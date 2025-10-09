  • Новость часаКремль заявил о серьезной паузе в диалоге России и США
    Китай предложил США триллион за отказ от войны
    Политолог объяснил желание Украины «декоммунизировать» Бородинскую битву
    Зеленский пригрозил блэкаутами российским городам
    Бабиш отказался финансировать поставки оружия Украине из бюджета Чехии
    Bloomberg: Российские удары вывели из строя половину газодобычи Украины
    Политолог Ципис назвал ХАМАС победителем в сделке с Израилем
    Путин и Рахмон заявили об углублении партнерства России и Таджикистана
    Вучич обвинил Турцию в дестабилизации Балкан
    Верховный суд не позволил назначать чрезмерно мягкое наказание за госизмену
    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как тут не материться?

    Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    9 комментариев
    9 октября 2025, 12:44 • Новости дня

    Президент Египта ас-Сиси: Прекращение огня в Газе подарит надежду на стабильность

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соглашение о прекращении огня в секторе Газа может привести к долгожданной стабильности на всем Ближнем Востоке, сообщил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

    Соглашение о прекращении огня, заключенное в Шарм-эш-Шейхе, принесет надежду на стабильное будущее всему Ближнему Востоку, сказал египетский лидер, передает ТАСС.

    «Этот документ даст надежду на справедливое и стабильное будущее всем народам региона», – указал он.

    Руководство Саудовской Аравии также приветствовало соглашение между Израилем и ХАМАС. В Эр-Рияде выразили надежду, что соглашение приведет к облегчению страданий палестинцев, полному выводу израильских войск из анклава и созданию независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

    В четверг вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа.

    Напомним, Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана президента США Дональда Трампа. Вместе с тем в северных районах Газы продолжились авиаудары.

    9 октября 2025, 02:25 • Новости дня
    Достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе
    Достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе
    @ Majdi Fathi/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана, заявил президент США Дональд Трамп. ХАМАС подтвердило соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

    Трамп сообщил, что «с гордостью объявляет о том, что Израиль и ХАМАС подписали» соглашение «по первому этапу» мирного плана. По его словам, это соглашение предусматривает освобождение всех заложников в ближайшее время и отвод израильских войск до согласованной линии. Президент США подчеркнул, что эти действия станут первыми шагами к «прочному, надежному и вечному миру», передает ТАСС.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после заявления Трампа выразил надежду на возвращение всех заложников, удерживаемых в секторе Газа.

    ХАМАС подтвердило, что в Шарм-эш-Шейхе состоялись «серьезные и ответственные переговоры», движение «готово объявить о заключении соглашения о прекращении войны в секторе Газа». ХАМАС поблагодарило Египет, Катар и Турцию за «приложенные усилия» в качестве посредников на непрямых консультациях, а также выразило признательность Трампу за то, что тот «работал над прекращением огня и выводом израильских войск из Газы».

    Египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» сообщает, что документ предусматривает не только перемирие, но и освобождение израильских заложников, их обмен на палестинских заключенных, а также ввоз в анклав гуманитарной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар сообщал, что палестинское движение ХАМАС и Израиль приняли план по урегулированию ситуации в секторе Газа. Переговоры по реализации этого плана проходят в Египте.

    Комментарии (4)
    9 октября 2025, 12:10 • Новости дня
    Израильский эксперт: План Трампа приведет к созданию Палестинского государства

    Политолог Ципис назвал ХАМАС победителем в сделке с Израилем

    Израильский эксперт: План Трампа приведет к созданию Палестинского государства
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Отвод Израилем войск из сектора Газа растянется на долгие месяцы. Этот процесс будет намеренно затягиваться Биньямином Нетаньяху. Ему важно создать впечатление, чтобы сделка с палестинским движением считалась единственно верным выбором правительства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Так он прокомментировал достигнутое Израилем и ХАМАС соглашение о первом этапе урегулирования.

    «После заключения соглашения между Израилем и ХАМАС сроки возвращения заложников – технический вопрос, но болезненный. Дело в том, что тела погибших разбросаны по всему сектору Газа. Некоторые не будут переданы еврейскому государству просто потому, что их не могут найти», – отметил Саймон Ципис, эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    По его прогнозам, отвод армии Израиля из анклава растянется на долгие месяцы. «Этот процесс будет намеренно затягиваться Биньямином Нетаньяху. Его цель – сформировать общественное мнение внутри страны таким образом, чтобы сделка с палестинским движением считалась единственно верным выбором правительства», – пояснил собеседник.

    Пока же, по его словам, для неосионистов премьер – предатель. «Нетаньяху буквально борется за свое политическое выживание. Чем больше времени займет реализация первого этапа соглашения с ХАМАС, тем более мягким будет падение политика», – рассуждает эксперт. Что касается прекращения огня в секторе Газа, то военная операция ЦАХАЛ уже прекращена, продолжил Ципис.

    «Артиллерия и танки «молчат». Всем подразделениям отдан приказ оставаться на местах и не совершать никаких рейдов. Несколько самолетов лишь летают над анклавом и наносят точечные удары, но только для того, чтобы создать в информационном пространстве видимость продолжения боевых действий. Затем эту «картинку» Израиль использует в ходе переговоров: прекращение огня подается еврейским государством как уступка», – детализировал аналитик.

    По его прогнозам, реализация плана Трампа в конечном счете приведет к созданию Палестинского государства, и представители ХАМАС станут костяком будущих силовых структур Палестины. Собеседник также напомнил, что в рамках нынешнего соглашения Израиль отпустит палестинских заключенных из тюрем.

    «Они выйдут героями и победителями. ХАМАС останется в Газе, потому что это уже не группировка, а идеология борьбы за самопровозглашение и независимость палестинского народа», – считает эксперт. В выигрыше в складывающей ситуации и Дональд Трамп. «Его визит на Ближний Восток, о котором уже пишут в СМИ, станет победоносным парадом», – заключил Ципис.

    Ранее Израиль и ХАМАС достигли соглашения о первом этапе мирного урегулирования. Ожидается, что стороны подпишут сделку 9 октября. После этого вступит в силу режим прекращения огня в секторе Газа, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    План Дональда Трампа по урегулированию конфликта предусматривает освобождение заложников в течение 72 часов после подписания сделки. По данным израильской стороны, на конец сентября сторонники ХАМАС продолжали удерживать 20 живых узников. Еврейское государство должно освободить почти две тыс. палестинских заключенных.

    Израиль выведет часть войск из сектора Газа в течение суток после подписания соглашения. Как отмечает портал Ynet, ЦАХАЛ продолжит контролировать 53% территории анклава. Группировка ХАМАС поблагодарила Трампа и всех посредников и призвала их заставить Тель-Авив полностью выполнить условия соглашения.

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал соглашение «великим днем для Израиля». Американский лидер в свою очередь сообщил, что может поехать на Ближний Восток 11 и 12 октября. Позже он уточнил, что отправится в Египет, а также не исключил посещения Газы.

    Напомним, в конце сентября Белый дом обнародовал план Трампа по прекращению огня в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов и предполагает временное внешнее управление с международным участием. Члены движения ХАМАС, которые согласятся на мирное сосуществование и сдадут оружие, получат амнистию. Тем, кто пожелает покинуть Газу, предоставят безопасный проход в третьи страны.

    Согласно американскому плану, временное управление сектором будет осуществлять аполитичный палестинский комитет технократов. Наблюдать за ним станет международный «Совет мира», который займется администрированием и восстановлением анклава. Совет возглавит сам Трамп. В него также войдет бывший британский премьер-министр Тони Блэр.

    Вашингтон также предлагает создать в Газе временные Международные силы стабилизации (ISF). Они будут тренировать палестинскую полицию, обеспечивать безопасность границ и контролировать потоки товаров и помощи. «Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу», – подчеркивается в плане.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что предложение президента США – это лучшее из того, что сейчас есть на столе переговоров. По его словам, Москва считает план позитивным шагом, так как главная цель палестинского урегулирования заключается в «скорейшем прекращении кровопролития, спасении жизни людей, восстановлении сектора Газа, города Газа или того, что от них осталось», передает ТАСС.

    Комментарии (2)
    8 октября 2025, 17:56 • Видео
    Меркель раскрыла заговор русофобов

    Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 06:59 • Новости дня
    США назвали срок освобождения движением ХАМАС израильских заложников

    Трамп: Израильские заложники вернутся из сектора Газа в понедельник

    США назвали срок освобождения движением ХАМАС израильских заложников
    @ Stefan Kiefer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские заложники, удерживаемые радикальным палестинским движением ХАМАС, должны быть возвращены в понедельник, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Пока мы говорим, столько всего происходит, чтобы заложники были освобождены», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Он сообщил, что все заложники и тела погибших будут возвращены 13 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил, что Израиль и движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана. ХАМАС подтвердило соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

    По данным СМИ, освобождение израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, ожидается в ближайшие выходные. При этом Армия Израиля сохранит контроль над большей частью сектора Газа, но выведет войска из города Газа.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 22:56 • Новости дня
    Трамп анонсировал визит на Ближний Восток

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что в выходные, вероятно, отправится на Ближний Восток на фоне переговоров по урегулированию палестино-израильского конфликта.

    «Вероятно, я поеду туда в конце недели, наверное в воскресенье», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Позже он пояснил, что поездка может состояться «в воскресенье, а возможно, в субботу».

    Трамп связал возможную поездку с финализацией договоренностей в рамках палестино-израильского урегулирования, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что провел переговоры по этому вопросу и заявил: «Я только что имел дело с людьми с Ближнего Востока о потенциальной сделке. Мир для Ближнего Востока очень близок». Американский президент также выразил уверенность, что шансы на достижение соглашения очень высоки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп опубликовал свой план палестино-израильского урегулирования из 20 пунктов в конце сентября. Катар сообщил, что палестинское движение ХАМАС и Израиль приняли план по урегулированию ситуации в секторе Газа.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 00:50 • Новости дня
    Гендиректор Росатома Лихачев собрался посетить Иран

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшем будущем гендиректор российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев посетит Тегеран, сообщила Организация по атомной энергии Ирана.

    Спасский провел переговоры с вице-президентом Ирана и руководителем ОАЭИ Мохаммадом Эслами. На встрече стороны рассмотрели сотрудничество в атомной сфере и подчеркнули необходимость ускорить реализацию совместных проектов, передает РИА «Новости».

    В ходе визита Лихачев планирует обсудить достигнутые договоренности Москвы и Тегерана, а также продолжающееся строительство двух новых энергоблоков на иранской АЭС «Бушер».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Иран подписали соглашение о строительстве АЭС «Хормоз» в сентябре. Москва выразила готовность поддержать восстановление иранских мирных ядерных объектов после израильских ударов, основываясь на успешном опыте работы на АЭС «Бушер».

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 02:59 • Новости дня
    Times of Israel: Израильских заложников в секторе Газа освободят в субботу

    Tекст: Антон Антонов

    Ожидается, что освобождение израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, состоится в ближайшие выходные в рамках достигнутых договоренностей, сообщили Times of Israel и CNN.

    «ХАМАС освободит всех оставшихся в живых заложников в субботу», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Times of Israel.

    По данным CNN, заложников освободят в субботу или воскресенье. Axios сообщает, что освобождение ожидается «через 72 часа после того, как израильский кабмин одобрит соглашение» по Газе, «к понедельнику».

    ХАМАС заявило, что соглашение с Израилем предусматривает прекращение огня, вывод израильских войск из сектора Газа, поступление гуманитарной помощи и обмен заложников на палестинских заключенных, передает ТАСС.

    Премьер-министр Израиля Нетаньяху сообщил о намерении созвать заседание правительства для утверждения договоренностей о первом этапе прекращения огня. «Это великий день для Израиля. Завтра я созову правительство, чтобы утвердить соглашение и вернуть домой всех наших дорогих заложников», – подчеркнул он.

    Нетаньяху поблагодарил военнослужащих Армии обороны Израиля, сотрудников служб безопасности и отдельно отметил вклад президента США Дональда Трампа, предложившего план по урегулированию в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о подписании Израилем и ХАМАС договоренностей по первому этапу мирного плана. ХАМАС подтвердило соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 10:20 • Новости дня
    NYT: ХАМАС удерживает 20 живых и 25 тел израильских заложников
    NYT: ХАМАС удерживает 20 живых и 25 тел израильских заложников
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На территории Газы, по данным Израиля, остаются около 20 живых заложников и тела примерно 25 погибших, однако сроки их возможного освобождения пока неизвестны, пишет The New York Times .

    Около 20 живых израильских заложников до сих пор удерживаются в секторе Газа, вместе с телами примерно 25 погибших, сообщает The New York Times.

    Власти Израиля заявили, что подробности их возможного освобождения пока не известны. Президент Дональд Трамп сделал освобождение оставшихся заложников ключевым пунктом своих усилий по достижению перемирия на Ближнем Востоке.

    В ходе нападения на Израиль два года назад боевики ХАМАС и другие группировки захватили около 250 человек и вывезли их в Газу – часть из них уже были убиты к моменту пленения. Позже многие заложники были освобождены в обмен на палестинских заключенных в рамках двух перемирий, а некоторых отпустили после операций израильской армии. Восемь человек были освобождены силовым путем.

    По данным расследования The New York Times, в плену погибли более 30 заложников. Израильские власти отмечают, что семеро были казнены своими похитителями, когда израильские военные приблизились к месту их содержания, а четверо погибли в результате израильских авиаударов. Троих заложников по ошибке убили израильские военные, приняв их за боевиков, еще один погиб в перекрестном огне.

    В рамках плана Трампа, после освобождения всех заложников Израиль должен будет отпустить 250 человек, отбывающих пожизненное заключение, а также 1700 жителей Газы, задержанных после октября 2023 года. Кроме того, за каждого израильского заложника, чьи останки будут возвращены, Израиль передаст останки пятнадцати погибших жителей Газы. Сроки этих обменов остаются неясными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в Газе. После объявления о согласовании плана по урегулированию сектор подвергся ударам. США назвали срок освобождения заложников движением ХАМАС.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 00:57 • Новости дня
    Трамп не исключил визита в сектор Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что его визит на Ближний Восток, запланированный на воскресенье, скорее всего, состоится в Египет; при этом он не исключил визита в сектор Газа.

    «Мы еще не решили точно, скорее всего я отправлюсь в Египет», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что эта страна выбрана из-за проходящих там переговоров по палестино-израильскому урегулированию. На вопрос о возможности посещения сектора Газа Трамп ответил: «Я могу сделать это».

    Трамп также добавил, что его участие вскоре потребуется на переговорах, связанных с возможной сделкой по Ближнему Востоку: «Мы очень близки к сделке по Ближнему Востоку. Очень скоро я им понадоблюсь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что в выходные, вероятно, отправится на Ближний Восток на фоне переговоров по урегулированию палестино-израильского конфликта.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 04:28 • Новости дня
    Ynet сообщил о планах Израиля вывести войска из города Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Армия Израиля сохранит контроль над большей частью сектора Газа, но выведет войска из города Газа, сообщил портал Ynet.

    После отвода войск к согласованным линиям армия обороны Израиля продолжит контролировать 53% территории сектора Газа. Это примерно на 4% меньше, чем предусматривала так называемая «желтая линия», предлагаемая США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ynet.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По данным СМИ, освобождение израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, ожидается в ближайшие выходные в рамках достигнутых договоренностей.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 08:12 • Новости дня
    Газа подверглась ударам после объявления о согласовании плана по урегулированию

    Tекст: Вера Басилая

    В северных районах Газы продолжились авиаудары, несмотря на объявление о договоренности между Израилем и ХАМАС, сообщила Служба гражданской обороны Израиля.

    Удары по Газе произошли вскоре после того, как стало известно о согласовании первой стадии плана по урегулированию ситуации между Израилем и ХАМАС. По данным агентства Франс Пресс, с момента объявления о договоренности вечером были зафиксированы взрывы в различных районах, передает РИА «Новости».

    Мохаммед аль-Мугайир из службы гражданской обороны Газы сообщил, что удары по сектору продолжились несмотря на новости о достижении соглашения по режиму прекращения огня. Он подчеркнул, что после объявления о соглашении отмечены многочисленные взрывы, преимущественно в северной части сектора.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана.

    СМИ сообщали, что Армия Израиля сохранит контроль над большей частью сектора Газа, но выведет войска из города Газа.

    Напомним, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал разоружить ХАМАС и демилитаризовать Газу военным путем.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 09:17 • Новости дня
    Названы сроки и время подписания соглашения между Израилем и ХАМАС

    Reuters: Израиль и ХАМАС подпишут сделку о прекращении огня 9 октября в 12.00

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль и движение ХАМАС подпишут соглашение о реализации первого этапа мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа в четверг, 9 октября в 12.00, сообщает Reuters.

    Израиль и движение ХАМАС подпишут соглашение о реализации первого этапа мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, передает ТАСС.

    По данным источника Reuters, подписание соглашения ожидается в 12.00 мск. 9 октября. Сразу после этого на территории анклава вступит в силу режим прекращения огня.

    Собеседник агентства отметил, что первый этап частичного вывода войск Израиля из сектора Газа начнется не позднее суток после заключения сделки. Соглашение станет частью усилий по реализации предложенного ранее мирного плана.

    Ранее Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана.

    В северных районах Газы продолжились авиаудары, несмотря на объявление о договоренности.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что израильские заложники должны вернуться из сектора Газа в понедельник.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 09:17 • Новости дня
    Израиль начал готовиться к передислокации военных по соглашению с ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные подготовили планы передислокации войск согласно достигнутому соглашению с движением ХАМАС, сообщили в пресс-службе армии Израиля.

    Израильские военные готовят необходимые указания для передислокации армейских подразделений, пояснили в израильской армии, передает ТАСС.

    Ожидается, что в ближайшее время будут окончательно утверждены планы и выработаны конкретные инструкции для подразделений, которым предстоит сменить позиции.

    Ранее сообщалось, что стороны достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Израиль ударил по анклаву после объявления о согласовании плана по урегулированию. В США называли сроки освобождения израильских заложников движением ХАМАС.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 08:23 • Новости дня
    Стармер поддержал реализацию соглашения Израиля и ХАМАС по Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Британии Кир Стармер высказался за выполнение договоренностей между Израилем и ХАМАС, подчеркнув необходимость немедленного доступа гуманитарной помощи в сектор Газа.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер призвал к полной и незамедлительной реализации соглашения между Израилем и ХАМАС, а также к отмене всех ограничений на поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, передает ТАСС. Это заявление прозвучало на фоне новостей о достижении договорённостей.

    «Это соглашение должно быть реализовано в полном объеме, без промедления. Оно должно сопровождаться немедленной отменой всех ограничений на поставки жизненно важной гуманитарной помощи в Газе», – заявил Стармер в Индии, его слова приводит агентство Reuters.

    Политик поблагодарил США, Египет, Катар и Турцию за дипломатические усилия, подчеркнув, что выполнение договоренностей принесет глубокое облегчение как семьям израильских заложников, так и жителям Газы.

    Он призвал стороны выполнить обязательства, положить конец конфликту и заложить основу для долгосрочного мира, подтвердив поддержку Британии первым этапам соглашения и переходу к дальнейшим переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стороны достигли соглашения о прекращении огня в Газе. Израильские военные нанесли удары по Газе после объявления о согласовании плана по урегулированию. Представители США назвали срок освобождения израильских заложников движением ХАМАС.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 12:25 • Новости дня
    Вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа

    Режим прекращения огня начал действовать между Израилем и ХАМАС

    Tекст: Вера Басилая

    Режим прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа вступил в силу, сообщил портал Ynet.

    Портал Ynet сообщил, что Режим прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа вступил в силу, передает ТАСС.

    Договоренность предусматривает прекращение активных боевых действий между сторонами.

    Источник агентства Reuters сообщил, что в течение ближайших 72 часов представители ХАМАС должны передать израильским властям всех оставшихся в живых заложников. В рамках соглашения Армия обороны Израиля в течение суток начнет частичный вывод своих подразделений из сектора Газа.

    Также подчеркивается, что режим прекращения огня вступает в силу только после официального одобрения соглашения с ХАМАС правительством Израиля.

    Ранее Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана президента США Дональда Трампа.

    В северных районах Газы продолжались авиаудары, несмотря на объявление о договоренности.

    Дональд Трамп подчеркнул, что израильские заложники должны вернуться из сектора Газа в понедельник.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 13:45 • Новости дня
    ХАМАС: Израиль начнет отводить войска из сектора Газа в пятницу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные должны приступить к отводу своих частей от основных городов сектора Газа в пятницу, сообщил член политбюро ХАМАС Усама Хамдан.

    Отвод планируется начать 10 октября, вероятно, ночью будут какие-то приготовления, указал Хамдан телеканалу Al Araby, передает ТАСС.

    «Предполагается, что он начнется завтра. Возможно, ночью будут какие-то приготовления к этому, поэтому отвод войск должен начаться завтра», – сказа он, отвечая на вопрос о том, когда Израиль начнет вывод своих вооруженных сил из сектора Газа.

    Напомним, 9 октября начался режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

    Израиль и ХАМАС подписали договоренности. При этом в северных районах города Газа продолжились авиаудары.

    Комментарии (0)
    Кремль заявил о серьезной паузе в диалоге России и США
    Сийярто заявил о потере Зеленским связи с реальностью
    Медведев заявил о вечной памяти подвига военных КНДР в Курской области
    Американского дипломата уволили из-за романа с китайской коммунисткой
    Президент Колумбии обвинил США в ударе по лодке с мирными людьми
    В РАН предупредили о риске затопления ряда российских городов
    В Госдуме предложили ускорить возврат денег на карты после отмены покупки

