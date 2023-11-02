Правота России находит себе дорогу через Киев и Тель-Авив

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Украинские военные минимум трижды пытались нападать на Запорожскую АЭС. И нет, это не выдумки «российской пропаганды». Такое откровенное признание не так давно сделал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, а также его подчиненные (принимавшие участие в попытках нападения).



Со слов Буданова, еще в августе 2022 года украинский спецназ форсировал Каховское водохранилище ради создания плацдарма для попытки захвата станции. Попытка сорвалась, но была повторена снова и снова. В этих попытках участвовали сотни людей, в том числе иностранных наемников – в частности новозеландцы (имеющие опыт подобного десантирования).



Проще говоря, украинские военные прямым текстом подтвердили, что атаковали атомную станцию. Рискуя тем самым спровоцировать ядерную катастрофу. И все это лишь для того, чтобы не позволить Запорожской АЭС функционировать. То есть снабжать электричеством тех самых людей, которых киевский режим называет своими согражданами, которые «оккупированы».



Внутри России эти заявления не стали какими-то откровениями. Российские официальные лица много раз говорили о том, что украинская сторона прицельно обстреливает АЭС, а также пытается высадить в районе станции штурмовые группы. Год назад, в октябре 2022-го, Минобороны РФ рассказывало об уничтожении десанта ВСУ, предпринимавшего попытку захвата ЗАЭС.



Однако и Запад, и международные организации отказывались публично признавать правоту России. Специальная комиссия МАГАТЭ во главе с руководителем организации Рафаэлем Гросси несколько раз инспектировала станцию и даже не могла сказать, с какой стороны в нее летели снаряды, хотя для этого было достаточно рассмотреть характер следов от ударов. Гросси скорее верил не своим глазам, а словам Зеленского. «Президент Зеленский лично заверил меня, что они не будут напрямую бомбить или обстреливать станцию», – пояснял глава МАГАТЭ. А в это время западные СМИ (с подачи киевского режима) писали о том, что, мол, Россия сама пытается взорвать Запорожскую АЭС.



Сейчас же выяснилось, что единственным источником ядерной опасности являлись безответственные действия Киева. И не просто выяснилось, а публично подтверждено руководством Вооруженных сил Украины. Правда начала всплывать.

Русские снова оказались правы. Признания украинского военного руководства относительно Запорожской АЭС легли в одну копилку с многочисленными подобными случаями. Когда в тех или иных нарушениях, преступлениях, атаках, ответственность за которые возлагалась на Россию, на самом деле оказывался виновным киевский режим.



Москва была права, когда рассказывала о настоящих виновниках трагедии ракетного удара в Константиновке (по вине киевского режима погибло 17 человек, еще три десятка получили ранения). Киевский режим сразу же заявил, что это дело рук россиян, западные СМИ это поддержали – однако последующее расследование (в том числе проведенное западными журналистами, которые не могли игнорировать неопровержимые доказательства) показало, что удар был нанесен силами украинской ПВО. В результате «военное преступление России» на страницах американских изданий превратилось просто в «трагический инцидент».

Москва была права и тогда, когда говорила о причастности киевского режима к имитированию «резни в Буче» – когда в марте 2022 года украинские боевики раскладывали тела по городку после вывода оттуда российских войск. С тех пор прошел год, Буча была превращена киевским режимом в туристический аттракцион (куда пытаются затащить всех иностранных лидеров, посещающих украинскую столицу) – однако расследование трагедии никто не проводит. «Мы уже с тех пор многократно обращаемся ко всем, кто может помочь, с просьбой предоставить информацию об именах тех людей, которые пали жертвой, а их тела были продемонстрированы всему миру как свидетельство "злодеяний" российских военных», – напоминает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



Россия много раз предупреждала об угрозе расползания западного оружия с Украины по всему миру, в том числе в руки террористических группировок. В Киеве это отрицали, называли «российской пропагандой». И вот сейчас поступают сообщения о том, что украинское оружие оказалось в руках ХАМАС, использовавших его для нападения на Израиль.



Аналогичные свидетельства российской правоты были и в вопросах подрывов газопроводов «Северный поток», и в вопросах обстрелов мирных жителей, и многом другом.

«Все, о чем мы говорили, будет и дальше находить прямое подтверждение», – поясняла представитель МИД РФ Мария Захарова. Однако способны ли все эти российские доказательства, российские аргументы пробить стену западной пропаганды и по поводу спецоперации, и по поводу России в целом? Еще не так давно казалось, что нет.



В отношении России системно используются методы двойных стандартов, а также формирования черно-белой картины мира, правило «кто не с нами, тот против нас». Признать российскую правоту хотя бы в чем-либо – значит, разрушить образ Москвы как абсолютного зла. А значит, разрушить и лживую интерпретацию украинско-российского противостояния, которая позволяет западным правительствам убеждать своих граждан соглашаться на финансирование киевского режима (якобы защищающего весь Запад от российской угрозы).



Но правда, которую транслирует Россия, неизбежно пробивает себе дорогу, хотя это может реализовываться и не прямыми путями. Другие мировые игроки – страны Глобального Юга, Юго-Восточной Азии, а также непредвзятые граждане и политики в странах Запада способны увидеть происходящее в истинном свете.



Примером тому оказались события, которые, на первый взгляд, крайне далеки от происходящего на Украине: обострение палестино-израильского конфликта. «Нападения боевиков ХАМАС на Израиль и решение Тель-Авива нанести ответный удар по сектору Газа свели на нет многомесячную работу [западных держав] по изображению Москвы в качестве глобального изгоя за нарушение международного права», – признался высокопоставленный западный дипломат газете Financial Times.



А все потому, что последние события на Ближнем Востоке оказались взрывом такого масштаба, что смогли раскрыть механизмы западного лицемерия. Двойных стандартов, которые ранее были скрыты за демагогией о «правах человека» и «преступлениях России». Тем самым этот взрыв поставил под вопрос всю антироссийскую пропаганду Запада, касающуюся украинских событий.

А ведь Запад – в отличие от сбалансированной позиции Москвы – целиком поддерживает Израиль и его действия против Палестины. «То, что мы говорили про Украину, должно распространяться на Газу. Иначе мы полностью лишимся авторитета и доверия, – цитирует издание дипломата из страны G7. – Почему бразильцы, южноафриканцы, индонезийцы должны верить тому, что мы говорим о правах человека?».



Запад долго убеждал остальное человечество, что его стандарты и правила универсальны. Проповедовал «порядок, основанный на правилах», который якобы подрывает Россия. Острая фаза конфликта между Израилем и Палестиной оказалась той лакмусовой бумажкой, которая показала, что Запад поддерживает лишь те ценности и правила, что выгодны ему в каждый конкретный момент. Тот порядок, который способствует только его процветанию. Именно поэтому глава МАГАТЭ так настойчиво не замечал украинские обстрелы Запорожской АЭС, а западные лидеры обвиняли при каждом удобном случае российских военных.



События в Газе «меняют международную трактовку событий», цитирует FT некоего министра иностранных дел одной из стран Запада. И происходит это, как дает понять издание, в пользу России, выявляя перед всем миром российскую правоту. Это ровно то, чему невольно способствуют и признания украинских военных руководителей по поводу атак на российскую атомную электростанцию.

