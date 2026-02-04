С Собчак и Гузеевой захотели взыскать долги обанкротившегося застройщика

Tекст: Дарья Григоренко

Домогацкий, рекламировавший элитные виллы на Бали с помощью звезд, признан банкротом после иска от одного из покупателей, который не получил обещанный дом за более чем четыре млн рублей. Суд объединил это дело с тремя аналогичными, и общая сумма ущерба составила около 500 млн рублей, передает «Царьград» со ссылкой на Mash.

Арбитраж постановил реструктурировать долг бизнесмена. Так как взыскать средства с Домогацкого становится сложно, пострадавшие покупатели переадресовали свои претензии знаменитостям, публично рекламировавшим его объект. Гузееву и Собчак обвиняют в том, что они не обозначили свои публикации в Instagram* (принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) как коммерческую рекламу.

Покупатели считают их соучастницами схемы и намерены добиваться компенсации ущерба за счет телеведущих. Если знаменитости не смогут доказать отсутствие деловых связей с компанией Домогацкого, они могут быть обязаны выплатить долги вместо застройщика.

Ранее сообщалось, что блогер Сергей Домогацкий по решению суда должен выплатить 49 млн рублей в пользу обанкротившегося ООО «УК Экокомплект» за недействительные сделки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратуру попросили проверить Ксению Собчак, Ларису Гузееву и Лолиту Милявскую на предмет возможной скрытой рекламы Сергея Домогацкого, собравшего деньги с 75 пострадавших и не выполнившего обязательства в России и Индонезии.

Отдельно на Гузееву подали заявление о мошенничестве после покупки виллы на Бали за 200 тыс. долларов, которую заявительница не получила. В 2022 году женщина купила виллу у Домогацкого, впечатлившись рекламой актрисы, и перечислила 200 тыс. долларов, однако объект недвижимости ей не передали.