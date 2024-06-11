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В Мурманской области решили спасти запутавшегося в сетях кита
В Мурманской области спасатели вышли в море, чтобы освободить запутавшегося в сетях кита
Группа спасателей в сопровождении специалистов Росприроднадзора, Минприроды и МЧС отправилась из Мурманска в Баренцево море, где нуждается в помощи запутавшийся в сетях горбатый кит.
«В первую очередь необходимо освободить животное от сети. Все последующие мероприятия, включая биопсию, будут проводиться только после его освобождения», – сообщили в пресс-службе Росприроднадзора, передает ТАСС.
Для координации действий по спасению кита создан оперативный штаб под руководством Росприроднадзора. Ожидается, что операция по спасению кита займет несколько часов.
Горбатый кит – это краснокнижное животное, которое находится под защитой государства.