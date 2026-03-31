Последователи Эскобара засветились среди наемников ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Последователи известного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара были замечены среди наемников, воюющих на стороне ВСУ, передает РИА «Новости». На определённых интернет-ресурсах структуры, занимающейся вербовкой иностранцев для участия в боевых действиях на Украине, появилось интервью с бразильским боевиком из украинской бригады «Хартия».

На его военной форме был замечен шеврон с портретом самого Эскобара, а также вооружёнными людьми и пачками денег, что отсылает к преступной деятельности картеля. На шевроне также упоминается Медельин – город в Колумбии, где родился наркобарон, и 1992 год, когда Эскобар совершил побег из тюрьмы.

Пабло Эскобар остаётся одной из самых известных фигур преступного мира Южной Америки. По данным издания, его криминальная деятельность привела к гибели около 4 тыс. человек, а сам он был ликвидирован при попытке ареста в 1993 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил о вербовке украинскими властями наемников из колумбийских и мексиканских наркокартелей через компанию из Медельина.

Военный эксперт Виталий Киселев сообщил о стягивании в Харьков до полутора тысяч колумбийских наемников и об их обучении применению беспилотников и тактике боя в городе.

Колумбийские вооруженные группировки, по данным эксперта, создали на Украине криминальный бизнес, использующий войну для наемничества, наркотрафика и поставок взрывчатки и компонентов беспилотников в Колумбию.