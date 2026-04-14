Силы Черноморского флота за сутки уничтожили два безэкипажных катера ВСУ
В акватории Черного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Россиии нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.
Кроме того удары наносились по складам хранения БПЛА дальнего действия, хранилищам горюче-смазочных материалов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Средствами ПВО сбиты 14 управляемых авиабомб, шесть снарядов американской РСЗО HIMARS и 391 беспилотник.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 133 954 беспилотника, 656 ЗРК, 28 885 танков и других бронемашин, 1,7 тыс. боевых машин РСЗО, 34 427 орудий полевой артиллерии и минометов, 59 352 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне ВС России поразили места хранения и запуска беспилотников ВСУ.
В конце прошлой недели ВС России поразили склады хранения безэкипажных катеров и беспилотников ВСУ.