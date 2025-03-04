Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.27 комментариев
Песков не подтвердил слухи о посредничестве Путина в переговорах США и Ирана
Кремль не подтвердил участие президента России Владимира Путина в качестве посредника в переговорах между США и Ираном по вопросам ядерного оружия.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтвердил слухи о том, что Путин принял предложение выступить в качестве посредника в переговорах между США и Ираном по ядерному оружию, передает ТАСС.
Песков ответил на вопрос журналистов: «Нет, я не могу подтвердить».
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил готовность возобновить переговоры с США, подчеркнув, что это возможно лишь в случае, если Вашингтон продемонстрирует свою договороспособность, а Москва заявила о готовности способствовать переговорам между США и Ираном для урегулирования разногласий.