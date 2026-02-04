Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.2 комментария
Посол Украины при НАТО заявила о разочаровании в обещаниях союзников
Посол Украины при НАТО Алена Гетманчук выразила разочарование в обязательствах, данных западными союзниками Киеву в сфере безопасности.
По ее словам, украинцы убеждаются в том, что должны полагаться на себя.
По ее словам, украинцы убеждаются в том, что должны полагаться на себя.
Гетманчук также отметила, что среди украинского общества растет скептицизм по поводу возможности вступления страны в НАТО. Она заявила, что это связано с неудовлетворительной реализацией обещаний Запада.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что возможное членство Украины в НАТО создает угрозу для безопасности России. Он объяснил, что именно эта угроза стала одной из причин принятия решения о начале специальной военной операции на Украине.
В Абу-Даби стартовали переговоры по ситуации на Украине, обсуждение ведется в нескольких форматах и полностью закрыто для СМИ.
Сообщалось, что все участники переговоров в Абу-Даби понимают невозможность вступления Украины в НАТО.