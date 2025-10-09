  • Новость часаЛокализован сигнал выключенного телефона пропавшей в Красноярском крае семьи
    Европа научилась мешать Трампу на Украине
    Немецкий политик попросил по-русски прощения за блокаду Ленинграда
    Российский боец в одиночку уничтожил пятерых военных ВСУ под Новогригоровкой
    Российские ученые на мышах доказали взаимосвязь между жирной едой и стрессом
    ФСБ рассекретила документы о военных преступлениях финнов в Карелии
    Достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе
    Трамп назначил ХАМАС срок возвращения израильских заложников
    Сербская NIS не получила от США уведомления об отсрочке санкций
    Для старта процедуры импичмента Пашиняну парламенту Армении не хватило двух голосов
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как тут не материться?

    Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Чехия – не русофобская страна

    Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

    9 октября 2025, 08:12 • Новости дня

    Газа подверглась ударам после объявления о согласовании плана по урегулированию

    Tекст: Вера Басилая

    В северных районах Газы продолжились авиаудары, несмотря на объявление о договоренности между Израилем и ХАМАС, сообщила Служба гражданской обороны Израиля.

    Удары по Газе произошли вскоре после того, как стало известно о согласовании первой стадии плана по урегулированию ситуации между Израилем и ХАМАС. По данным агентства Франс Пресс, с момента объявления о договоренности вечером были зафиксированы взрывы в различных районах, передает РИА «Новости».

    Мохаммед аль-Мугайир из службы гражданской обороны Газы сообщил, что удары по сектору продолжились несмотря на новости о достижении соглашения по режиму прекращения огня. Он подчеркнул, что после объявления о соглашении отмечены многочисленные взрывы, преимущественно в северной части сектора.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана.

    СМИ сообщали, что Армия Израиля сохранит контроль над большей частью сектора Газа, но выведет войска из города Газа.

    Напомним, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал разоружить ХАМАС и демилитаризовать Газу военным путем.

    8 октября 2025, 03:05 • Новости дня
    Тунберг обвинила Израиль в пытках во время пребывания в тюрьме

    @ Petros Giannakouris/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Шведская активистка Грета Тунберг заявила, что она и другие задержанные из флотилии подвергались пыткам в израильской тюрьме, на пресс-конференции в Стокгольме Тунберг заявила, что ее и других задержанных «похитили и пытали» израильские военные.

    От подробностей экоактивистка отказалась, добавив, что в ответ на ее настойчивые расспросы ее лишили чистой воды, а другим задержанным не давали жизненно важных лекарств, передает Reuters.

    «Лично я не хочу рассказывать о том, чему я подверглась, потому что не хочу, чтобы это попало в заголовки газет и чтобы «Грету пытали», потому что это не наша история»,  – сказала она.

    По словам Тунберг то, чему они подвергались, меркнет по сравнению с тем, с чем ежедневно сталкиваются люди в Газе.

    Министерство иностранных дел Израиля не сразу ответило на запрос Reuters о комментарии, но неоднократно отрицало жестокое обращение с задержанными.

    «Всем задержанным... был предоставлен доступ к воде, еде и туалетам; им не было отказано в доступе к адвокату, и все их законные права были полностью соблюдены», – сообщил агентству на прошлой неделе представитель МИД.

    Тунберг была в составе Глобальной флотилии «Сумуд» – группы судов, которые пытались добраться до сектора Газа, чтобы доставить гуманитарную помощь и привлечь внимание к бедственному положению анклава, где большинство из 2,2 миллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома, а ООН заявляет о свирепствующем там голоде.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, гуманитарная флотилия «Сумуд», которая направлялась в сектор Газа, была остановлена израильскими военными кораблями. Тунберг, находившаяся на борту одного из судов «Флотилии стойкости», была задержана.

    Активистка пожаловалась на условия в израильской тюрьме, отметив появление сыпи от клопов и обезвоживание. Тунберг была задержана вместе с 478 участниками флотилии и выслана из Израиля в понедельник, 6 октября.

    6 октября 2025, 21:02 • Новости дня
    Путин обсудил с Нетаньяху план нормализации в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание перспективам урегулирования палестинского вопроса и плану по Газе.

    Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщается в Telegram-канале Кремля. В ходе беседы лидеры подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая выдвинутый президентом США план по нормализации в секторе Газа. Было отмечено, что Россия неизменно выступает за комплексное урегулирование палестинского вопроса на известной международно-правовой основе.

    Стороны также обменялись мнениями по другим региональным вопросам. Особое внимание было уделено поиску дипломатических решений по иранской ядерной программе и дальнейшей стабилизации обстановки в Сирии.

    В преддверии дня рождения Владимира Путина Биньямин Нетаньяху поздравил российского президента и пожелал ему всего наилучшего. В ответ Путин поздравил премьер-министра Израиля и израильский народ с наступающим праздником Суккот.

    8 октября 2025, 17:56 • Видео
    Меркель раскрыла заговор русофобов

    Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    7 октября 2025, 02:57 • Новости дня
    Трамп назвал Грету Тунберг проказницей и посоветовал обратиться к врачу

    @ IMAGO/MALTON DIBRA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент резко высказался о Грете Тунберг, усомнившись в ее интересе к вопросам защиты природы и призвав обратиться к врачу.

    Президент США Дональд Трамп назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг проказницей и выразил мнение, что она перестала заниматься вопросами охраны окружающей среды, передает ТАСС.

    Он публично заявил: «Она больше не занимается окружающей средой. Она проказница, у нее проблемы с управлением гневом. Думаю, ей стоит обратиться к врачу».

    Также Трамп охарактеризовал Тунберг как «злую и сумасшедшую» в ответ на вопросы журналистов о депортации активистки из Израиля.

    Ранее в МИД Израиля сообщили о депортации в Грецию и Словакию 171 участника флотилии «Сумуд», среди которых была и Тунберг. В ведомстве уточнили, что права всех участников «пиар-акции» были соблюдены в полном объеме.

    Флотилия «Сумуд» направилась из Туниса к сектору Газа с целью попытки прорыва блокады и доставки гуманитарной помощи. Всего в ее составе было более 40 судов разных стран. Израильские власти расценили действия активистов как провокацию, перехватили суда и задержали более 400 человек, включая Тунберг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп прокомментировал поведение Греты Тунберг после инцидента с захватом судна Израилем. Израильские военные захватили судно коалиции «Флотилия свободы», на котором находились Грета Тунберг и французский депутат Европарламента Рима Хассан. После высадки израильских военных связь с экипажем судна пропала.

    7 октября 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп сравнил сложность урегулирования на Украине с решением палестинского вопроса

    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Урегулирование кризиса на Украине может быть более сложным процессом, чем разрешение палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование кризиса на Украине может быть более сложным процессом, чем разрешение палестино-израильского конфликта, передает ТАСС. Такое мнение он высказал журналистам в ходе встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.

    «Я думал, что это будет легко уладить, но оказалось, что это, возможно, сложнее, чем на Ближнем Востоке», – заявил Трамп. При этом он предложил «посмотреть, что будет с Ближним Востоком».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» о передаче ракет Tomahawk на Украину.

    В то же время Трамп отметил, что не поддерживает наращивание военного противостояния на Украине.

    Президент России Владимир Путин заявил, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить при иных отношениях с администрацией Джо Байдена.

    9 октября 2025, 02:25 • Новости дня
    @ Majdi Fathi/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана, заявил президент США Дональд Трамп. ХАМАС подтвердило соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

    Трамп сообщил, что «с гордостью объявляет о том, что Израиль и ХАМАС подписали» соглашение «по первому этапу» мирного плана. По его словам, это соглашение предусматривает освобождение всех заложников в ближайшее время и отвод израильских войск до согласованной линии. Президент США подчеркнул, что эти действия станут первыми шагами к «прочному, надежному и вечному миру», передает ТАСС.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после заявления Трампа выразил надежду на возвращение всех заложников, удерживаемых в секторе Газа.

    ХАМАС подтвердило, что в Шарм-эш-Шейхе состоялись «серьезные и ответственные переговоры», движение «готово объявить о заключении соглашения о прекращении войны в секторе Газа». ХАМАС поблагодарило Египет, Катар и Турцию за «приложенные усилия» в качестве посредников на непрямых консультациях, а также выразило признательность Трампу за то, что тот «работал над прекращением огня и выводом израильских войск из Газы».

    Египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» сообщает, что документ предусматривает не только перемирие, но и освобождение израильских заложников, их обмен на палестинских заключенных, а также ввоз в анклав гуманитарной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар сообщал, что палестинское движение ХАМАС и Израиль приняли план по урегулированию ситуации в секторе Газа. Переговоры по реализации этого плана проходят в Египте.

    7 октября 2025, 14:30 • Новости дня
    В Катаре заявили о принятии ХАМАС и Израилем плана Трампа по Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС и Израиль приняли план по урегулированию ситуации в секторе Газа, обсуждают детали его реализации, сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

    Палестинское движение ХАМАС и Израиль приняли план по урегулированию ситуации в секторе Газа, передает ТАСС. Как заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, стороны сейчас ведут непрямые переговоры в Египте по деталям реализации этого плана.

    Четырехчасовые переговоры между представителями ХАМАС и Израиля прошли в Шарм-эш-Шейхе и были посвящены обсуждению препятствий для заключения соглашения о прекращении огня. По словам катарского дипломата, «переговоры продолжаются, преждевременно говорить об их результатах».

    В ходе встречи стороны прорабатывают конкретные механизмы претворения инициативы в жизнь, однако окончательных договоренностей пока не достигнуто.

    Ранее делегация ХАМАС прибыла в Египет для переговоров с Израилем о прекращении огня в секторе Газа.

    Белый дом сообщил, что Израиль согласился с линией отвода сил и в случае согласия ХАМАС режим прекращения огня вступит в силу немедленно.

    Движение ХАМАС опровергло сообщения о готовности сложить оружие.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему новый план примирения Израиля и ХАМАС остается сомнительным.

    6 октября 2025, 22:14 • Новости дня
    Моряк умер после атаки нидерландского судна у берегов Йемена

    Tекст: Денис Тельманов

    Один из пострадавших при нападении у берегов Йемена моряков скончался от полученных ран в больнице Джибути, информация о втором раненом уточняется.

    О гибели члена экипажа нидерландского сухогруза Minervagracht сообщил портал NU.nl со ссылкой на компанию Spliethoff, передает ТАСС. Второй пострадавший моряк остается в больнице в Джибути, его состояние не уточняется.

    Судно Minervagracht подверглось атаке с воздуха 29 сентября в Аденском заливе. По данным европейской морской миссии Aspides, в течение двух дней после нападения на борту судна продолжался пожар. В результате атаки двое моряков получили ранения, остальные были эвакуированы с судна, которое впоследствии отбуксировали в безопасные воды.

    Компания Spliethoff сообщила, что сухогруз следовал из Джибути без груза. Большинство членов экипажа были эвакуированы на греческий и французский фрегаты, а тяжело раненого моряка доставили в больницу вертолетом.

    Ответственность за атаку взяло на себя движение «Ансар Аллах» (хуситы). По их заявлению, это первая атака на коммерческое судно с 1 сентября, когда был атакован танкер Scarlet Ray.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара крылатой ракетой по сухогрузу Minervagracht в Аденском заливе произошел пожар и судно находится под угрозой затопления.

    Судно Minervagracht обстреляли в Аденском заливе на расстоянии 128 морских миль к юго-востоку от порта Аден.

    Вооруженные формирования «Ансар Алла» впервые применили гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2» с разделяющейся боевой частью по целям в Тель-Авиве.

    8 октября 2025, 07:58 • Новости дня
    «Флотилия стойкости» заявила об атаке Израиля на суда

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объединение «Глобальная флотилия Сумуда» (палестинская концепция стойкости) заявило об атаке израильских военных на суда около Газы, два судна, по их информации, были захвачены.

    По данным объединения активистов, инцидент произошел примерно в 120 морских милях, что составляет около 222 километров, от побережья Газы, передает РИА «Новости». В публикации отмечается, что израильские военные атаковали флотилию и захватили по меньшей мере два судна.

    В заявлении организации на странице в соцсети Х говорится: «Примерно в 120 морских милях от Газы Израиль атаковал нашу флотилию. На данный момент как минимум два судна были захвачены... Военные пытаются изменить маршрут».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль перехватил суда «Флотилии стойкости», которые направлялись к сектору Газа. ВМС Израиля обвинили в таране одного из судов участники «Флотилии стойкости». МИД Израиля сообщил, что активисты «Флотилии стойкости» отказались выгрузить гуманитарную помощь для сектора Газа в предложенном порту.

    9 октября 2025, 06:59 • Новости дня
    США назвали срок освобождения движением ХАМАС израильских заложников

    @ Stefan Kiefer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские заложники, удерживаемые радикальным палестинским движением ХАМАС, должны быть возвращены в понедельник, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Пока мы говорим, столько всего происходит, чтобы заложники были освобождены», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Он сообщил, что все заложники и тела погибших будут возвращены 13 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил, что Израиль и движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана. ХАМАС подтвердило соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

    По данным СМИ, освобождение израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, ожидается в ближайшие выходные. При этом Армия Израиля сохранит контроль над большей частью сектора Газа, но выведет войска из города Газа.

    8 октября 2025, 22:56 • Новости дня
    Трамп анонсировал визит на Ближний Восток

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что в выходные, вероятно, отправится на Ближний Восток на фоне переговоров по урегулированию палестино-израильского конфликта.

    «Вероятно, я поеду туда в конце недели, наверное в воскресенье», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Позже он пояснил, что поездка может состояться «в воскресенье, а возможно, в субботу».

    Трамп связал возможную поездку с финализацией договоренностей в рамках палестино-израильского урегулирования, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что провел переговоры по этому вопросу и заявил: «Я только что имел дело с людьми с Ближнего Востока о потенциальной сделке. Мир для Ближнего Востока очень близок». Американский президент также выразил уверенность, что шансы на достижение соглашения очень высоки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп опубликовал свой план палестино-израильского урегулирования из 20 пунктов в конце сентября. Катар сообщил, что палестинское движение ХАМАС и Израиль приняли план по урегулированию ситуации в секторе Газа.

    9 октября 2025, 00:50 • Новости дня
    Гендиректор Росатома Лихачев собрался посетить Иран

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшем будущем гендиректор российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев посетит Тегеран, сообщила Организация по атомной энергии Ирана.

    Спасский провел переговоры с вице-президентом Ирана и руководителем ОАЭИ Мохаммадом Эслами. На встрече стороны рассмотрели сотрудничество в атомной сфере и подчеркнули необходимость ускорить реализацию совместных проектов, передает РИА «Новости».

    В ходе визита Лихачев планирует обсудить достигнутые договоренности Москвы и Тегерана, а также продолжающееся строительство двух новых энергоблоков на иранской АЭС «Бушер».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Иран подписали соглашение о строительстве АЭС «Хормоз» в сентябре. Москва выразила готовность поддержать восстановление иранских мирных ядерных объектов после израильских ударов, основываясь на успешном опыте работы на АЭС «Бушер».

    9 октября 2025, 02:59 • Новости дня
    Times of Israel: Израильских заложников в секторе Газа освободят в субботу

    Tекст: Антон Антонов

    Ожидается, что освобождение израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, состоится в ближайшие выходные в рамках достигнутых договоренностей, сообщили Times of Israel и CNN.

    «ХАМАС освободит всех оставшихся в живых заложников в субботу», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Times of Israel.

    По данным CNN, заложников освободят в субботу или воскресенье. Axios сообщает, что освобождение ожидается «через 72 часа после того, как израильский кабмин одобрит соглашение» по Газе, «к понедельнику».

    ХАМАС заявило, что соглашение с Израилем предусматривает прекращение огня, вывод израильских войск из сектора Газа, поступление гуманитарной помощи и обмен заложников на палестинских заключенных, передает ТАСС.

    Премьер-министр Израиля Нетаньяху сообщил о намерении созвать заседание правительства для утверждения договоренностей о первом этапе прекращения огня. «Это великий день для Израиля. Завтра я созову правительство, чтобы утвердить соглашение и вернуть домой всех наших дорогих заложников», – подчеркнул он.

    Нетаньяху поблагодарил военнослужащих Армии обороны Израиля, сотрудников служб безопасности и отдельно отметил вклад президента США Дональда Трампа, предложившего план по урегулированию в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о подписании Израилем и ХАМАС договоренностей по первому этапу мирного плана. ХАМАС подтвердило соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

    9 октября 2025, 00:57 • Новости дня
    Трамп не исключил визита в сектор Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что его визит на Ближний Восток, запланированный на воскресенье, скорее всего, состоится в Египет; при этом он не исключил визита в сектор Газа.

    «Мы еще не решили точно, скорее всего я отправлюсь в Египет», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что эта страна выбрана из-за проходящих там переговоров по палестино-израильскому урегулированию. На вопрос о возможности посещения сектора Газа Трамп ответил: «Я могу сделать это».

    Трамп также добавил, что его участие вскоре потребуется на переговорах, связанных с возможной сделкой по Ближнему Востоку: «Мы очень близки к сделке по Ближнему Востоку. Очень скоро я им понадоблюсь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что в выходные, вероятно, отправится на Ближний Восток на фоне переговоров по урегулированию палестино-израильского конфликта.

    9 октября 2025, 04:28 • Новости дня
    Ynet сообщил о планах Израиля вывести войска из города Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Армия Израиля сохранит контроль над большей частью сектора Газа, но выведет войска из города Газа, сообщил портал Ynet.

    После отвода войск к согласованным линиям армия обороны Израиля продолжит контролировать 53% территории сектора Газа. Это примерно на 4% меньше, чем предусматривала так называемая «желтая линия», предлагаемая США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ynet.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По данным СМИ, освобождение израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, ожидается в ближайшие выходные в рамках достигнутых договоренностей.

    9 октября 2025, 08:23 • Новости дня
    Стармер поддержал реализацию соглашения Израиля и ХАМАС по Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Британии Кир Стармер высказался за выполнение договоренностей между Израилем и ХАМАС, подчеркнув необходимость немедленного доступа гуманитарной помощи в сектор Газа.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер призвал к полной и незамедлительной реализации соглашения между Израилем и ХАМАС, а также к отмене всех ограничений на поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, передает ТАСС. Это заявление прозвучало на фоне новостей о достижении договорённостей.

    «Это соглашение должно быть реализовано в полном объеме, без промедления. Оно должно сопровождаться немедленной отменой всех ограничений на поставки жизненно важной гуманитарной помощи в Газе», – заявил Стармер в Индии, его слова приводит агентство Reuters.

    Политик поблагодарил США, Египет, Катар и Турцию за дипломатические усилия, подчеркнув, что выполнение договоренностей принесет глубокое облегчение как семьям израильских заложников, так и жителям Газы.

    Он призвал стороны выполнить обязательства, положить конец конфликту и заложить основу для долгосрочного мира, подтвердив поддержку Британии первым этапам соглашения и переходу к дальнейшим переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стороны достигли соглашения о прекращении огня в Газе. Израильские военные нанесли удары по Газе после объявления о согласовании плана по урегулированию. Представители США назвали срок освобождения израильских заложников движением ХАМАС.

