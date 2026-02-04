Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.2 комментария
Путин сообщил о проведении Масленицы в Пекине и китайского Нового года в Москве
В этом году москвичи вновь встретят китайский Новый год, а в Пекине впервые широко отметят русскую Масленицу в рамках культурных обменов, сказал президент России Владимир Путин на переговорах по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином.
На видеопереговорах с председателем КНР Си Цзиньпином президент России Владимир Путин рассказал о результатах перекрестных Годов культуры между двумя странами, передает ТАСС. Путин отметил, что в Москве и других городах России вновь широко отметят китайский Новый год, и подчеркнул, что это стало хорошей традицией.
«На днях в Москве, да и в других российских городах вновь широко отметят китайский Новый год, у нас тоже это стало хорошей традицией. А жители и гости Пекина познакомятся с российскими традициями проводов зимы на фестивале «Московская Масленица».
По словам Путина, завершение Годов культуры и проведение более 400 мероприятий вызвали большой интерес у граждан обеих стран.
Российский лидер также подчеркнул удовлетворение темпами гуманитарных обменов и сообщил о начале перекрестных Годов образования, которые станут новым этапом в развитии культурных связей между Россией и Китаем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел видеопереговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и поздравил его с наступающим Праздником весны.
Си Цзиньпин назвал Владимира Путина дорогим другом и отметил новый этап в отношениях между Россией и Китаем.
Си Цзиньпин и Владимир Путин начали совместную видеоконференцию.