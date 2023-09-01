Историк Кикнадзе: Сегодня глобальный Запад под руководством США вновь обманывает украинский народ

Tекст: Андрей Резчиков

Страны Запада опять толкают мир к глобальной катастрофе и перед российской армией и обществом снова стоит задача одержать победу над теми, «кто стремится навязать миру свой глобальный «порядок», считает Владимир Кикнадзе доктор исторических наук, член-корреспондент РАРАН, главный редактор журнала «Наука. Общество. Оборона».

«Именно глобальный мир, олигархическо-финансовые круги развязали Первую и Вторую мировые войны с целью господства, контроля над ресурсами и человеческой деятельностью. Сегодня опять преследуется цель подчинить человечество, уничтожить и превратить основную часть людей в рабов», – говорит историк.

По его словам, функция уничтожения осуществляется на территории Украины, где между славянскими народами развязана братоубийственный конфликт. «Эта же цель преследовалась Третьим рейхом – войсками вермахта. Как мы сегодня знаем, еще до начала агрессии и вторжения вермахта в Советский Союз украинские националистические формирования, в том числе вооруженные, готовились к уничтожению всего русского на территории Украины», – напоминает эксперт.

В ходе Второй мировой войны украинские националисты были обмануты, никто не собирался предоставлять стране независимость, сохранять ценности народа. Сегодня глобальный Запад под руководством США вновь обманывает украинский народ иллюзиями и обрекает народ на уничтожение, добавляет собеседник. «К сожалению, в этом же котле под угрозой уничтожения оказываются ценности Европы, которая тоже обманута предрассудками исключительности», – указал Кикнадзе.

То, что англосаксонский мир основан на идеях западной исключительности, стало понятно после Фултонской речи Уинстона Черчилля в марте 1946 года, за несколько лет до образования блока НАТО, который тоже был основан на идеях западной исключительности. «В речи было обращено внимание, что основная угроза, как ее позиционировал Черчилль, уже не будучи премьер-министром Великобритании, исходит от советской идеологии, которая исповедовала обеспечение прав и свобод, справедливое мироустройство, защиту интересов человека труда. И это разрушало колониальную систему», – подчеркнул Кикнадзе.

«Для коллективного Запада, который представляли силы капиталистического мира, наша идеология действительно была угрозой. Блок НАТО создавался для военного и политического противоборства между коллективным Западом и СССР и в дальнейшем Россией», – напомнил член-корреспондент РАРАН.

Кикнадзе особо отметил, что потеря Польшей своей исторической памяти также грозит повторением трагедии XX века. «В 1934 году Польша стала государством, заключившим двусторонние дипломатические соглашения с фашисткой Германией, это был так называемый пакт Гитлера-Пилсудского. А дальше реализовывалась грамотная методичная информационная политика по сближению общих исторических ценностей между германским и польским народами», – отмечает собеседник.

В частности, Германия издала исторический труд с утверждениями о том, что немцы всегда оказывали польскому народу помощь в трудную минуту и впредь готовы помогать в борьбе с советской Россией. «В Польше был снят запрет на распространение нацисткой литературы, в лекциях немецких историков совершенно иначе представлялось будущее Польши и фашисткой Германии. Самым убийственным актом являлись рабочие комиссии по переработке польских учебников истории. А когда Польша уже была оккупирована, Германия четко следила, чтобы история в школах вообще не преподавалась», – напомнил собеседник.

«Сегодня польская власть повторяет те же ошибки, которые они осуществляли в 20-30-х годах прошлого века. Только на этот раз своим сюзереном они выбрали США», – подытожил Кикнадзе.

Напомним, Вторая мировая война продолжалась с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. В ней участвовали 57 стран. Первые орудийные залы были произведены рано утром 1 сентября 1939 года немецким эскадренным броненосцем «Шлезвиг-Гольштейн» по польской базе Вестерплатте в Данциге (ныне Гданьск).

Поводом к нападению стала Глейвицкая провокация, организованна Рейнхардом Гейдрихом и его подчиненным – начальником диверсионной группы штурмбанфюрером СС Альфредом Науйоксом по указанию Адольфа Гитлера. 3 сентября войну Германии объявили Великобритания и Франция.

Численность населения государств, ввергнутых в войну, превышала 1,7 млрд человек. Общие потери, по разным оценкам, составляют от 50 до 80 млн погибших с учетом и военных, и гражданского населения. При этом наиболее тяжелые потери и наибольшую военную нагрузку в этой войне нес Советский Союз.