Поддержка Украины Западом переходит в стадию депрессии

Tекст: Кирилл Аверьянов, Валерия Вербинина

Как известно, существуют пять стадий принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. На первой из них человек начинает сомневаться в реальности неприятного события и отвергает его, на второй – переживает, почему в данной ситуации оказался именно он, а не кто-то еще, на третьей – начинает торговаться с обстоятельствами, пытаясь что-то выгадать. На стадии депрессии человек испытывает чувство пустоты, осознавая, что обстоятельства уже никогда не будут прежними. Наконец, на стадии принятия наступает смирение – принятие того, что новая жизнь будет иной.



Через стадию депрессии проходит сейчас общественное мнение коллективного Запада в отношении событий на Украине. Еще недавно даже опытные зарубежные политологи были полны оптимизма по поводу «контрнаступа» ВСУ. Так, американский военный аналитик Майкл Кауфман в сентябрьском интервью немецкому журналу «Шпигель» утверждал, что контрнаступление «движется к своей решающей фазе», и надеялся, что ВСУ смогут продвинуться «в идеале – до Азовского моря». Между тем ноябрьские оценки ситуации даже в странах, настроенных к Украине наиболее комплиментарно, совершенно другие.

Генерал французской армии, специалист по России Жан-Бернар Пинатель откровенно пишет о том, что контрнаступление «провалилось» – и, кстати, подсчитывает, что за 2022 год Украина потратила на фронте 2,5 млн снарядов, между тем как на складах Германии, одного из основных доноров ВСУ, осталось 20 тысяч 155-мм снарядов, а Франция производит меньше 40 тысяч снарядов в месяц; США планируют выйти на цифру 90 тысяч снарядов в месяц к 2025 году.

Вывод Пинателя неутешителен: украинская артиллерия, так необходимая для прорыва линий обороны, вскоре замолчит. Кстати, столь шумно разрекламированный план поставок Украине миллиона снарядов к ноябрю был выполнен лишь на 30%. «Не рискуем ли мы в ближайшие полгода увидеть прорыв фронта, если Россия, к примеру, решит обезопасить Донецк от ударов украинской артиллерии и выйти на границы четырех областей»? – задает вопрос Пинатель.

Еще один западный военный, главный редактор профильного издания La Revue Défense Nationale генерал Жером Пеллистранди уточняет, что крайне важной для кампании станет зима 2023-2024 годов, которая будет использована ВСУ для перегруппировки и пополнения. «Однако главная проблема заключается в том, что если украинцы воспользуются передышкой для того, чтобы усилиться, русские поступят точно так же, что рискует сильно затянуть войну», – пишет генерал. Другой французский военный эксперт, полковник Мишель Гойя считает, что конфликт может затянуться слишком надолго – и таким образом время играет на руку Москве.

Схожего мнения придерживаются и люди, которые редко дают пресс-конференции и обычно не появляются на телеэкранах – например, действующий глава французской военной разведки генерал Жак Ланглад де Монгро. Еще летом он охарактеризовал происходящий конфликт, как войну на истощение, которая рискует сильно затянуться. Как считает генерал, военные действия могут продолжаться в 2024 году, и не исключено, что и в 2025-м. «Говоря об этом конфликте, я обычно употребляю сравнение с двумя боксерами на одном ринге, которые слабеют после каждого удара, полученного от соперника, и тем не менее нельзя сказать с уверенностью, кто из них упадет первым», – добавил генерал. Иначе говоря, Европу точно покинула уверенность, что Россия упадет.

Депрессия, похоже, охватывает не только сообщество военных экспертов – в последнее время она начала просачиваться и во властные структуры стран ЕС. Так, президент Чехии Петр Павел, еще совсем недавно желавший Украине полной победы над Россией, на конференции по безопасности высказал предположение, что в 2024 году могут появиться «зачатки переговоров» по урегулированию конфликта.

«Развитие событий не дает оснований полагать, что украинская сторона получит военное превосходство. И время сейчас работает исключительно на Россию, которая располагает более мощной мобилизационной базой людских ресурсов. Выиграв время, они смогут пополнить даже то, чего им долгое время не хватало», – подчеркнул Павел.

Причем слова «Время играет на Россию» вынесены в заголовок чешского издания. В анкете, опубликованной рядом с материалом о выступлении президента, проводится опрос: «Согласны ли вы с тем, что время играет на Россию?». И 85,9% из почти 13 тыс. читателей материала ответили положительно.

«Ситуация явно не позитивная. Что должно быть позитивным для Украины, так это то, что мы на их стороне и должны поддерживать их в достижении их целей. С нашей стороны, у нас нет другого выбора, кроме как продолжать оказывать поддержку, – сетует президент Чехии. – Любой успех России будет означать наш провал. И чем серьезнее провал, тем больше нам придется посвятить обеспечению безопасности наших соседей».

Похоже, что военные профессионалы Европы (а Петр Павел тоже генерал, бывший начальник чешского Генштаба) начали осознавать элементарные вводные СВО – несоизмеримость масштабов России и Украины.

А также вспоминать историю, в частности Первую мировую войну, 105-летие со дня завершения которой мир отметил 11 ноября. Тогда Германия вела затяжную войну с куда более мощными по своим ресурсам Россией, Францией и Великобританией – и истощив все свои возможности, в итоге закономерно проиграла.

Победы Украины над Россией в ближайшее время не ожидается – философски заметил и верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель 11 ноября, в символическую дату завершения Первой мировой. На это представитель МИД России Мария Захарова сослалась на спортивные правила: «Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?»

До победы еще далеко, но очевидно, что европейцы приходят к осознанию нереальности столь желаемой ими победы Украины. Следующей стадией должно стать осознание реальности победы России.