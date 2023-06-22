В США предлагают помешать возвращению релокантов в Россию

В поразительно смешную сессию экспертной игры в зарницу «Возвращаются релоканты или не возвращаются» врывается наш старый друг Майкл Макфол из США.

В колонке Washington Post он обозначает четыре проблемы, которые неплохо было бы решить американской дипломатии по поводу Украины:

1. Сохранить доминирование в вопросах санкционной политики (чисто внутренняя история, предыдущий босс темы уходит на повышение – и вот важно не упустить лидерство и подобрать нормального человека);

2. Возглавить процесс распределения денег на восстановление Украины (чтобы европейцы эту богатую историю не расписали в своем кругу, а руководствовались исключительно компетентным руководством правильного человека из Штатов).

А дальше начинается интересное:

3. Возглавить дипломатические усилия по поиску выхода из кризиса. И Макфол тут приводит в пример, кстати, Китай, который, по его мнению, «переиграл» (outplay прям) США, назначив своего спецпредставителя Ли Хуэя по данному вопросу. Представитель посещает всех по кругу, наращивая китайское влияние, и демонстрирует приверженность Китая мирному решению и дипломатии. США в этом смысле теряет инициативу, по мнению Макфола. Прям праздничная открытка разного рода экспертам, которые считают что китайские/бразильские/африканские и так далее инициативы «ничего не значат», «кто их слушать будет» и так далее и тому подобное.

И наконец вишенка на торте...

4. Назначить специального представителя по работе с русской диаспорой. Цитата: «Наши текущие усилия по помощи эмигрировавшим россиянам … неадекватны. В интересах нашей нацбезопасности дать этим людям основания и причины для невозвращения домой. … Также мы должны работать над расширением потока эмиграции». Спецпредставитель должен, по мысли автора, сосредоточиться на помощи россиянам в получении рабочих виз и видов на жительство, разблокировке банковских счетов и так далее.

Можно долго иронизировать и над самим Макфолом, за год поменявшим собственную позицию на противоположную. Прошлым летом, напомню, он призывал заблокировать любую выдачу виз россиянам в «свободный мир» в принципе или «на худой конец» брать с каждого получающего визу сбор на нужды Украины. И над проектом «хороших русских», которые должны были, согласно их прошлогодним декларациям, фильтровать релокантов на хороших и плохих, а хорошим обеспечивать «представительство их интересов» в госорганах стран (то есть те же визы, банки, быт), где они находятся.

Но мы просто зафиксируем одну простую вещь – неглупый и опытный человек Майкл Макфол считает возвращение релокантов угрозой национальной безопасности США и предлагает назначить целого спецпредставителя Госдепа, который будет заниматься исключительно их проблемами, включая самые бытовые.

А дальше можно продолжать обсуждать, возвращаются или нет, если да, то почему, что (не)имел в виду президент Чехии Павел и так далее, и тому подобное по списку тем последних дней.

Ну и отдельный привет потенциальный спецпредставитель Госдепа США по делам релокантов, видимо, передаст нашим турбопатриотам, выступающим из обиженной позиции: «как же так, они же убежали, а теперь возвращаются, давайте все-таки их репрессируем хоть как-то, а то народ не поймет!». Потому что только угроза репрессий может помешать значительному числу людей, не готовых к эмиграции ни ментально, ни финансово, ни культурно, ни административно, вернуться в страну.

Источник