Газа подверглась ударам после объявления о согласовании плана по урегулированию
В северных районах Газы продолжились авиаудары, несмотря на объявление о договоренности между Израилем и ХАМАС, сообщила Служба гражданской обороны Израиля.
Удары по Газе произошли вскоре после того, как стало известно о согласовании первой стадии плана по урегулированию ситуации между Израилем и ХАМАС. По данным агентства Франс Пресс, с момента объявления о договоренности вечером были зафиксированы взрывы в различных районах, передает РИА «Новости».
Мохаммед аль-Мугайир из службы гражданской обороны Газы сообщил, что удары по сектору продолжились несмотря на новости о достижении соглашения по режиму прекращения огня. Он подчеркнул, что после объявления о соглашении отмечены многочисленные взрывы, преимущественно в северной части сектора.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана.
СМИ сообщали, что Армия Израиля сохранит контроль над большей частью сектора Газа, но выведет войска из города Газа.
Напомним, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал разоружить ХАМАС и демилитаризовать Газу военным путем.