Трюдо назвал ошибкой выступление украинского нациста в парламенте Канады

Политолог указал на нервную реакцию Христи Фриланд на вопрос о нацистах в Канаде

Политолог Корнилов указал на нервную реакцию Христи Фриланд на вопрос о нацистах в Канаде

Tекст: Ольга Никитина

На фрагмент трансляции канала Rebel News Canada обратил внимание политолог Владимир Корнилов. Он отметил, что примечателен не столько ответ Фриланд, сколько выражение ее лица, «бегающие глаза» и подергивание пальцами.

Политолог напомнил, что Фриланд является прямым потомком нациста, и ей приходится «выкручиваться». «Видать, и сцепила руки до посинения – чтобы не выдать себя и не зигануть в ответ», – предположил Корнилов.

Еще в 2017 году канадская газета The Globe and Mail писала, что дед Христи Фриланд, которая по материнской линии имеет украинские корни, в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистской Германией. Об этом изданию сообщил профессор канадского Университета Альберты Джон-Пол Химка.

По его словам, дед Фриланд Михайло Хомяк издавал в Кракове в период германской оккупации Польши, а затем в Вене газету Krakivski Visti («Краковские вести»), деятельность которой курировал офицер немецкой разведки Эмиль Гассерт. Сама газета, по информации профессора, была отобрана нацистами у еврейского издателя, который позже был убит в концлагере Белжец.

В газете, как рассказал профессор Химка, который нашел архивы Krakivski Visti, публиковались в том числе антисемитские статьи и другая нацистская пропаганда.

Сама Фриланд утверждала, что семья ее деда была вынуждена покинуть Украину в 1939 году и перебралась в Канаду в качестве беженцев после окончания Второй мировой войны.

Фриланд, как отмечает ТАСС, является одним из самых активных представителей украинской диаспоры Канады, в том числе находится в тесном контакте с Канадским украинским конгрессом, членом которого является и украинский нацист Ярослав Хунка, недавнее чествование которого в парламенте Канады вызвало большой политический скандал.