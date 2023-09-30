Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.5 комментариев
Палата представителей США одобрила проект бюджета без помощи Украине
Палата представителей США одобрила предложенный республиканцами проект бюджета на 45 дней без помощи Украине
Проект финансирования правительства США сроком на 45 дней, который предложила Республиканская партия и который не включает помощь Украине, одобрен Палатой представителей, сообщают СМИ.
Проект набрал необходимые две трети голосов конгрессменов, его поддержали 335 членов Палаты представителей, против выступил 91, передает РИА «Новости» со ссылкой на C-Span.
Проект бюджета далее должен одобрить Сенат, затем документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену. Чтобы правительство США избежало шатдауна, документ необходимо подписать до воскресенья по местному времени (07.00 мск 1 октября), передает ТАСС.
Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл от лица Республиканской партии пригрозил выступить против сенатской версии инициативы финансирования правительства, которая содержит пункт о 6 млрд долларов для Украины. Лидер демократического большинства Чак Шумер заявил, что данный проект не будут выносить на голосование, решено подождать версии Палаты представителей.
Напомним, в США вывели помощь Украине из бюджета Пентагона. Американист Дмитрий Дробницкий пояснил, что включение помощи Украине в оборонный бюджет могло привести к шатдауну. Шатдаун – приостановка деятельности федерального правительства, может наступить с 1 октября, если Конгресс не согласует новый бюджет. Байден признавался, что не знает, как предотвратить шатдаун.