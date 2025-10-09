Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.0 комментариев
Вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа
Режим прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа вступил в силу, сообщил портал Ynet.
Договоренность предусматривает прекращение активных боевых действий между сторонами.
Источник агентства Reuters сообщил, что в течение ближайших 72 часов представители ХАМАС должны передать израильским властям всех оставшихся в живых заложников. В рамках соглашения Армия обороны Израиля в течение суток начнет частичный вывод своих подразделений из сектора Газа.
Также подчеркивается, что режим прекращения огня вступает в силу только после официального одобрения соглашения с ХАМАС правительством Израиля.
Ранее Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана президента США Дональда Трампа.
В северных районах Газы продолжались авиаудары, несмотря на объявление о договоренности.
Дональд Трамп подчеркнул, что израильские заложники должны вернуться из сектора Газа в понедельник.