохранила свои боевые нагрузки.

    В боевых частях обнаружены 155-мм кассетные артиллерийские снаряды M864. Каждый такой снаряд содержит 72 суббоеприпаса, среди которых есть кумулятивные и кумулятивно-осколочные элементы. Кроме того, в составе обнаружена система машинного зрения Skynode S от американской компании Auterion. Эта система позволяет беспилотнику работать при подавлении GPS-сигнала и обеспечивает его навигацию.

    Ранее украинские беспилотники с канадскими инженерными зарядами атаковали Выборг.

    Позже дроны модели FP-1 ударили по Ленинградской области со стороны Прибалтики.

    15 апреля 2026, 13:30 • Новости дня
    Эксперт оценил планы Запада создать военный блок с Украиной

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Евросоюз заинтересован в создании независимого от НАТО военного блока на фоне ослабления помощи США. Но Европа не имеет армий с реальным боевым опытом. Поэтому особое место в новом альянсе может быть отведено Украине, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кунтов. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны планируют создать новый военный блок с Украиной.

    «Украина по-прежнему мечтает стать членом НАТО, однако сам альянс начинает трещать по швам – на фоне разлада с США и внутренних противоречий. Судя по всему, на этом фоне Брюссель прорабатывает концепцию создания собственного военного блока на базе Евросоюза», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «При этом власти европейских стран прекрасно понимают, что не обладают «живыми» армии с реальным и сколько-нибудь верифицированным боевым опытом. Исходя из этого, думаю, Украина нужна западным странам, как обладатель ударной силы – действующих и потенциальных военнослужащих. Тогда как Европа возьмет на себя роль большого оборонно-промышленного комплекса по разработке и производству вооружений», – продолжил он.

    «Именно поэтому по всей Европе, в частности в Скандинавии, запускают совместные украино-европейские предприятия по выпуску беспилотников самолетного типа большой дальности, ракет, снарядов. Часть из них базируется на вывезенных с Украины производствах», – детализировал спикер.

    Он напомнил про ускоряющуюся милитаризацию Европы. «Польша заказала 486 установок реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, Volkswagen заявил о готовности переориентировать часть гражданских предприятий на военное производство. В гонку вооружений включаются Британия, Нидерланды, Дания. Так что планы Запада, о которых говорил Лавров, максимально реалистичны», – подчеркнул Кнутов.

    «В рамках проекта Украину должны будут принять в ЕС по ускоренной программе. Тогда же, вероятно, в устав Евросоюза внесут правки, указывающие, что теперь он представляет собой не только экономический, но и военно-политический альянс. Причинами перепрофилирования, скорее всего, укажут борьбу с терроризмом, ослабление интеграции с США и «российскую угрозу». Концепция вполне соответствует интересам и Брюсселя, и Банковой, и украинских националистических сил», – заметил собеседник.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Пекине заявил, что страны Запада планируют создать новый военный блок, в котором Украине будет отведена ведущая роль, сообщает RT. Дипломат напомнил слова Владимира Зеленского, который открыто заявлял о намерении единолично «защищать» Европу от российской армии. «Новый блок замышляется с Украиной в качестве его основного участника», – отметил Лавров. Ранее глава МИД упоминал о серьезной подготовке европейских лидеров к возможной войне против России.

    Со своей стороны, Зеленский заявлял, что Киев готов к переговорам со странами ЕС по созданию совместного проекта по защите воздушного пространства. «Или Украина станет неотъемлемой частью европейской системы безопасности, или кое-кто в Европе рискует стать частью русского мира», – угрожал он.

    В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц выражал одобрение Зеленскому за продолжение военных действий против России, несмотря на значительные потери среди украинских военных. «За последние десятилетия ни одной европейской армии не удалось получить такой уровень боевой подготовки, как у украинских вооруженных сил», – отмечал политик.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в переходе Германии и Украины к стратегическому партнерству проявляется не только укрепление сотрудничества, но и попытка Берлина зафиксировать поддержку Киева и курс на стратегическое поражение России.

    14 апреля 2026, 21:46 • Новости дня
    В ЕК перепутали сроки перевода 90 млрд евро Киеву
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Брюсселе признали неточность в заявлении о времени выделения Украине финансовой помощи в размере 90 млрд евро, заявил представитель Европейской комиссии Балаш Уйвари.

    Уйвари признал, что допустил оговорку, когда говорил о планах перевести Киеву первый транш финансирования на сумму 90 млрд евро во втором полугодии 2026 года, передает ТАСС.

    Чиновник уточнил, что на самом деле речь шла о втором квартале указанного года.

    Ранее в ходе брифинга Уйвари сообщил, что Еврокомиссия намерена осуществить первые выплаты в рамках программы финансовой поддержки Украины в течение второго полугодия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз и Киев до сих пор не подписали обязательные документы для выплаты 90 млрд евро. Еврокомиссия предложила выделить из этой суммы 45 млрд евро на развитие беспилотных технологий. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в любом случае согласовать данный кредит.

    15 апреля 2026, 12:54 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль Волчанские Хутора в Харьковской области
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над пунктом Волчанские Хутора в Харьковской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ около Избицкого, Пятихаток и Соснового Бора в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны рядом с Бачевском, Запсельем, Малой Слободкой и Покровкой.

    Противник потерял до 175 военнослужащих, бронетранспортер и семь складов матсредств.

    Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных бригад, бригад охраны генштаба ВСУ, теробороны и нацгвардии возле Березовки, Моначиновки, Паламаревки, Пристена и Староверовки в Харьковской области и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, пять бронемашин и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад и бригады охраны генерального штаба ВСУ в районах Константиновки, Рай-Александровки, Новоселовки, Стенок, Тихоновки и Николаевки в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял более 210 военнослужащих, четыре бронетранспортера, канадскую бронемашину Senator и орудие полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция и два склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и четырех бригад нацгвардии у Белицкого, Гришино, Доброполья, Золотого Колодезя, Кучерова Яра, Сергеевки и Торского в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 300 военнослужащих, два бронетранспортера, пять бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе две американские 155-мм гаубицы М777 и 155-мм буксируемая артиллерийская установка «Богдана-Б». Уничтожен склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, на прошлой неделе российские войска освободили сумское Миропольское и Диброву в ДНР.

    За предыдущую неделю они освободили семь населенных пунктов. В частности, группировка «Запад» завершила освобождение ЛНР.

    14 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Суд вынес приговор украинцу за попытку подрыва поста ВС РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Южный окружной военный суд назначил Андрею Гулаю наказание в виде двенадцати лет лишения свободы за попытку совершения теракта.

    Как передает ТАСС, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал гражданина Украины Андрея Гулая виновным в попытке подрыва военного поста на территории Херсонской области. Суд установил, что Гулай, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял взрывное устройство и направился к тыловому наблюдательному посту с целью организации подрыва и убийства военнослужащих ВС РФ.

    На подступах к посту Андрей Гулай был обнаружен и задержан. Согласно решению суда, мужчина проведет двенадцать лет в исправительной колонии строгого режима, при этом первые три года он отбудет в тюрьме. Представитель суда отметил, что приговор уже вынесен и подлежит исполнению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уроженец Украины получил шесть лет лишения свободы за подготовку теракта на объекте Минобороны России в Хакасии.

    Второй Западный окружной военный суд вынес приговор агенту СБУ Виктору Кучеру за подготовку покушения на командующего Дальней авиацией ВКС России в 2024 году.

    Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн призвал пересмотреть приговор уроженцу Киева с гражданством России и США, который избил 84-летнего ветерана.

    СК раскрыл подробности о причинившей ущерб на 1 трлн рублей группировке
    Британия решила поставить Украине 120 тыс. беспилотников в 2026 году
    FT: Иран купил спутник у Китая для ударов по базам США
    Вэнс призвал папу римского следить за языком
    Перспективный американский бомбардировщик B-21 Raider впервые сняли сверху
    Житель Риги потребовал лишить «Союзмультфильм» прав на персонажей «Ну, погоди»
    Пенсионер застрелил сына из ружья в центре Москвы

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Новый ЗРК сыграет свою роль в защите российских портов

    Испытания нового зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) начались в России. Чем уникальна система ПВО «Крона», почему разработчики отошли от еще советской традиции создания подобных вооружений – и как она способна помочь в отражении атак украинских беспилотников по инфраструктурным объектам? Подробности

    Ссора папы и «папочки» добила союз США и Европы

    После обмена выпадами между президентом США и премьером Италии, а также проигрыша власти на выборах в Венгрии, у Вашингтона не осталось ни одного союзника в Европе. Но это не последний политический удар по Дональду Трампа со стороны Ватикана. В лице Льва XIV, папы римского, он нажил себе врага. А на кону власть в самих США. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

