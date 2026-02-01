Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.10 комментариев
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне
В Херсоне, находящемся под контролем украинских военных, в воскресенье были слышны взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное».
В воскресенье в Херсоне, который находится под контролем украинских войск, прогремели взрывы, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Общественное». В сообщении украинского телеканала отмечается: «В Херсоне были слышны взрывы».
Херсонская область – регион России, расположенный в нижнем течении Днепра и омываемый Азовским и Черным морями. По итогам прошедшего в сентябре 2022 года референдума, область была включена в состав России. Однако часть территории региона на правом берегу Днепра, включая сам город Херсон, по-прежнему контролируется украинскими военными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли новые взрывы.