Сбежавший из Латвии экс-депутат Рижской думы получил убежище в России

МВД: Общественный деятель Руслан Панкратов получил убежище в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, в октябре экс-депутат Рижской городской думы обратился в УМВД России по Калининградской области с просьбой оказать содействие в получении временного убежища на территории РФ, которое в результате рассмотрения ему было предоставлено, передает ТАСС.

Волк напомнила, что Панкратов преследуется властями Латвии за публичную поддержку СВО на Украине и отстаивание интересов русскоязычного населения.

Панкратов в Латвии неоднократно выступал в поддержку русскоязычных жителей и против политики местных властей по отношению к русскому языку. В отношении экс-депутата было выдвинуто несколько обвинений, в том числе в разжигании межнациональной розни, обход санкций ЕС, преступления против человечества и оправдание геноцида. В августе 2022 года Панкратов был арестован, но через пять месяцев отпущен под залог.

Ранее Панкратов, сбежавший из Латвии из-за угрозы уголовного преследования, запросил политическое убежище в России.