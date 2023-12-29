2023 год стал годом возвращения в Россию

Tекст: Валерия Вербинина

После 24 февраля 2022 года в русском языке появилось новое слово – релоканты. Оно обозначало людей, которые вследствие СВО предпочли покинуть страну. Одни просто испугались, другие решили, что принципиально выступают против любых военных действий, третьи снялись с места, подчиняясь тусовочному принципу: куда друзья – туда и я. Некоторых заставили обстоятельства – они уезжали вслед за своими рабочими местами и иностранными работодателями, или же по семейным причинам. Одни покидали Родину громко, с отречением в соцсетях и пылкими заявлениями, другие – без лишнего шума. Многие из них тогда полагали, что уезжают навсегда и что их расхождения с политикой государства слишком серьезны, чтобы идти на компромисс.

Количество тех, кто покинул Россию после начала СВО, оценивалось по-разному. Директор ВЦИОМ Валерий Федоров полагал, что «верхние оценки… в диапазоне между полумиллионом и 600 тыс. человек примерно. Самые высокие верхние оценки – это около миллиона». Точное количество релокантов установить, по его словам, трудно, так как они маскируют отъезд «под туризм, бизнес-поездки».

Западные источники, у которых свои причины для того, чтобы внимательно относиться к проблеме релокантов, приводят похожие цифры. Так, Financial Times оценивала общее число уехавших обтекаемым оборотом «более 820 тысяч человек». Есть данные по отдельным принимающим странам – так, например, в Израиль из России в 2022 году выехало 37 тыс. человек.

Однако, в отличие от эмигрантов 1990-х годов, изначально уезжавших из бывшего СССР навсегда, нынешние релоканты стали возвращаться, причем уже скоро и в заметном количестве. И это обратное движение уже можно считать одним из итогов 2023 года.

Российские власти четко провели границу между теми, кто уехал из страны по каким-либо личным мотивам (что само по себе не означает ни измены, ни беззакония), и теми, кто встал на путь настоящего предательства, стал помогать киевскому режиму и украинским войскам, публично желать поражения собственной стране и народу. Вторым в России, мягко говоря, не рады, но первые в любой момент могут – имеют несомненное право – вернуться домой.

Более того, страна проводила политику, поддерживающую возвращение своих граждан.

В частности, еще в 2022-м был принят комплекс мер, стимулирующий возвращение IT-специалистов. Именно он, по словам премьера Михаила Мишустина, сохранил в стране основной костяк профессионалов в сфере информационных технологий, дал «возможность реализовываться в этой профессии, открывать свое дело, заниматься в том числе и творчеством – и в науке, и в IT-отрасли это ярко проявляется. И делать это прежде всего дома, на родном языке, в привычной среде».

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак еще в начале года заявлял: «Наша задача – максимально сделать так, чтобы те, кто уехал, как можно быстрее вернулись. За исключением тех, кто позволил себе выпады в отношении страны и Вооруженных сил». По мнению Валерия Федорова, если не повторится «серьезных потрясений» и «социально-экономическая ситуация не будет обваливаться, поток возвращенцев будет только нарастать».

Так и происходит. Еще летом президент Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме, говорил, что половина тех, кто уехал, уже вернулась в Россию, и этот процесс продолжается. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заметил: «Эти люди всегда, несмотря ни на что, имеют свою Родину. Эта Родина – Россия, и она всегда их ждет». Он также дал понять, что вопросы могут возникнуть разве что к людям с «ярко выраженной антироссийской позицией».

Истории релокантов разные, да и возвращаются они по разным причинам. Для кого-то решающим стало то, что в России неожиданно освободились хорошие рабочие места. Кто-то убедился, что слухи о молочных реках за границей сильно преувеличены. Широко разошлась история о том, как сбежавшие из России стали добывать себе еду на помойках Тбилиси.

В Армении подорожало жилье, в Аргентине большая инфляция, в Германии конфискуют автомобили с российскими номерами. Вдали от Родины релокантам бросились в глаза и достоинства России, которые при жизни здесь воспринимались как должное – удобная доставка, сервис, цифровизация. Многим не хватает привычного уровня культуры – оказалось, что это тоже важно.

Свою роль сыграли и непростые политические условия в некоторых странах, которые стали прибежищем для новых эмигрантов. Например, война Израиля с ХАМАС осложнила пребывание в этой стране. Немало и таких государств, политики которых строят свои карьеры на антироссийской риторике и делают по поводу мигрантов из России громкие заявления, которые отнюдь не способствуют желанию жить в этих государствах и вкладывать деньги в их экономику.

«У многих релокантов наступило осознание реальности. Понимание того, что настоящие угрозы для этих людей находятся не в России, а в тех «благополучных» странах, куда они убежали, – говорит газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. – Наши граждане, находящиеся за рубежом, теперь прекрасно видят, как к ним на самом деле там относятся, включая и бытовые, и политические, и социальные неурядицы.

Поток возвращающихся в Россию усиливается. Восхищение перед теми «прекрасными» странами, в которые они в свое время убежали, все меньше».

Можно констатировать, что усилия российских властей, нацеленные на то, чтобы побудить релокантов вернуться, не пропадают даром. Помимо преимуществ для некоторых категорий – расширение программы льготной ипотеки, бронь от армии и т. д., следует особо отметить расширение программы добровольного переселения в Россию для тех, кто долгое время жил на Западе, но хотел бы переехать сюда. Это касается, например, русскоязычных граждан из таких стран, как Латвия, где тех, кто говорит по-русски, не жалуют в принципе.

Следует признать, что современный мир дает массу возможностей для путешествий и для работы, и гражданин России, живет он на Шри-Ланке, в Черногории или в ОАЭ, не перестает от этого быть ни россиянином, ни гражданином. Да, есть такие люди, которым непременно нужно отречься от своей родины – но их в любом случае единицы. Настоящая Родина не отрекается ни от кого – и в этом ее сила. Это и показало возвращение домой наших сограждан в 2023 году.







