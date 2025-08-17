Посол ЕС на Украине потребовала не допускать «никаких компромиссов» с Россией

Посол ЕС Матернова: Не должно быть никаких компромиссов с Россией по Украине

Tекст: Антон Антонов

Матернова указала в соцсетях, что украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где его встретила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В ходе визита в Вашингтон его будут сопровождать европейские лидеры. По словам Матерновой, это стало ярким подтверждением поддержки Украины со стороны Евросоюза.

Европейский союз с самого начала занимает позицию, согласно которой «мир должен строиться на принципах международного права», на «уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины» – заявила Матернова.

«Никаких иллюзий, никаких компромиссов», – заявила она, добавив, что «Европа едина и решительна». Матернова заверила, что Европа «не потерпит мира, который является лишь синонимом капитуляции» и что «Украина может полностью положиться на своих европейских партнеров».

Она призвала «подтолкнуть» Россию «к реальному прекращению огня, а затем и к настоящему миру – чего не произошло в Анкоридже». Матернова заявила, что нельзя позволить Москве «диктовать условия мира», поскольку это якобы «означало бы поставить под угрозу мир во всей Европе».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа по московскому времени на военной базе на Аляске прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский заявил, что его встреча с Трампом состоится в понедельник, 18 августа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и канцлер ФРГ Фридрих Мерц и другие европейские лидеры решили сопровождать Зеленского на встрече с Трампом.

Трамп разместил в соцсетях репост с призывом к Киеву рассмотреть территориальные уступки ради прекращения военного конфликта. Зеленский отверг требование США по территориальным уступкам.