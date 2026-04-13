Пакистан ускорил попытки вернуть Иран и США к диалогу
Дипломатические контакты между Пакистаном, США и Ираном активизировались на фоне попыток организовать новый раунд переговоров до окончания перемирия.
Телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленного пакистанского чиновника передал, что Пакистан наращивает дипломатическую активность для возвращения Ирана и США за стол переговоров, сообщает ТАСС.
По словам источника, несмотря на отсутствие ощутимого прорыва на состоявшихся в выходные переговорах, пакистанские власти сохраняют осторожный оптимизм относительно дальнейших контактов.
Чиновник отметил, что Исламабад поддерживает прямое взаимодействие с Вашингтоном и Тегераном, настаивая на необходимости диалога при первой возможности. Отмечается, что основная задача переговоров – достижение приемлемого соглашения до завершения действующего режима прекращения огня.
Источник подчеркнул, что Пакистан действует по поручению премьер-министра Шахбаза Шарифа и уже предпринимает шаги по подготовке второго раунда переговоров в максимально сжатые сроки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил США в провале переговоров.
