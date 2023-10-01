Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.5 комментариев
Байден подписал закон о временном бюджете США без помощи Украине
Байден подписал закон о финансировании федерального правительства США на 45 дней
Глава американского государства Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства США на 45 дней, документ не включает поддержку Украины. Байден заявил, что США не должны прекращать поддержку Киева.
Байден подписал закон, который предусматривает «выделение ассигнований федеральным структурам» до 17 ноября и «продлевает ряд полномочий». В США предотвращена приостановка работы правительства, передает ТАСС.
После того, как Конгресс США одобрил проект бюджета, Байден отметил, что в документе «нет нового финансирования, чтобы продолжать оказывать поддержку» Киева. Он заявил, что «подавляющее большинство Конгресса твердо поддерживает Украину», передает РИА «Новости».
По словам Байдена, нельзя «допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США была прервана». Байден ждет от Конгресса «полной приверженности» дальнейшему оказанию помощи Киеву «в этот критический момент».
Напомним, проект временного финансирования правительства, который не включает помощь Украине, был одобрен сначала Палатой представителей, а затем и Сенатом США.