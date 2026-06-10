После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счёт на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.0 комментариев
Шуваев назвал главную задачу на посту главы Белгородской области
Шуваев назвал обеспечение безопасности главным поручением Путина
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что главной задачей, которую поставил перед ним президент России Владимир Путин является обеспечение безопасности региона.
Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал о задаче, которую поставил перед ним президент Владимир Путин, передает РИА «Новости».
По его словам, Путин поручил ему в первую очередь обеспечить безопасность региона.
«Главная цель сейчас является обеспечивание безопасности, сохранение развития экономического сектора. Это основная была задача», – заявил руководитель области. Он добавил, что как человек с опытом военной службы считает выполнение поручений главы государства своим абсолютным приоритетом.
Президент России Владимир Путин назначил участника программы «Время героев» Александра Шуваева врио губернатора Белгородской области.
Ранее Шуваев сообщил о ряде оборонных мер в Белгородской области.