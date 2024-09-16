Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.0 комментариев
Морякам в Финском заливе предложили использовать карту и компас из-за сбоев GPS
В Финляндии пожаловались на увеличение сбоев GPS в районе Финского залива
Число сбоев в работе систем GPS в Финском заливе существенно выросло, особенно в приграничных с Россией районах, сообщили в управлении транспорта и связи Финляндии Traficom.
Как пишет Helsingin Sanomat, число сбоев GPS в начале этого года уже в три раза превысило показатели за весь предыдущий год. Особенно остро проблема стоит в Финском заливе, особенно вблизи российской границы, передает РИА «Новости».
Гендиректор Traficom Яркко Сааримяки связал эту ситуацию с усилением радиопомех, причины которых пока точно не установлены. В связи с этим Traficom рекомендует судоводителям использовать дополнительные средства навигации, такие как морские карты и компасы.
Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Finnair, летевший из Хельсинки, из-за сбоев GPS не смог приземлиться в финском Йоэнсуу, находящемся в 70 км от границы с Россией.