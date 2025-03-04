Песков не подтвердил слухи о посредничестве Путина в переговорах США и Ирана

Tекст: Валерия Городецкая

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтвердил слухи о том, что Путин принял предложение выступить в качестве посредника в переговорах между США и Ираном по ядерному оружию, передает ТАСС.

Песков ответил на вопрос журналистов: «Нет, я не могу подтвердить».

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил готовность возобновить переговоры с США, подчеркнув, что это возможно лишь в случае, если Вашингтон продемонстрирует свою договороспособность, а Москва заявила о готовности способствовать переговорам между США и Ираном для урегулирования разногласий.