Прибалтийский бизнес пробивает запреты на торговлю с Россией

Tекст: Станислав Лещенко

После новогодних праздников в Центральном статистическом управлении (ЦСУ) Латвии сообщили, что в 2023 году 400 компаний из этого государства экспортировали различные товары в Россию. Еще 218 латвийских компаний работали с Белоруссией.

ЦСУ беспокоит тот факт, что в 2023-м резко вырос оборот латвийских компаний, осуществляющих экспортно-импортные операции со странами СНГ. Так, экспорт из Латвии в Киргизию увеличился по сравнению с 2022 годом в 2,7 раза, в Узбекистан – на 30%, а в Казахстан – на 9,9%. Причем 97 компаний из Латвии в 2023-м впервые начали сотрудничать с Киргизией, 21 – с Узбекистаном. Впрочем, ни одну из этих фирм еще ни разу не уличили в том, что поставляемый ею товар в конечном счете оседает в России.

Нужно подчеркнуть: Центральное статистическое управление Латвии собирает сведения о фирмах, которые торгуют с Россией и Белоруссией на совершенно легальных основаниях. Более того, руководители этих фирм, как законопослушные граждане, сами снабжают ЦСУ информацией о своей деятельности.

Однако при всем при этом их считают среди латвийских властей чуть ли не предателями, всячески клеймят в прессе и требуют для них наказаний – за законный, повторим, бизнес. Чтобы удобнее было шельмовать «отщепенцев», в августе прошлого года ЦСУ по поручению тогдашнего министра экономики Илзе Индриксоне опубликовало поименный список латвийских предприятий, которые продолжали экспортировать свои товары или услуги в Россию или Белоруссию.



Публикация этого черного списка преследовала однозначную цель – ошельмовать местные компании, которые не пожелали отказаться от сотрудничества со «странами-агрессорами». В число сотрудничающих с россиянами и белорусами вошли, например, латвийские фармацевтические гиганты Olainfarm и Grindex и ряд других медицинских и фармкомпаний. В руководстве Olainfarm пояснили: «Международные права человека требуют, чтобы все пациенты имели доступ к медицинской помощи и лекарствам. Поэтому лекарства и товары медицинского назначения не включены в санкционные списки – ни Евросоюза, ни других стран Запада».

Еще одна вошедшая в список компания, Green Trace, экспортирует через Латвию в Россию бытовую технику Electrolux, Zanussi и других брендов. В 2021 году оборот компании на российском рынке составил 107 млн евро (90% от общего оборота). Более свежих данных нет, отвечать на вопросы латвийских журналистов компания не пожелала, но, судя по всему, она продолжила работу на российском направлении и после 2021 года.

По понятным причинам сейчас латвийские фирмы, не пожелавшие оборвать российские бизнес-контакты, предпочитают об этом не распространяться.

Те, кто подтверждают такую деятельность, оправдываются зачастую стандартной фразой – «мы постепенно прекращаем сотрудничество с этими странами». Другие говорят о том, что уже приняли решение покинуть российский и белорусский рынки, но «остались обязательства». Нужно понимать, что попадание в список экспортеров в Россию и Белоруссию может стать для латвийской фирмы «черной меткой» – руководство таких компаний опасается всевозможных неприятностей.

Нашлись, впрочем, в Латвии и такие компании, которые отнюдь не обещают прекратить сотрудничество с восточными соседями или подчеркивают, что это сложно. Например, Валентин Кильдяшкин, член правления ООО Centrum Europa, занимающегося оптовой торговлей канцелярскими товарами, заявил: «Компания Centrum Europa экспортирует свою продукцию более чем в пятьдесят стран мира, в том числе в Россию, Белоруссию, Украину. Мы ничего не покупаем в России, только продаем товары для школы и детей. Мы постоянно участвуем в международных выставках, ищем новых клиентов в разных странах мира. При этом следует учитывать, что переориентация бизнеса на другие рынки требует много времени и затрат. К сожалению, такие страны, как Германия, Франция и США, нашу продукцию не покупают».

Некоторые бизнесмены, доведенные придирками до белого каления, уже не боятся огрызаться в адрес тех, кто попрекает их российскими бизнес-связями.

Член правления фирмы Puratos Latvia, производящей джемы и другие пищевые продукты, Айгарс Балодис ответил прессе с нескрываемым раздражением: «Мы работаем над новыми экспортными рынками в Латвии, чтобы иметь возможность заменить существующие продажи. Это непростой и небыстрый процесс. Было бы здорово, если бы латвийское государство могло предоставить необходимую дополнительную поддержку, которой сейчас нет. И спасибо за совет переориентироваться и продавать в другом месте. Очень легко сказать, но трудно сделать».

В декабре 2022-го всего за пару недель на латвийском портале общественных инициатив manabalss.lv были собраны 10 тыс. подписей под инициативой ввести 90-процентный налог на сделки, если предприятия продолжают сотрудничество с Россией. Авторы петиции призвали министерство экономики снова начать публиковать списки бизнесменов, продолжающих вести дела с Россией, поскольку, дескать, «предприниматели имеют право выбирать партнеров, чья деловая этика не включает сотрудничество со странами-агрессорами».



Парламентская фракция праворадикального Национального блока подала на рассмотрение законопроект, в котором предусмотрен запрет на допуск фирм, торгующих с Россией и Белоруссией, к конкурсам и закупкам, организуемым государством. В аннотации к законопроекту указывается, что «несмотря на российское вторжение на Украину и почти два года войны, в Латвии все еще есть компании, которые сотрудничают с государством-агрессором».





По мнению Нацблока, ведение бизнеса в России «является поддержкой военных действий». Радикалы жалуются, что «Латвия, с одной стороны, оказывает поддержку Украине, но в то же время косвенно финансирует Россию для ведения войны».

По мнению депутатов от Нацблока, было бы правильно, если бы государственные и местные власти подали пример и не сотрудничали с компаниями, которые продолжают импортировать и экспортировать товары в Россию или Белоруссию. Тут, правда, возникнет забавная коллизия, поскольку санкционировать придется и госпредприятие LDZ Cargo (филиал «Латвийской железной дороги»), которое продолжает возить товары в Россию.

А пока эта инициатива находится на рассмотрении парламента, министр экономики Виктор Валайнис заявил, что в ближайшее время будет обнародован новый список латвийских компаний, сотрудничающих с Россией и Белоруссией. Он подчеркнул, что латвийский бизнес должен отказаться от любого сотрудничества с россиянами и белорусами.

Валайнис и его коллега-однопартиец Армандс Краузе солидарны и в том, что Евросоюз должен отказаться от ввоза российского зерна. Правда, Латвия до сих пор много зарабатывает на том, что отдает свою территорию под зерновой транзит, но правительство проявляет готовность отказаться от этих доходов, только бы лишний раз наказать «агрессора».

Более того, предлагаются экстремальные идеи того, как можно заблокировать зерновой транзит – например, разобрать железнодорожные пути под видом ремонта. В общем, на пути любого бизнес-сотрудничества с россиянами нужно поставить бетонные надолбы – и плевать, что пострадают собственные же предприниматели.

Но вот что самое интересное. Свежий список сотрудничающих с Россией компаний далеко не первый. На исходе позапрошлого года выходил и другой подобный же. Сравнивая оба списка, можно заметить, что во втором из них появились некоторые компании, которые не были упомянуты в первом. Соответственно, они начали экспортировать в Россию только в текущем году, то есть уже после начала СВО.

Таким образом, прибалтийский бизнес, пока ему прямо не запрещает закон, не обращает внимания на политическое морализаторство и ищет сотрудничество с Россией. Можно предположить, что местные предприниматели не видят никаких моральных препятствий для работы с российскими коллегами. А значит, они как минимум нейтрально воспринимают российскую позицию по поводу происходящего на Украине. Может быть, даже и вовсе не считают Россию «государством-агрессором». Видимо, именно это больше всего и раздражает составителей таких черных списков.