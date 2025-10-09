Вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа

Тунберг обвинила Израиль в пытках во время пребывания в тюрьме

Tекст: Ирма Каплан

От подробностей экоактивистка отказалась, добавив, что в ответ на ее настойчивые расспросы ее лишили чистой воды, а другим задержанным не давали жизненно важных лекарств, передает Reuters.

«Лично я не хочу рассказывать о том, чему я подверглась, потому что не хочу, чтобы это попало в заголовки газет и чтобы «Грету пытали», потому что это не наша история», – сказала она.

По словам Тунберг то, чему они подвергались, меркнет по сравнению с тем, с чем ежедневно сталкиваются люди в Газе.

Министерство иностранных дел Израиля не сразу ответило на запрос Reuters о комментарии, но неоднократно отрицало жестокое обращение с задержанными.

«Всем задержанным... был предоставлен доступ к воде, еде и туалетам; им не было отказано в доступе к адвокату, и все их законные права были полностью соблюдены», – сообщил агентству на прошлой неделе представитель МИД.

Тунберг была в составе Глобальной флотилии «Сумуд» – группы судов, которые пытались добраться до сектора Газа, чтобы доставить гуманитарную помощь и привлечь внимание к бедственному положению анклава, где большинство из 2,2 миллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома, а ООН заявляет о свирепствующем там голоде.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, гуманитарная флотилия «Сумуд», которая направлялась в сектор Газа, была остановлена израильскими военными кораблями. Тунберг, находившаяся на борту одного из судов «Флотилии стойкости», была задержана.

Активистка пожаловалась на условия в израильской тюрьме, отметив появление сыпи от клопов и обезвоживание. Тунберг была задержана вместе с 478 участниками флотилии и выслана из Израиля в понедельник, 6 октября.