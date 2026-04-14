Береговая охрана Финляндии сообщила о сбоях GPS в Финском заливе

Береговая охрана Финляндии сообщила о продолжающихся сильных сбоях в работе спутниковых систем позиционирования GPS в Финском заливе, передает РИА «Новости». Сбои доходят до прибрежной зоны Хельсинки, говорится в официальном сообщении пограничной охраны.
Финляндия, вступившая в НАТО в 2023 году, ранее неоднократно обвиняла Россию в причастности к проблемам с GPS. Подобные заявления делали и власти прибалтийских стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что вопросы о подавлении сигнала GPS должны направляться в министерство транспорта России, так как это связано с авиационной безопасностью страны.
После серии инцидентов с украинскими беспилотниками береговая охрана Финляндии усилила наблюдение в восточной части Финского залива для обнаружения и отражения возможных дронов, которые могут пересечь воздушное пространство страны. В официальном сообщении подчеркивается, что усиленный режим контроля будет действовать до дальнейших распоряжений.
Полиция Финляндии 11 апреля сообщила об обнаружении очередного беспилотника в районе Иитти. По данным правоохранителей, этот дрон был украинским и нес боеприпас. В конце марта в стране произошло три случая падения украинских беспилотников, два из которых нашли у Коуволы, а еще один оказался на льду озера Пюхяярви на границе с Россией. По меньшей мере один аппарат содержал неразорвавшийся боеприпас.
Как писала газета ВЗГЛЯД, финская полиция подтвердила украинское происхождение четырех упавших беспилотников.
Группа европейских государств предупредила о рисках для судоходства из-за помех в работе спутниковых систем.
Морякам в Финском заливе предложили использовать карту и компас из-за сбоев GPS.