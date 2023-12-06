Власти Украины обвинили Польшу в захвате экономики страны в заложники

Вице-премьер Украины Верещук: обвинила Польшу в захвате экономики страны в заложники

Tекст: Вера Басилая

Верещук отметила, что блокада на польской границе идет уже месяц, в это время Украина терпит миллиардные потери. По ее словам, у поляков претензии не столько к Украине, сколько к Евросоюзу, но в заложниках оказалась украинская экономика, передает РИА «Новости».

По мнению Верещук, всем украинским партнерам необходимо принять политическое решение «относительно этой позорной экономической блокады Украины».

Ранее глава министерства экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинский экспорт сократился на 40% из-за блокады границы польскими перевозчиками.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Польша поставила крест на главной мечте киевского режима.

Напомним, в конце 2022 года польские политики начали говорить о недовольстве фермеров демпингом со стороны украинских конкурентов. В январе-феврале 2023-го это недовольство перешло в протесты, к которым оперативно подключились фермеры Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии. А политики этих стран согласовали запрет на украинский агроэкспорт, не испугавшись окриков со стороны Брюсселя.

Протесты дальнобойщиков разворачивались по той же схеме. Если фермерам дали безлимитный экспорт, то украинских водителей избавили от необходимости от оформления обязательных разрешений на въезд в ЕС. Что, по сути, уравняло их в правах с водителями из стран ЕС. К тому же у украинцев есть дополнительная мотивация работать на европейских заказчиков и месяцами не заезжать на Украину: ужесточение мобилизации.

Между тем, в Киеве заявили, что блокада на границе не скажется на поставках оружия Украине.