Оправдания канадцев и немцев высветили их ложь и лицемерие

Вот что удивительно. Мы уже почти 10 лет – если считать с 2014-го – противостоим Западу, но продолжаем чему-то удивляться. В частности, совершенной машине лицемерия и лжи, которая на этом условном Западе выстроена. Потому что питаем еще какие-то иллюзии, которые долгие годы поддерживались уже нашими, внутренними, болельщиками и игроками за чужую команду.

В том мире все было прекрасно – и медовые берега и молочные реки, и цена на бензин, и, конечно, бесконечно справедливая выборная система. А еще в том прекрасном мире улыбчивые люди говорили друг другу «хау ду ю ду» на каждом шагу и побеждали во Второй мировой войне, которую развязали Сталин с Гитлером. А прекрасные американцы всех победили на «Абрамсах» и устроили Нюрнберг. А кто не за Навального – тому тоже будет Нюрнберг и Гаага. Просто так устроен мир справедливости и крепкой валюты. А еще там был центр Визенталя, который охотился за всеми нацистскими преступниками и их пособниками из всяких стран и уже поймали всех, а кого не поймали, тот сдох в ужасных мучениях.

В том прекрасном мире не спешили никому объяснять, почему штурмбанфюрер СС Вернер фон Браун не зашел в Нюрнбергский суд даже попрощаться, перед тем как уехать в США и стать отцом американской космической программы. В ответ нам говорили – «а у нас Королёва пытали в застенках кровавые палачи НКВД». Как одно смыкалось с другим, впрочем, нам не объясняли. Наше дело было помнить, что четыре ноги хорошо, а две – плохо.

И тем более нам никто не рассказал, почему так много украинских нацистских коллаборантов и служащих Ваффен СС при помощи спецслужб Британии и Америки спокойно перебрались в Канаду и там стали уважаемыми избирателями и членами общин. Ведь и знаменитый украинец Иван Демьянюк, которого пытались судить за участие в убийстве 25 тыс. человек, был не просто так, а сотрудник послевоенной американской миссии (которая, кстати, затянулась до сегодняшнего дня) и потом – американский гражданин Джон. И в Америке так и не смогли его осудить, а потому отдали в Германию, где суд длился аж до 2000-х, пока этот старый ублюдок не сдох.

Тогда я не пойму – а какие претензии к укро-канадцу Ярославу Гуньке? Он всего-то служил в Ваффен СС, и никто ему не посчитал убитых красноармейцев и «лишних» жителей оккупированной немцами Украины типа «жидов». Тогда надо еще облить юридическим позором всех, кто служил в вермахте – они тоже убивали красноармейцев и гражданских жителей. Но вы не понимаете разницы. Вермахт по Нюрнбергу не признан преступной организацией, а вот SS – именно что преступная организация.

И вот мы смотрим на канадский парламент, который радостно принимает у себя президента Украины и затем в едином порыве – вот посмотрите все – у нас в зале тоже есть герой Украины, и он тоже убивал русню. Что по сегодняшним западным меркам – дело богоугодное и кошерное. Из чего следует, что и тогда, в 1942-м, убийство русских было дело сугубо прогрессивное и политически корректное. Этому и рукоплескали. Их никто за язык не тянул.

Когда их ткнули мордой в дерьмо, они начали оправдываться. Нет, конечно, никто не знал ни про какую дивизию СС «Галичина», которую бывший «эховец» Плющев называет просто по-домашнему «1-я Украинская дивизия». Вот и канадский премьер Трюдо так думал. Но почему-то обвинил во всем «русскую пропаганду и дезинформацию». В чем была дезинформация, правда, так никто и не понял. Все было предельно честно – и овации тоже. Но когда Трюдо понял, что отвертеться не получится, то начал уже молоть такое, что лучше бы просто молчал. Лучше бы они все помалкивали, так как каждый последующий текст хуже предыдущего и разверзает просто какой-то ад.

«Все мы, кто был в этой Палате представителей в пятницу, глубоко сожалеем о том, что стояли и аплодировали, даже несмотря на то, что мы сделали это, не осознавая контекста... Это было очень, очень больно для еврейского народа. Это также ранило поляков, цыган, 2SLGBTQI+ людей...» Чтоб вы понимали, 2SLGBTQI+ это «Two-Spirit, lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex и так далее». Загадочное Two-Spirit – это «человек, считающий себя носителем одновременно мужского и женского духа».

Конечно, странно, что воевал герой Украины с русскими и Красной армией, а извиняться стали за Холокост. Но не ищите логики. Как и в упоминании об обиженных явлением Гунько народу 2SLGBTQI+ людей. Это уже просто дико смешно. Хотя бы потому, что L – лесбиянок – нацисты приказали не обижать и убивали только G – геев (за что, кстати, берлинские геи до сих пор считают лесбиянок коллаборантками), никаких + тогда быть не могло, а Т – трансы, которые и были, нормально выступали в нацистских кабаре перед господами офицерами и не отсвечивали. То есть как бы это уж точно не первый ряд пострадавших от Гунько.

И надо было бы, конечно, приплести сюда для литературности и яркости повествования внезапно понаехавших в Канаду на встречу с Зеленским демократических немцев. Но жизнь оказалась гораздо смешнее. Потому что чествовать эсэсовца приперлась натуральная послица ФРГ в ФРГ мадам Сабина Шпарвассер. И вставала в овациях.





Тут уже обалдели все, потому что в Германии нельзя даже иметь автомобильный номер SS (по первым буквам города, где зарегистрирована машина) и лучше вслух эти две буквы не произносить на улице и в транспорте. А тут прямо любовь с первого взгляда. И опять – МИД ФРГ начал оправдываться, а лучше бы молчал в тряпочку. Первая версия – «мадам не знала ничего такого». Вторая версия – «мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. Польским национальным соображениям. А это другое!

В таком варианте как бы убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами. Но, как пишет оппо-публицист Панюшкин, «мы же не знаем, какие жизненные обстоятельства привели молодого украинца в СС».

Действительно, Валера прав. Мы вот тоже не знаем, как же надо ненавидеть свою страну и ее народ, чтобы оправдывать натурально нацистского убийцу, лишь бы дистанцироваться от всего русского. Понимаете, да? С их точки зрения могут быть такие обстоятельства, которые оправдывают ублюдков из СС – организации, официально признанной Нюрнбергским трибуналом преступной.

Короче, извинившись перед трансами всего мира, идеальный Запад массово совершил свой транс-переход, показав, что никакой разницы между Ваффен СС и сегодняшним укро-войском нет, что все, что врала русская пропаганда про нацизм на Украине, вовсе не ложь, что западный мир обуян мечтой об убийстве русских по этническому признаку и всячески это дело поддерживает.

Я абсолютно уверен, что скоро им придется извиняться за новый Холокост.