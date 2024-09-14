В Зимбабве решили избавиться от 200 слонов из-за нехватки воды

Tекст: Алексей Дегтярев

Министерство охраны окружающей среды Зимбабве заявило, что в стране сейчас слишком много слонов, администрации парка дикой природы ZimParks поручили отобрать особей для уничтожения, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Bild.

В ведомстве указали, что быстро растущая популяция этих животных усложняет ситуацию с дефицитом воды.

Руководитель парка ZimParks Фултон Мангванья заявил Agence France Presse, что всего ликвидируют 200 слонов из примерно 100 тыс., обитающих в стране. В последний раз слонов отстреливали в Зимбаве в 1988 году.