Путин заявил об эффективности встреч глав правительств России и Китая

Tекст: Елизавета Шишкова

Регулярные встречи глав правительств России и Китая доказали свою эффективность, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Пекине.

«Разветвленный механизм регулярных встреч глав правительств двух стран на деле доказал свою эффективность, в том числе в реализации всего массива достигнутых на высшем уровне договоренностей», – отметил российский лидер. Путин также выразил признательность китайским коллегам за приоритетное внимание к укреплению многопланового взаимодействия.

В ходе беседы президент передал Ли Цяну наилучшие пожелания от председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

По словам Путина, российский премьер всегда подчеркивает личную заинтересованность своего китайского коллеги в развитии двусторонних связей, передает РИА «Новости».

Глава государства добавил, что на правительствах обеих стран лежит особая нагрузка. Именно от вовлеченности правительств в конкретную работу по различным направлениям в значительной степени зависит конечный результат, резюмировал президент.

«Потому что правительства занимаются конкретной работой по совершенно конкретным направлениям. Все мы прекрасно понимаем: от того, насколько вы вовлечены в эту работу, в значительной степени зависит конечный результат», – отметил Путин.

