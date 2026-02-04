  • Новость часаПереговоры по Украине начались в Абу-Даби
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Русские Литвы встали на защиту Гагарина
    В Госдуме объяснили задержание Эстонией судна Baltic Spirit комплексом неполноценности
    Стали известны подробности убийства сына Каддафи
    Электромотоцикл Aurus Merlon прошел сертификацию
    Переговорщики в Абу-Даби приняли невозможность вступления Украины в НАТО
    Путин заявил о лидерстве России в поставках энергоресурсов Китаю
    «Северяне» уничтожили стрелявшую по Белгороду украинскую РСЗО HIMARS
    Politico: Мерц предложит странам Персидского залива оружие в обмен на газ
    Маск назвал обыск в офисе X в Париже политической атакой
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Единственный способ эффективно противостоять Трампу

    Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    3 комментария
    4 февраля 2026, 13:19 • Новости дня

    Путин сообщил о проведении Масленицы в Пекине и китайского Нового года в Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В этом году москвичи вновь встретят китайский Новый год, а в Пекине впервые широко отметят русскую Масленицу в рамках культурных обменов, сказал президент России Владимир Путин на переговорах по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином.

    На видеопереговорах с председателем КНР Си Цзиньпином президент России Владимир Путин рассказал о результатах перекрестных Годов культуры между двумя странами, передает ТАСС. Путин отметил, что в Москве и других городах России вновь широко отметят китайский Новый год, и подчеркнул, что это стало хорошей традицией.

    «На днях в Москве, да и в других российских городах вновь широко отметят китайский Новый год, у нас тоже это стало хорошей традицией. А жители и гости Пекина познакомятся с российскими традициями проводов зимы на фестивале «Московская Масленица».

    По словам Путина, завершение Годов культуры и проведение более 400 мероприятий вызвали большой интерес у граждан обеих стран.

    Российский лидер также подчеркнул удовлетворение темпами гуманитарных обменов и сообщил о начале перекрестных Годов образования, которые станут новым этапом в развитии культурных связей между Россией и Китаем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел видеопереговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и поздравил его с наступающим Праздником весны.

    Си Цзиньпин назвал Владимира Путина дорогим другом и отметил новый этап в отношениях между Россией и Китаем.

    Си Цзиньпин и Владимир Путин начали совместную видеоконференцию.

    4 февраля 2026, 01:20 • Новости дня
    Трамп: Путин сдержал слово о приостановке ударов по Украине
    Трамп: Путин сдержал слово о приостановке ударов по Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сдержал обещание и временно приостановил удары по Украине, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Он сдержал свое слово в этой части. Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на все (на любой срок), потому что там очень-очень холодно», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он пояснил, что «речь шла о периоде от воскресенья до воскресенья», передает ТАСС.

    Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт ранее заявила, что Трамп не удивлен массированным ударом России в ответ на атаки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обратился к Путину с просьбой приостановить на время удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Кремль подтвердил просьбу Трампа воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля.

    Россия в ночь на вторник возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях происходят массовые отключения тепла и света. Минобороны России сообщило, что в ночь на вторник нанесен массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики.

    Комментарии (20)
    3 февраля 2026, 15:56 • Новости дня
    Макрон сообщил о начале консультаций по возможности переговоров с Москвой
    Макрон сообщил о начале консультаций по возможности переговоров с Москвой
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции рассказал о проведении рабочих консультаций, направленных на организацию его возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что в его стране проходят технические обсуждения, связанные с подготовкой его возможных контактов с российским президентом, передает ТАСС. Он отметил: «Ведутся обсуждения на техническом уровне, чтобы подготовить это».

    Ранее Макрон не исключал возможность диалога с руководством России по вопросам, касающимся ситуации в Европе. В официальных источниках не уточняются сроки или формат будущих переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков оценил инициативу французских властей по налаживанию диалога между Москвой и Европой.

    В то же время глава МИД России Сергей Лавров отмечал хамство и наплевательское отношение президента Франции Эммануэля Макрона к России. Лавров также назвал заявления Макрона о готовности связаться с президентом России Владимиром Путиным работой на публику.

    А министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен во вторник заявила, что сейчас телефонный разговор между европейскими лидерами и Владимиром Путиным был бы ошибочным знаком.


    Комментарии (4)
    3 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Роль черной магии в диктатуре Зеленского

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 20:30 • Новости дня
    Путин сообщил о сокращении инфляции до 5,6% в конце 2025 года
    Путин сообщил о сокращении инфляции до 5,6% в конце 2025 года
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Показатель инфляции в России по итогам 2025 года снизился до 5,6%, что почти вдвое меньше уровня предыдущего года, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    Показатель инфляции в России к концу 2025 года снизился до 5,6%, передает ТАСС. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «Если в 2024 году рост цен составил 9,5%, то по итогам прошлого года этот показатель удалось сократить до 5,6%», – отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил о том, что замедление темпов роста экономики России было ожидаемым процессом.


    Комментарии (15)
    3 февраля 2026, 20:19 • Новости дня
    Путин объяснил ускорение инфляции в начале 2026 года

    Путин: Инфляция в начале 2026 года ненадолго ускорилась из-за налоговых изменений

    Путин объяснил ускорение инфляции в начале 2026 года
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам рассказал, что инфляция в начале 2026 года немного ускорилась из-за перенастройки налоговой системы.

    По его словам, на 26 января инфляция составила 6,4% в годовом выражении, что, по мнению главы государства, связано с изменениями налоговой политики, включая повышение налога на добавленную стоимость, передает ТАСС.

    «В начале текущего года инфляция, правда, немного ускорилась: на 26 января она составила 6,4% в годовом выражении. Это тоже ожидаемо, в том числе связано с перенастройкой налоговой системы, в том числе повышением НДС», – сказал он.

    Глава государства выразил уверенность, что влияние внесенных изменений на уровень цен будет краткосрочным.

    В конце декабря в Центробанке спрогнозировали уменьшение инфляции до 4–5% к концу 2026 года при плавном снижении ключевой ставки и росте экономики.

    Комментарии (6)
    3 февраля 2026, 16:32 • Новости дня
    Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии работу в рамках ОПЕК+

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили по телефону вопросы сотрудничества в энергетической сфере.

    Пресс-служба Кремля сообщила, что ключевой темой разговора стала стабильность глобального энергетического рынка и взаимодействие в рамках формата «ОПЕК+», передает ТАСС.

    По информации российской стороны, собеседники уделили внимание ходу совместной работы в механизме «ОПЕК плюс», который направлен на поддержание баланса мирового рынка энергоресурсов. «Обсуждены также ход совместной работы в формате «ОПЕК плюс» по обеспечению стабильности глобального энергетического рынка», – сообщили в Кремле.

    В ходе беседы также были затронуты актуальные международные и региональные вопросы. Кремль подчеркнул, что личные контакты между лидерами двух стран будут продолжены.

    В прошлом году Путин поздравил наследного принца Саудовской Аравии с Днем основания страны и отметил важность продолжения сотрудничества в торговле, инвестициях и энергетике.

    Комментарии (2)
    3 февраля 2026, 20:04 • Новости дня
    Путин сообщил о запланированном замедлении роста ВВП России

    Путин: Замедление роста ВВП было не просто ожидаемым, оно было рукотворным

    Путин сообщил о запланированном замедлении роста ВВП России
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия ожидала замедления темпов роста экономики, и этот процесс был во многом спланирован во имя борьбы с инфляцией, заявил президент РФ Владимир Путин на первом в 2026 году совещании по экономическим вопросам.

    «В 2023–2024 годах [было] 4,1–4,3% роста. Но мы также знаем, что это замедление было не просто ожидаемым, оно, можно сказать, было даже рукотворным. Оно связано с целенаправленными действиями по снижению инфляции», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что итоги 2025 года показали более скромный рост – всего 1% по сравнению с предыдущими периодами. «Это ниже динамики, которая наблюдалась раньше, мы хорошо знаем это», – заявил Путин.

    Ранее Путин сообщил, что рост экономики России за три года составил 9,7%.

    Комментарии (2)
    3 февраля 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин и наследный принц Саудовской Аравии договорились углублять сотрудничество

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, председатель Совета министров Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора договорились продолжить укреплять сотрудничество между двумя странами.

    «Условлено и далее предпринимать совместные шаги по углублению сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях», – сообщили в Кремле, передает ТАСС.

    Напомним, Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили по телефону вопросы сотрудничества в энергетической сфере.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 12:58 • Новости дня
    Путин заявил о лидерстве России в поставках энергоресурсов Китаю

    Путин отметил взаимовыгодное энергетическое партнерство России и Китая

    Путин заявил о лидерстве России в поставках энергоресурсов Китаю
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия сохраняет уверенное первое место среди поставщиков энергоресурсов в Китай, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Си Цзиньпином.

    Россия стабильно удерживает лидерство по экспорту энергоресурсов в Китай, передает ТАСС. Об этом рассказал президент Владимир Путин во время видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.

    «Россия – лидер по поставкам в КНР энергоресурсов, наше партнерство в энергетике имеет взаимовыгодный и подлинно стратегический характер», – заявил Путин.

    Глава государства добавил, что Москва и Пекин ведут активный диалог в сфере мирного атома, а также реализуют совместные высокотехнологичные проекты, затрагивающие промышленность и космические исследования.

    Президент России Владимир Путин провел видеопереговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и поздравил его с наступающим Праздником весны.

    Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения между Россией и Китаем выходят на новый этап, и назвал Путина дорогим другом.

    Путин назвал всеобъемлющее партнерство России и Китая образцовым.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин: Нужно более активно внедрять автоматические системы и промышленных роботов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России указал на важность внедрения современных автоматических систем и искусственного интеллекта для преодоления кадрового дефицита.

    Повышение производительности труда в условиях дефицита кадров в ряде отраслей стало одной из центральных тем обсуждения на совещании по экономическим вопросам, которое провел президент РФ Владимир Путин. Как сообщается на сайте Кремля, глава государства заявил, что это приоритетная задача, особенно в секторах, где ощущается нехватка специалистов.

    Президент подчеркнул: «Здесь нужно более активно внедрять автоматические системы и промышленных роботов, цифровые платформы и решения в области искусственного интеллекта». Путин также обратил внимание на необходимость улучшения структуры занятости в экономике. По его словам, требуется создание современных и хорошо оплачиваемых рабочих мест в сферах с высокой производительностью труда. По его словам, это важно как для действующих сотрудников, так и для молодежи, выбирающей будущую профессию или обучающейся в вузах, колледжах и техникумах.

    Глава государства резюмировал, что стране необходимо выйти на новый уровень качественного и интенсивного развития экономики для достижения стабильного роста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на совещании Владимир Путин заявил о сознательном замедлении роста ВВП России. Также президент отметил, что экономика России за три года выросла на 9,7%.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 20:12 • Новости дня
    Путин призвал повысить эффективность экономики созданием современных рабочих мест

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на первом в 2026 году совещании по экономическим вопросам подчеркнул необходимость повышения эффективности экономики за счет создания современных и хорошо оплачиваемых рабочих мест.

    «Прошу коллег уделять повышенное внимание улучшению структуры занятости в экономике. Нам важно сделать ее более эффективной за счет создания современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в секторах с высокой производительностью труда», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Си Цзиньпин призвал создать грандиозный план развития отношений с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китай и Россия должны совместно разработать новый масштабный план развития двусторонних отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Глава КНР подчеркнул значимость момента, отметив: «В этот символический день с удовольствием проведу с вами углубленный разговор по совместной разработке нового грандиозного плана развития двусторонних отношений», передает РИА «Новости».

    Ранее Путин сообщил, что в отношениях России и Китая любое время года – это весна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин начали совместную видеоконференцию.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 12:12 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин начали совместную видеоконференцию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин начали совместную видеоконференцию, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

    Си Цзиньпин участвует в беседе из Дома народных собраний в Пекине, где располагается китайский парламент, передает ТАСС.

    Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут в среду переговоры по видеосвязи.

    В воскресенье секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что Путин и Си Цзиньпин планируют регулярно поддерживать активный диалог в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина надежным другом, стабильным партнером и союзником России.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 12:39 • Новости дня
    Путин назвал всеобъемлющее партнерство России и Китая образцовым

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что «российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие носит образцовый характер».

    «Российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие носит образцовый характер», – сказал Путин в ходе видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что товарооборот между Россией и Китаем третий год подряд превышает 200 млрд долларов, причем этот показатель растет с заметным опережением. По его словам, стороны демонстрируют устойчивый рост экономического взаимодействия даже в условиях изменяющейся мировой конъюнктуры.

    Президент России выразил уверенность, что связи между двумя государствами сохранят прочность и продолжат развиваться в самых разных сферах, несмотря на любые внешние обстоятельства.

    «Хотел бы лично поздравить вас и в вашем лице весь дружественный китайский народ с новым, 2026 годом и наступающим праздником весны, с которым придет год Красной Огненной Лошади, насколько мы знаем. А ей присущи сила, энергия и стремление двигаться вперед. То, что отличает связи между нашими странами вне зависимости от международной конъюнктуры», – сказал Путин, пишет ТАСС.

    «Уверен в их прочности и поступательном развитии во всех областях», – добавил он.

    Ранее Путин сообщил, что в отношениях России и Китая любое время года – это весна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин начали совместную видеоконференцию. Си Цзиньпин и Владимир Путин проводят переговоры по видеосвязи.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 11:59 • Новости дня
    CCTV: Путин и Си Цзиньпин проведут видеоконференцию 4 февраля

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут в среду переговоры по видеосвязи, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

    Отмечается, что встреча состоится во второй половине дня по пекинскому времени, передает РИА «Новости».

    В воскресенье секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что Путин и Си Цзиньпин планируют регулярно поддерживать активный диалог в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина надежным другом, стабильным партнером и союзником России.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 12:54 • Новости дня
    Путин заверил Си Цзиньпина в поддержке усилий по процветанию России и Китая

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о поддержке совместных усилий по обеспечению суверенитета, безопасности и процветания обеих стран.

    Владимир Путин во время видеоконференции с Си Цзиньпином заверил в твердой поддержке России всех совместных инициатив, направленных на обеспечение суверенитета, безопасности и социально-экономического процветания двух стран, передает РИА Новости.

    «Пользуясь случаем, хотел бы вновь заверить в твердой поддержке всех наших совместных усилий по обеспечению суверенитета, безопасности двух стран, их социально-экономического процветания, права на выбор собственного пути развития», – заявил российский лидер.

    В ходе беседы российский лидер отдельно подчеркнул стабильный характер экономического сотрудничества между государствами в 2025 году.

    «Экономическое сотрудничество в 2025 году продолжало стабильно развиваться», – заявил Путин.

    Он отметил сохраняющийся позитивный тренд во всех основных направлениях двусторонних отношений.

    Президент России Владимир Путин провел видеопереговоры с главой КНР Си Цзиньпином и поздравил его с наступающим Праздником весны.

    Путин назвал всеобъемлющее партнерство России и Китая образцовым.

    Комментарии (0)
    Главное
    По факту попытки убийства полицейского на Рублевке завели уголовное дело
    Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 40%
    В Польше разогнали руководство службы госохраны после угона Lexus жены Туска
    Состояние Илона Маска достигло рекордных 852 млрд долларов
    Павел Дуров посоветовал держаться подальше от Франции
    Брат Кличко пожаловался пранкерам на воровство команды Зеленского
    В Красноярске пятеро детей и учитель пострадали от восьмиклассницы с молотком

    Европа оставила лазейку для российского газа

    Евросоюз одной рукой запрещает российский газ. А другой – увеличивает его закупку на фоне сильных холодов. «Если холодно, то можно» даже при полном запрете импорта газа из России. Европа юридически закрепила эту лазейку. Согласится ли Газпром на роль временного спасателя? Подробности

    Перейти в раздел

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский вновь выгнал украинцев на мороз

    В ответ на террористические атаки ВСУ Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях – массовые отключения тепла и света. По мнению экспертов, Владимир Зеленский, спровоцировавший эту эскалацию, теперь использует гуманитарную катастрофу для затягивания переговоров и шантажа Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    Русские Литвы встали на защиту Гагарина

    Литовские дерусификаторы внезапно обнаружили сразу несколько улиц, названных в честь Юрия Гагарина. А ведь в Прибалтике даже первый космонавт планеты считается «символом тоталитарного режима». Однако случилось еще более неожиданное – местные жители стали сопротивляться попыткам переименовать улицы. И это не единственный подобный пример. Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    • Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

      Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    • Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

      Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как встать на биржу труда в 2026 году: список документов и порядок регистрации

      Потерявшие работу имеют право на государственное пособие – но чтобы его получить, необходимо соответствующим образом зарегистрироваться. Где и каким образом это сделать, каков размер пособия по безработице в 2026 году, при каких условиях выплаты могут быть прекращены и какие еще есть меры поддержки для безработных?

    • Лунный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни, когда сажать рассаду

      Февраль – старт активного сезона для садоводов и огородников. В это время на подоконниках закладывается основа будущего урожая: высевается рассада теплолюбивых культур, зелени и цветов. Многие для планирования этих важных работ используют лунный посевной календарь. Это многовековой метод, который помогает соотнести агротехнические мероприятия с естественными циклами природы – фазами Луны и ее прохождением через знаки Зодиака. Считается, что такой подход позволяет оптимизировать энергию роста растений, делая рассаду более крепкой и устойчивой.

    • Магнитные бури в феврале 2026 года: точный прогноз по дням и опасные даты

      Февраль традиционно вызывает повышенный интерес у людей, чувствительных к изменениям космической погоды. Середина и конец зимы часто характеризуются нестабильной солнечной активностью, что отражается на геомагнитной обстановке Земли. Предварительные данные указывают на то, что в феврале 2026 года нас ждут как вполне спокойные периоды, так и дни с ощутимой геомагнитной нагрузкой. Этот прогноз поможет метеозависимым людям заранее подготовиться к потенциально сложным дням. Важно помнить, что прогноз является предварительным, основанным на моделях 25-го солнечного цикла, и может уточняться по мере приближения дат.

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации