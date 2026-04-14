В Колумбии решили истребить кокаиновых бегемотов Пабло Эскобара
CBS: В Колумбии решили истребить кокаиновых бегемотов Пабло Эскобара
Правительство латиноамериканской страны санкционировало уничтожение части популяции африканских млекопитающих, которые стали серьезной угрозой для местной экосистемы и жителей окрестных деревень.
Руководство государства одобрило радикальные меры по сокращению численности опасных животных, передает ТАСС со ссылкой на американский телеканал CBS.
Изначально четыре особи так называемых кокаиновых бегемотов появились на частном ранчо известного преступника в конце 1980-х. После его смерти в 1993 году поместье забросили, а звери оказались на свободе.
Сейчас численность популяции достигла 170 особей. Отсутствие естественных врагов привело к стремительному размножению млекопитающих в долине реки Магдалена. Они наносят непоправимый ущерб биологическому разнообразию, угрожая ламантинам, выдрам, черепахам и речной рыбе.
Ранее чиновники пытались решить проблему гуманными способами. Рассматривалась возможность отправки животных обратно в Африку, однако стоимость транспортировки составила порядка 3,5 млн долларов за особь. Программы стерилизации и попытки передачи гигантов в различные зоопарки также не принесли желаемого успеха.
В результате многолетних дискуссий принято окончательное решение об отстреле. На данный момент профильными ведомствами согласована ликвидация до 80 особей. Точные сроки начала масштабной охоты пока остаются неизвестными.
