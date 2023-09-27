Трюдо извинился перед Зеленским за приглашение украинского нациста

Премьер Канады Трюдо направил извинения президенту Украины Зеленскому после скандала с чествованием украинского нациста

Tекст: Антон Никитин

В ходе заседания канадского парламента Трюдо в ответ на вопросы оппозиционных депутатов сообщил, что несколько дней назад власти Канады по дипломатическим каналам направили извинения президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинскому народу. Трюдо также заявил, что за последние несколько дней канадские власти «неоднократно выражали солидарность президенту Украины», передает ТАСС.

На многократные требования оппозиции признать персональную вину за случившееся Трюдо заявил, что вина лежит исключительно на спикере Палаты общин Энтони Рота, который 26 сентября ушел в отставку. «Мы все признали, что это было серьезной ошибкой со стороны бывшего спикера парламента», – заявил Трюдо.

При этом канадский премьер принес «безоговорочные извинения» Владимиру Зеленскому и украинской делегации за позицию, в которую они были поставлены, передает РИА «Новости».

По словам Трюдо, Зеленский был запечатлен аплодирующим Хунке, и этот образ «был использован российскими пропагандистами», передает CBC News.

Трюдо назвал чествование «бывшего солдата Ярослава Хунки» в канадском парламенте «ужасающим надругательством над памятью миллионов людей, погибших во время Холокоста», «глубоко, глубоко болезненным» для еврейского народа, поляков, цыган, ЛГБТ–сообщества и людей других рас, пострадавших от нацистского режима во время Второй мировой войны.

Политик заявил в своем выступлении в палате общин, что случившееся было глубоко позорным не только для парламентариев, но и для всей Канады. «Мы твердо стоим с Украиной…, продолжим обеспечивать (ее) военной, гуманитарной, финансовой и дипломатической помощью», – добавил премьер-министр Канады. Он пообещал «активизировать усилия, направленные на противодействие российской пропаганде», и «поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и чего бы это ни стоило».

Ранее Трюдо назвал ошибкой выступление украинского нациста в парламенте Канады.