«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.25 комментариев
В учебник истории включили освобождение Курской области военными КНДР
Второе издание единого школьного учебника по истории пополнится актуальными данными о ходе спецоперации, включая помощь союзников КНДР при освобождении Курской области, сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
«Участие северокорейских воинов в операции по освобождению Курской области – это, конечно, будет добавлено», – передает его слова РИА «Новости».
Мягков уточнил, что на страницы пособия также попадут имена российских героев спецоперации и информация о передовых видах вооружений. По его словам, мировая ситуация стремительно меняется, поэтому авторы учтут позиции стран Запада и Востока, а также попытки мирного урегулирования.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявлял о завершении работы над государственными учебниками. Сейчас профильное ведомство активно готовит их второе издание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, школьники с 2026/27 учебного года начнут изучать искусственный интеллект в рамках углубленного обучения информатике. Новые единые учебники по физике, химии и биологии для старшеклассников в сентябре 2027 года поступят в российские школы. В России решили создать единую линейку учебников по языкам республик.