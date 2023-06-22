В США предлагают помешать возвращению релокантов в Россию

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22 июня, четверг  |  Последнее обновление — 19:34  |  vz.ru
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Слишком дешевая ипотека оказалась опасной

ЦБ боится надувания ипотечного пузыря и экономического кризиса Светлана Денисова/ТАСС
Накачка рынка льготными и псевдольготными ипотечными программами начала вместо пользы приносить проблемы. Об этом говорят и Центробанк, и Минфин. Это значит, что лавочка с низкими ставками может скоро закрыться. Как льготные ипотечные программы могут приносить вред и что это за псевдольготные программы?  Подробности...
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Сухопутный коридор в Крым требует дополнительной защиты

Украина вновь попыталась разрушить логистику ВС РФ Александр Полегенько/ТАСС
Вооруженные силы Украины 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, нанесли удар по одной из основных транспортных артерий, соединяющих Крым с восточной частью Новороссии, – Чонгарскому мосту. Какие цели преследовал противник и как России обезопасить важнейший сухопутный коридор?  Подробности...
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Как совершались подвиги в первых боях Великой Отечественной

В День памяти и скорби мы по-прежнему открываем новые имена героев Великой Отечественной Михаил Терещенко/ТАСС
22 июня – не только трагический день начала Великой Отечественной. Этот день был ознаменован и подвигами красноармейцев, давших первый бой врагу на границе. Благодаря советским и немецким военным документам удалось узнать имена некоторых героев первого дня войны, которые до последнего времени пребывали в забвении. Подробности...
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Исчезновение коммунизма губит американский военный флот

ВМС США испытывают острый дефицит личного состава Global Look Press/Keystone Press Agency
Американцы готовы служить военными моряками только за большие деньги, а вовсе не из-за патриотизма или иных высоких мотивов. По крайней мере, именно такие выводы можно сделать из последних новостей о том, как ВМС США судорожно ищут новобранцев для военного флота. Как произошла деградация личного состава ВМС США и чем это угрожает Америке? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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В США предлагают помешать возвращению релокантов в Россию

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Неглупый и опытный человек Майкл Макфол считает возвращение релокантов угрозой национальной безопасности США и предлагает назначить целого спецпредставителя Госдепа, который будет заниматься исключительно их проблемами, включая самые бытовые. Подробности...

Как Красная армия показала фашистам 22 июня наоборот

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
22 июня 1944 года с серии разведок боем началось советское наступление в Белоруссии. Оно обернулось крупнейшим поражением в истории Германии. Рухнула сразу вся группа армий «Центр». Это было настоящее «22 июня наоборот». Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Почему Гитлер напал на Советский Союз

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Спустя 82 года после нападения Гитлера у Запада по-прежнему нет других причин воевать с Россией, кроме идеологических. Только победив цивилизаторский миф в головах западных европейцев, мы сможем избавить себя от нашествий. Но сначала, конечно, придется победить этот миф в самих себе. Подробности...
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Толпа желающих у дверей БРИКС

«Контрнаступ ВСУ» провалился

Два удара по Байдену

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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    В США предлагают помешать возвращению релокантов в Россию

    Глеб Кузнецов
    политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
    22 июня 2023, 18:52

    В поразительно смешную сессию экспертной игры в зарницу «Возвращаются релоканты или не возвращаются» врывается наш старый друг Майкл Макфол из США.

    В колонке Washington Post он обозначает четыре проблемы, которые неплохо было бы решить американской дипломатии по поводу Украины:

    1. Сохранить доминирование в вопросах санкционной политики (чисто внутренняя история, предыдущий босс темы уходит на повышение – и вот важно не упустить лидерство и подобрать нормального человека);

    2. Возглавить процесс распределения денег на восстановление Украины (чтобы европейцы эту богатую историю не расписали в своем кругу, а руководствовались исключительно компетентным руководством правильного человека из Штатов).

    А дальше начинается интересное:

    3. Возглавить дипломатические усилия по поиску выхода из кризиса. И Макфол тут приводит в пример, кстати, Китай, который, по его мнению, «переиграл» (outplay прям) США, назначив своего спецпредставителя Ли Хуэя по данному вопросу. Представитель посещает всех по кругу, наращивая китайское влияние, и демонстрирует приверженность Китая мирному решению и дипломатии. США в этом смысле теряет инициативу, по мнению Макфола. Прям праздничная открытка разного рода экспертам, которые считают что китайские/бразильские/африканские и так далее инициативы «ничего не значат», «кто их слушать будет» и так далее и тому подобное.

    И наконец вишенка на торте...

    4. Назначить специального представителя по работе с русской диаспорой. Цитата: «Наши текущие усилия по помощи эмигрировавшим россиянам … неадекватны. В интересах нашей нацбезопасности дать этим людям основания и причины для невозвращения домой. … Также мы должны работать над расширением потока эмиграции». Спецпредставитель должен, по мысли автора, сосредоточиться на помощи россиянам в получении рабочих виз и видов на жительство, разблокировке банковских счетов и так далее.

    Можно долго иронизировать и над самим Макфолом, за год поменявшим собственную позицию на противоположную. Прошлым летом, напомню, он призывал заблокировать любую выдачу виз россиянам в «свободный мир» в принципе или «на худой конец» брать с каждого получающего визу сбор на нужды Украины. И над проектом «хороших русских», которые должны были, согласно их прошлогодним декларациям, фильтровать релокантов на хороших и плохих, а хорошим обеспечивать «представительство их интересов» в госорганах стран (то есть те же визы, банки, быт), где они находятся.

    Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin

    Но мы просто зафиксируем одну простую вещь – неглупый и опытный человек Майкл Макфол считает возвращение релокантов угрозой национальной безопасности США и предлагает назначить целого спецпредставителя Госдепа, который будет заниматься исключительно их проблемами, включая самые бытовые.

    А дальше можно продолжать обсуждать, возвращаются или нет, если да, то почему, что (не)имел в виду президент Чехии Павел и так далее, и тому подобное по списку тем последних дней.

    Ну и отдельный привет потенциальный спецпредставитель Госдепа США по делам релокантов, видимо, передаст нашим турбопатриотам, выступающим из обиженной позиции: «как же так, они же убежали, а теперь возвращаются, давайте все-таки их репрессируем хоть как-то, а то народ не поймет!». Потому что только угроза репрессий может помешать значительному числу людей, не готовых к эмиграции ни ментально, ни финансово, ни культурно, ни административно, вернуться в страну.

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