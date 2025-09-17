Эксперт Ниньо сообщил о наркотрафике и поставках дронов из Украины в Колумбию

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, колумбийские вооруженные группировки создали криминальный бизнес на Украине, используя возможности для наркотрафика, наемничества, а также для поставок компонентов беспилотников и взрывчатки в Колумбию, передает РИА «Новости».

Эксперт отметил, что такие организации, как «Армия национального освобождения» (ELN) и картель «Клан залива», используют войну на Украине для построения межконтинентальных криминальных схем. По словам Ниньо, этот бизнес включает распространение кокаина, участие наемников в зарубежных конфликтах, а также ввоз в Колумбию устройств, которые помогают бороться с конкурентами и государственными структурами.

Согласно оценке эксперта, колумбийские преступные группировки налаживают поставки компонентов для производства взрывных устройств и беспилотников с Украины. Это, по мнению Ниньо, объясняет рост числа нападений на полицию и военных в Колумбии в последнее время.

Он также предположил, что расчеты с украинской стороной, вероятно, проходят по бартерной схеме, как это было в 1990-е годы между ФАРК и запрещенной в России Аль-Каидой*, когда за килограмм кокаина повстанцы получали до 80 автоматов АК-47.

Колумбия уже более полувека находится в состоянии вооруженного конфликта, жертвами боевых действий и терактов стали более 260 тыс. человек, миллионы стали вынужденными переселенцами. Несмотря на мирные соглашения, часть бывших бойцов продолжает заниматься партизанской деятельностью и наркоторговлей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Санчес заявил, что колумбийские наемники, воюющие на стороне ВСУ, плохо обеспечиваются вооружением и снаряжением. ВСУ снизили требования к набору колумбийских наемников из-за значительных потерь в их рядах. Санчес также отметил, что семьям погибших колумбийских наемников часто не выплачивают обещанные компенсации.