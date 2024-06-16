Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.0 комментариев
Запутавшегося в сетях краснокнижного кита спасли в Мурманской области
В Баренцевом море, у Териберки Мурманской области, спасателям удалось освободить из рыболовных сетей запутавшегося там китенка горбатого кита, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
Как указала Радионова в своем Telegram-канале, операция по спасению детеныша, которого мурманские активисты назвали Станиславом, длилась два часа. По ее словам, спасателям, после нескольких неудачных попыток, удалось накинуть крюк с ножом на веревку, которая сдавливала шею и рот животного, передает ТАСС.
«Станислав спасен! Удалось снять веревку с кита», – написала руководитель Росприроднадзора. По словам главы ведомства, кит получил шрамы, но спасатели надеются, что они скоро заживут.
В спасении китенка участвовали спасатели, общественники, ученые, а также компания «Норникель», которая предоставила средства и силы для освобождения животного.
11 июня группа спасателей в сопровождении специалистов Росприроднадзора, Минприроды и МЧС прибыла из Мурманска в Баренцево море, где нуждается в помощи запутавшийся в сетях горбатый кит.