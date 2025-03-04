  • Новость часаПутин: Расчет военных Мьянмы пройдет на параде 9 Мая
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем российские войска заходят в Сумскую область
    Чехия зафиксировала перебои с поставками нефти по «Дружбе»
    Депутат Рады сравнил политику Зеленского с игрой в КВН
    Оксимирона обвинили в растлении несовершеннолетних
    Вэнс: Ни ЕC, ни США, ни Украина не могут продолжать боевые действия против РФ
    Песков: Без оружия США Киев может склониться к мирному урегулированию
    Зеленский не извинился перед Трампом за скандал в Белом доме
    Трюдо объявил о начале торговой войны США с Канадой
    Украина готовит замену Starlink
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру

    Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.

    27 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов США больше не станут страной мечты

    За что мы любили Америку? Например, за джинсы. Было время, за пару настоящих «ливайсов» выкладывали две инженерских зарплаты. Но джинсы в Штатах давно не шьют, и строчку из песни «Мне стали слишком малы твои тертые джинсы» теперь было бы логичнее адресовать стране Бангладеш.

    11 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Глобальные перемены в мире напомнили об инопланетянах

    Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.

    6 комментариев
    4 марта 2025, 21:32 • Новости дня

    Песков не подтвердил слухи о посредничестве Путина в переговорах США и Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль не подтвердил участие президента России Владимира Путина в качестве посредника в переговорах между США и Ираном по вопросам ядерного оружия.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтвердил слухи о том, что Путин принял предложение выступить в качестве посредника в переговорах между США и Ираном по ядерному оружию, передает ТАСС.

    Песков ответил на вопрос журналистов: «Нет, я не могу подтвердить».

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил готовность возобновить переговоры с США, подчеркнув, что это возможно лишь в случае, если Вашингтон продемонстрирует свою договороспособность, а Москва заявила о готовности способствовать переговорам между США и Ираном для урегулирования разногласий.

    4 марта 2025, 09:15 • Новости дня
    Глава МИД Японии назвал запрет на въезд в Россию «неприемлемым»
    Глава МИД Японии назвал запрет на въезд в Россию «неприемлемым»
    @ Shuji Kajiyama/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Японии Такэси Ивая выразил несогласие с решением Москвы запретить ему въезд в Россию.

    Министр иностранных дел Японии назвал неприемлемым запрет на его въезд в Россию, заявив о необходимости сохранения диалога с российской стороной, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что коммуникация остается важным элементом двусторонних отношений.

    Ивая заявил, что «совершенно неприемлемо перекладывать ответственность на Японию», указав, что изначальной причиной японских санкций была ситуация на Украине.

    Также японский министр отметил, что существует множество вопросов, требующих решения, особенно в дипломатической сфере.

    Накануне Россия приняла решение о запрете въезда девяти японским гражданам, в том числе главе МИД Японии Такэси Ивая, в ответ на санкции со стороны Токио. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал политику Японии по отношению к России откровенно недружественной, однако указал на готовность к диалогу по мирному договору.

    Коментарии (36)
    4 марта 2025, 19:45 • Новости дня
    Вэнс: Ни Европа, ни США, ни украинцы не могут продолжать боевые действия против России

    Вэнс заявил о необходимости переговоров по конфликту на Украине

    Вэнс: Ни Европа, ни США, ни украинцы не могут продолжать боевые действия против России
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул необходимость переговоров по Украине, заявив, что текущая ситуация больше не позволяет вести боевые действия с Россией.

    Вэнс, выступая на Капитолийском холме, заявил о том, что ни США, ни Европа, ни власти Украины больше не могут продолжать военные действия против России в конфликте на Украине, передает ТАСС.

    «Мы находимся в положении, когда ни Европа, ни США, ни украинцы не могут продолжать вести эту войну. Поэтому важно, чтобы все сели за стол переговоров», – сказал вице-президент.

    Он также подчеркнул, что Киев должен сделать реальные шаги для урегулирования конфликта на Украине, а не ограничиваться публичными заявлениями. По его словам, необходимо, чтобы все стороны сели за стол переговоров. Вэнс отметил, что президент США старается донести до украинцев необходимость вернуться к переговорам и обсуждать вопросы, касающиеся добычи полезных ископаемых.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила о проявлении упрямства Владимира Зеленского в переговорах с президентом США Дональдом Трампом о мирном соглашении с Россией.

    Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил о необходимости для Киева начать мирные переговоры, поскольку терпение и ресурсы США не безграничны.

    Коментарии (10)
    4 марта 2025, 16:16 • Видео
    Германия готовится к войне

    Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

    Коментарии (0)
    4 марта 2025, 09:56 • Новости дня
    Решетников заявил о признаках охлаждения экономики России

    Tекст: Александра Юдина

    Минэкономразвития зафиксировало признаки замедления роста экономики, выявленные с помощью опережающих индикаторов, сообщил глава ведомства Максим Решетников.

    Минэкономразвития обнаружило признаки охлаждения экономики на основе опережающих индикаторов, передает РИА «Новости».

    Решетников отметил, что, несмотря на прошлогодний рост, сейчас экономика демонстрирует признаки замедления.

    Министр подчеркнул, что статистика фиксирует изменения с опозданием, однако министерство анализирует широкий спектр показателей.

    По его словам, рост перестал быть фронтальным, наблюдается замедление темпов в ряде отраслей, сокращается объем заказов у бизнеса, и происходит ужесточение денежно-кредитной политики.

    Вместе с тем министр отметил, что необходимо продолжать внимательно следить за экономическими процессами и адаптировать политику в соответствии с выявленными изменениями.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие опасности ждут российскую экономику в 2025 году.

    Коментарии (3)
    4 марта 2025, 19:15 • Новости дня
    Лукашенко подписал договор с Россией о безопасности в рамках Союзного государства
    Лукашенко подписал договор с Россией о безопасности в рамках Союзного государства
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил закон, который ратифицирует договор с Россией о гарантиях безопасности, подписанный в рамках Союзного государства.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Россией о гарантиях безопасности, сообщает ТАСС. Данный закон, ратифицирующий соглашение, был ранее принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики Национального собрания Белоруссии.

    Как указывается, данный договор заключается в рамках Союзного государства и предусматривает совместные меры по обеспечению безопасности обоих государств. Он нацелен на укрепление сотрудничества в сфере обороны и защиту от внешних угроз.

    Эти меры направлены на координацию действий по обеспечению военной безопасности и создание соответствующих условий для совместного реагирования на потенциальные угрозы. Ратификация договора подчеркивает намерение обеих стран усиливать взаимодействие в вопросах обороны и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Федерации одобрил ратификацию договора с Белоруссией о взаимных гарантиях безопасности, предусматривающего совместные действия в случае агрессии против одной из сторон.

    Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрил законопроект о ратификации договора с Россией, который предусматривает размещение российских военных объектов в стране для обеспечения безопасности.

    Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора, направленного на обеспечение гарантий безопасности с Белоруссией в рамках Союзного государства.

    Коментарии (0)
    4 марта 2025, 20:15 • Новости дня
    Путин: Расчет военных Мьянмы пройдет на параде 9 Мая

    Путин пригласил премьера Мьянмы на парад Победы

    Путин: Расчет военных Мьянмы пройдет на параде 9 Мая
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна посетить Москву 9 мая для участия в торжественном параде по случаю 80-летия Победы.

    Путин на встрече с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном пригласил его посетить Москву 9 мая, передает ТАСС. Российский президент также сообщил, что в этот день по Красной площади пройдет парадный расчет военных из Мьянмы наряду с расчетами Вооруженных сил России.

    Напомним, ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу пригласил представителей Мьянмы принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в 13-й международной встрече по вопросам безопасности в Москве в конце мая.

    Глава Минобороны Андрей Белоусов назвал число приглашенных для участия в Параде Победы стран.

    Коментарии (7)
    4 марта 2025, 18:20 • Новости дня
    Песков: Без оружия США Киев может склониться к мирному урегулированию
    Песков: Без оружия США Киев может склониться к мирному урегулированию
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приостановка поставок вооружений США Украине может способствовать мирному урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков отметил в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину, что возможная приостановка поставок вооружений США Украине может стать обнадеживающим шагом в сторону мирного урегулирования конфликта, передает РИА «Новости».

    «Наверное, можно, не предаваясь излишнему оптимизму, но скромно надеяться на то, что это может сподвигнуть киевский режим на то, чтобы все-таки склониться в сторону попыток урегулировать ситуацию мирными средствами», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, США временно приостановили всю военную помощь Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией, после чего Украина начала аудит вооружений.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что США приостановили поставки военных грузов на Украину через логистический хаб в аэропорту Ясенки в польском Жешуве.

    Коментарии (4)
    4 марта 2025, 01:54 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии договоренностей по визиту Путина в Турцию

    Песков указал на отсутствие «конкретных договоренностей» по визиту Путина в Турцию

    Tекст: Антон Антонов

    Между Москвой и Анкарой сейчас «нет конкретных договоренностей» относительно визита президента России Владимира Путина в Турцию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Пескова спросили, ведется ли подготовка визита Путина в Турцию. В ответ пресс-секретарь президента России заявил: «Пока каких-то нет конкретных договоренностей, наш диалог продолжается интенсивно на всех уровнях».

    Он отметил «очень успешный визит» в Турцию председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, а также контакты на уровне глав МИД России и Турции. Как заявил Песков, стороны продолжают «общение», передает РИА «Новости».

    По его словам, «на высшем уровне пока четких договоренностей нет, хотя есть действующее приглашение». «И (президента Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана – приехать к нам, и нам - приехать в Турцию», – пояснил Песков.

    Напомним, Песков заявил, что в случае необходимости встречи между президентами России и Турции могут быть организованы в течение нескольких часов благодаря их тесным рабочим отношениям.

    Коментарии (0)
    4 марта 2025, 18:44 • Новости дня
    Кнайсль: Переговоры Путина и Трампа пройдут без участия Украины

    Кнайсль: Трамп и Путин обсудят урегулирование на Украине без приглашения Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    По мнению Карин Кнайсль, переговоры между Путиным и Трампом пройдут без участия Украины, несмотря на первоначальное предложение включить украинскую сторону.

    Как передает ТАСС, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин будут обсуждать урегулирование на Украине без участия Киева.

    Кнайсль отметила, что наследный принц Саудовской Аравии предлагал включить Украину в переговоры, однако Вашингтон и Москва предпочли двусторонний формат.

    Кнайсль считает, что следующий этап – это саммит между Трампом и Путиным, который нужно тщательно подготовить, чтобы избежать ошибок и не потратить время напрасно. Экс-министр подчеркнула, что переговоры направлены на перезапуск отношений между США и Россией на всех уровнях.

    В последние недели контакты между Москвой и Вашингтоном усилились. 12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, обсудив широкий спектр вопросов, включая украинский конфликт. Встречи представителей двух стран проходили в Эр-Рияде и Стамбуле, где обсуждались вопросы работы посольств и назначение послов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что США приостановили поставки военных грузов на Украину через логистический хаб в аэропорту Ясенки в польском Жешуве.

    Приостановка поставок американского вооружения и боеприпасов Украине может увеличить число жертв среди украинских военных из-за невозможности поддерживать эффективную оборону против атакующих сил.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что для нормализации отношений России и США необходимо снятие санкций, однако пока нет признаков таких шагов.

    Коментарии (0)
    4 марта 2025, 07:29 • Новости дня
    СМИ: ЕС будет сотрудничать с Россией после прекращения огня на Украине

    Turkiye: ЕС будет сотрудничать с Россией после прекращения огня на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Европейский союз будет вынужден наладить сотрудничество с Россией после прекращения боевых действий на Украине, заявил турецкой газете профессор международных отношений Гусейн Багчи.

    По данным издания, ЕС начнет усваивать уроки от президента США Дональда Трампа, вынуждая Европу к сотрудничеству с Россией после прекращения огня на Украине, передает РИА «Новости».

    Багчи считает, что Украина нуждается в американской поддержке, чтобы продолжать конфликт.

    Он предполагает, что новое германское правительство, которое, вероятно, будет сформировано к апрелю, не сможет отправить оружие на Украину.

    Профессор также отмечает, что Британия, играя роль посредника между США и Европой, проявляет осторожность и избегает противодействия Вашингтону. Франция, обладающая ядерным оружием, также стремится его сохранить.

    «Как ни посмотри, все дороги ведут в Вашингтон», – резюмирует Багчи, добавляя, что Европе придется сотрудничать с Россией после перемирия.

    Ранее представитель Белого дома Джей Ди Вэнс подтвердил сообщения о приостановке военной помощи Украине. Президент США заявил о желании России и народа Украины заключить сделку и подчеркнул, что тот, кто выступает против этой сделки, «не задержится надолго». Вэнс назвал условие допуска Зеленского в Белый дом.

    Коментарии (0)
    4 марта 2025, 17:10 • Новости дня
    Путин поблагодарил премьера Мьянмы за шестерых слонят для зоопарка Москвы

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил признательность премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну за подарок в виде шестерых слонят, которые были переданы в Московский зоопарк.

    «Не могу не поблагодарить вас за подарок очень теплый. В прошлом году вы прислали нам шесть слонят, и они уже переданы в Московский зоопарк. Спасибо большое», – приводит слова Путина ТАСС.

    Премьер Мьянмы со своей стороны заметил, что судьба подаренных животных его очень волновала. «Эти слоны жили в нашей стране в жаркий сезон. А сейчас они живут в России на такой температуре», – заметил он. «Поэтому я слежу за ними, поэтому я спрашиваю: "Как наши слоны, как они живут?" Мне сказали: "Не волнуйтесь, они под контролем"», – сообщил Мин Аун Хлайн.

    Слоны были переданы России в качестве символа укрепления двусторонних отношений. Калужская область также оказала поддержку в передаче, создав Культурный центр Республики Союз Мьянма на территории парка «Этномир». В 2027 году планируется открытие сафари-парка в области, где будут представлены и слоны.

    Напомним, в Кремле начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития сотрудничества и актуальные международные вопросы.

    Коментарии (0)
    4 марта 2025, 12:27 • Новости дня
    Пескова спросили, соблюдает ли Путин пост

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос о том, соблюдает ли глава российского государства Владимир Путин пост, который начался 3 марта.

    «Мне нужно уточнить, не могу ответить на этот вопрос», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Великий пост начался 3 марта, его длительность составит почти 50 дней, он закончится 20 апреля празднованием Пасхи (Воскресения Христова).

    Коментарии (2)
    4 марта 2025, 10:36 • Новости дня
    Взрывы в Одессе повредили объект энергетики

    Tекст: Александра Юдина

    В результате серии ночных взрывов в Одессе был поврежден объект энергетики, сообщает энергохолдинг ДТЭК.

    В Одессе был поврежден объект энергетики после серии взрывов, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении ДТЭК указано, что на утро 4 марта энергетики запитали объекты критической инфраструктуры и вернули свет 7 тыс. семей.

    Установлены меры по восстановлению энергоснабжения, чтобы минимизировать последствия повреждений.

    Утром во вторник сообщалось, что в Одессе после серии ночных взрывов повреждена критическая инфраструктура и произошли пожары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судно с британскими наемниками ВСУ было поражено в Одессе, а в Днепре и Одессе прогремели взрывы. В результате в Одессе пропал свет и была остановлена работа котельных.

    Коментарии (0)
    4 марта 2025, 17:50 • Новости дня
    Премьер Мьянмы поддержал военную операцию России на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о поддержке российской специальной военной операции на Украине и выразил уверенность в скорой победе России.

    Мин Аун Хлайн заявил о поддержке специальной военной операции России на Украине, передает ТАСС. Во время переговоров в Кремле с президентом России Владимиром Путиным он подчеркнул, что Мьянма понимает ситуацию в России и полностью поддерживает ее действия.

    Он отметил: «Мы понимаем ситуацию в России, поэтому мы полностью поддерживаем СВО на Украине. Я с уверенностью могу сказать, что скоро победа будет за вами».

    Напомним, в Кремле начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном, в ходе которых российский лидер отметил, что товарооборот между странами в прошлом году увеличился на 40%, что свидетельствует о поступательном развитии отношений.

    Ранее премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил о намерении открыть два генеральных консульства в России.

    Коментарии (0)
    4 марта 2025, 07:41 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила 18 украинских БПЛА над российскими регионами

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила 18 украинских БПЛА над российскими регионами

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за ночь перехватила и уничтожила 18 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что наибольшее количество беспилотников – десять единиц – было сбито над Ростовской областью.

    В Воронежской области перехвачены три беспилотника, в Самарской области – два. По одному дрону было уничтожено над Курской, Белгородской и Астраханской областями.

    Днем ранее средства ПВО успешно отразили атаку беспилотников возле Новошахтинска в Ростовской области, разрушений и пострадавших нет.

    До этого в Минобороны сообщали, что российские средства ПВО перехватили семь украинских беспилотников над Липецкой, Ростовской и Белгородской областями. Между тем, возле частного дома в городе Абинске на Кубани нашли упавший беспилотник.

    Коментарии (0)
    4 марта 2025, 17:02 • Новости дня
    Путин заявил о росте товарооборота с Мьянмой на 40%

    Путин заявил о росте товарооборота с Мьянмой на 40% за прошлый год

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном отметил, что товарооборот между странами в прошлом году увеличился на 40%, что свидетельствует о поступательном развитии отношений.

    Путин во время переговоров с премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном в Кремле подчеркнул поступательное развитие двусторонних отношений, передает РИА «Новости».

    «Отношения между нашими странами действительно развиваются поступательно. За прошлый год товарооборот вырос на 40%, это хороший показатель в целом. Потенциал у нас очень хороший», – заявил российский лидер.

    Напомним, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн прибыл в Москву для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Он заявил о намерении открыть два генеральных консульства в России и предложил создать аналогичное представительство в городе Мандалай для укрепления дипломатических и экономических связей между странами.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу пригласил представителей Мьянмы принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в 13-й международной встрече по вопросам безопасности, которая пройдет в Москве в конце мая.

    Коментарии (0)
    Главное
    Лукашенко подписал договор с РФ о безопасности в рамках Союзного государства
    Власти США обязали Chevron за месяц покинуть Венесуэлу
    СМИ: Приостановка военной помощи США грозит Украине потерей территорий
    США внесли хуситов в список террористов
    Китай начал расследование по обходу США торговых ограничений
    WADA рассказала о последствиях невозврата медалей Валиевой
    В Петербурге расставшаяся пара разделила кота через суд

    Конфликт США и Европы снизил шансы перезапуска «Северного потока – 2»

    Россия и США якобы договариваются о перезапуске газопровода «Северный поток – 2», а переговоры ведутся уже не первую неделю, уверяют западные СМИ. Официальных подтверждений этого нет. Однако в конце прошлого года американский инвестор уже просил у США разрешения купить этот актив. Зачем США российский газопровод и получится ли его запустить? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа с поддержкой Украины переживает «эффект Конкорда»

    После ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме бремя ответственности за поддержку Украины пытаются взять на себя страны ЕС и Британия. Но несмотря на жесткие заявления Парижа и Лондона, не все европейцы готовы помогать Киеву в обход Вашингтона. Сумеет ли ЕС продолжить поддержку ВСУ в прежних объемах и как Британия с Францией смогут «продавить» несогласных с помощью Украине игроков? Подробности

    Перейти в раздел

    Как устроить морскую блокаду Украины

    Способность Украины сопротивляться критически зависит не только от поддержки США, но и от путей ее морского снабжения. Через порты Одессы и устья Дуная Украина получает западное оружие и вывозит свое зерно. Морская блокада этих портов стала бы сильным ударом по киевскому режиму. Каким образом можно ее устроить? Подробности

    Перейти в раздел

    Поляки хотят выставить Украине счет

    Идея о том, что Украина должна вернуть потраченные на нее другими странами средства, похоже, становится заразительной. Теперь ее подхватили не только в США, но и в Европе, в частности в Польше, и не только оппозиционные партии, но даже и правящая. И это имеет прямое влияние на предстоящие в стране президентские выборы. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Германия готовится к войне

      Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

    • Зеленский проклят Америкой. И что теперь?

      Ссора с президентом США Дональдом Трампом будет иметь для Украины и Владимира Зеленского очень тяжелые последствия. При этом ссылки на заговор в Белом доме и ловушку, якобы заготовленную для Зеленского, несостоятельны. Киевский гость сам во всем виноват, и это очень хорошо для России.

    • Ким готовит ядерный удар

      Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............