Посол Украины при НАТО заявила о разочаровании в обещаниях союзников

Посол Украины при НАТО Гетманчук заявила о недовольстве западными cоюзниками

Tекст: Вера Басилая

Посол Украины при НАТО Алена Гетманчук выразила недовольство выполнением союзниками ранее данных обязательств по обеспечению безопасности страны, передает РИА «Новости».

По ее словам, украинцы убеждаются в том, что должны полагаться на себя.

Гетманчук также отметила, что среди украинского общества растет скептицизм по поводу возможности вступления страны в НАТО. Она заявила, что это связано с неудовлетворительной реализацией обещаний Запада.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что возможное членство Украины в НАТО создает угрозу для безопасности России. Он объяснил, что именно эта угроза стала одной из причин принятия решения о начале специальной военной операции на Украине.

В Абу-Даби стартовали переговоры по ситуации на Украине, обсуждение ведется в нескольких форматах и полностью закрыто для СМИ.

Сообщалось, что все участники переговоров в Абу-Даби понимают невозможность вступления Украины в НАТО.