На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.0 комментариев
В Зимбабве решили избавиться от 200 слонов из-за нехватки воды
Зимбабвийские власти намерены избавиться от нескольких сотен слонов, поскольку их популяция усугубляет ситуацию с нехваткой водных ресурсов, сообщают СМИ.
Министерство охраны окружающей среды Зимбабве заявило, что в стране сейчас слишком много слонов, администрации парка дикой природы ZimParks поручили отобрать особей для уничтожения, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Bild.
В ведомстве указали, что быстро растущая популяция этих животных усложняет ситуацию с дефицитом воды.
Руководитель парка ZimParks Фултон Мангванья заявил Agence France Presse, что всего ликвидируют 200 слонов из примерно 100 тыс., обитающих в стране. В последний раз слонов отстреливали в Зимбаве в 1988 году.