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    Владимир Можегов Владимир Можегов Финляндия как пример пересборки отношений с Европой

    Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.

    4 комментария
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян продолжает сдавать Армению

    Армянский премьер-министр – настолько уникальное явление, что ему сложно найти аналог или сравнение. Он чуть ли не в одиночку и под улюлюкание уличной группы поддержки разрушил то, что до него – через кровь и сверхусилия – строили другие.

    10 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Католическая церковь знает божественную тайну России

    Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.

    14 комментариев
    11 октября 2023, 12:58

    Песков сказал, кого из релокантов «Родина ждет»

    Песков: C теми релокантами, которые поддержали Киев, нам не по пути, остальных Родина ждет

    Tекст: Ольга Никитина

    С теми, кто, уехав за пределы России, занял ярко выраженную антироссийскую позицию и поддерживал киевский режим, «нам не пути», а остальных Родина «всегда ждет», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков пояснил заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина, который накануне пригрозил Магаданом релокантам, которые покинули Россию и совершили «подлые поступки» и «желали победы нацистскому кровавому киевскому режиму». По мнению представителя Кремля, спикер нижней палаты парламента говорил про тех, кто «занял ярко выраженную антироссийскую позицию» и встал на сторону Киева. «Да, действительно, с этими людьми нам не по пути», – приводит его слова ТАСС.

    При этом подавляющее большинство тех, кто уехал из России, являются людьми, имеющими возможность свободно выбирать, где им в настоящий момент жить. И несмотря ни на что, эти люди имеют свою Родину, подчеркнул Песков. «Эта Родина – Россия. И она всегда их ждет», – сказал он.

    Также представитель Кремля назвал «нормальным процессом» возвращение уехавших из страны миллиардеров и звезд шоу-бизнеса.

    10 октября 2023, 22:49
    В Израиле заявили об отмене «всех правил ведения войны»
    В Израиле заявили об отмене «всех правил ведения войны»
    @ Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль отменил все правила ведения войны, военных судов не будет, израильские солдаты не будут нести ответственность, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

    В своем обращении министр обороны Израиля подчеркнул, что израильские военные не будут нести ответственность, правила войны отменены, передает Sputnik Беларусь.

    Ранее глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к «полноценному наступлению» на сектор Газа.

    Военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны, заявили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Соответственно, одобрено и начало крупных боевых операций.

    Коментарии (126)
    10 октября 2023, 20:07
    Кипр отказался передавать Киеву танки Т-80У взамен на израильские Merkava
    Кипр отказался передавать Киеву танки Т-80У взамен на израильские Merkava
    @ Константин Морозов/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Греческий Кипр отказался передавать Вооруженным силам Украины обещанные танки Т-80У из-за событий в секторе Газа.

    События в Газе нанесли репутационный ущерб израильским танкам Merkava, которые планировалось передать Кипру взамен Т-80У, поэтому ВСУ останутся без 82 обещанных бронемашин, передает News.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По данным канала, Кипр планировал получить израильские Merkava Мк.3 взамен переданных Киеву российских танков, однако увидев, как легко ХАМАС уничтожает куда более защищенные Merkava Мк.4, отказался от сделки. Кроме того, Тель-Авив заявил, что из-за боевых действий не сможет отдать свою тяжелую технику, так как ее снимают с хранения и отправляют в части, пишет канал.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об использовании переданного Украине оружия НАТО в Израиле.

    Коментарии (28)
    10 октября 2023, 19:59
    Эрдоган назвал последствия появления авианосца США у берегов Израиля

    Эрдоган предсказал массовую гибель людей при вмешательстве США в палестино-израильский конфликт

    Эрдоган назвал последствия появления авианосца США у берегов Израиля
    @ U.S. Navy/Erik Hildebrandt

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вмешательство в конфликт Израиля и Палестины американского авианосца «Джеральд Форд» приведет к гибели множества людей в секторе Газа, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

    Авианосец США планирует запустить все свои самолеты, катера, окружить Газу и бить по ней, предположил Эрдоган, передает ТАСС. Это приведет к массовым жертвам среди мирных жителей, подчеркнул он.

    «Какие дела у авианосца США в Израиле? Зачем он идет туда?» – сказал он на пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Анкаре.

    Турция также опасается, что конфликт Палестины и Израиля может разрастись в регионе и не закончиться быстро.

    Во вторник ХАМАС объявил о ракетных ударах по израильским городам Тель-Авив, Герцлия, Беэр-Шева и Ашкелон. Напомним, что США завили о намерении направить в регион авианосец «Джеральд Форд».

    Коментарии (22)
    11 октября 2023, 09:27
    Посол Израиля назвал ерундой мнения о якобы причастности России к атаке ХАМАС

    Посол Израиля Бен Цви назвал полной ерундой мнения о якобы причастности России к атаке ХАМАС

    Посол Израиля назвал ерундой мнения о якобы причастности России к атаке ХАМАС
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Израиль не верит, что Россия каким-либо образом причастна к атаке палестинской радикальной группировки ХАМАС на страну, заявил израильский посол в Москве Александр Бен Цви.

    «Это полная ерунда. Мы не верим, что Россия в какой-то форме в этом участвовала», – сказал он газете «Коммерсант».

    Сторонники обвинений в адрес России утверждают, что атака на Израиль якобы отвечает интересам Москвы, поскольку теперь внимание и ресурсы США будут переключены с Украины на Ближний Восток. Израильский посол подчеркнул, что эти люди сильно ошибаются, полагая, что Штаты направят в Израиль какие-то серьезные ресурсы.

    Александр Бен Цви отметил, что Соединенные Штаты действительно являются стратегическим партнером Израиля и поставляют стране вооружения. «Кстати, бывает и наоборот», – указал он, отметив, что в этом вопросе ничего не изменится. «И в России это понимают», – добавил дипломат.

    По его словам, подобные версии о якобы российской причастности к ситуации в Израиле являются чистой конспирологией.

    Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о желании России развязать войну на Ближнем Востоке, назвал подобные предположения безосновательными и указал, что в Кремле негативно относятся к таким заявлениям.

    Коментарии (12)
    11 октября 2023, 00:40
    В Израиле убит бывший советский ученый Сергей Гредескул
    В Израиле убит бывший советский ученый Сергей Гредескул
    @ @AteoBreaking

    Tекст: Вера Басилая

    Проживавший в Израиле советский физик-теоретик Сергей Гредескул был убит вместе со своей супругой в городе Офаким во время атаки ХАМАС.

    Во время нападения ХАМАС Сергей Гредескул находился в доме с супругой, их убили во дворе, физику был 81 год, пишет «Московский комсомолец».

    Сергей Андреевич Гредескул родился в 1942 году. Получил образование в Харьковском государственном университете и был учеником Евгения Лифшица.

    С 1991 по 2012 годы был  профессором в израильском Университете им. Бен Гуриона, в городе Беэр-Шева. Совместно с другим советским физиком-теоретиком – академиком АН СССР Ильей Лифшицем и Львом Пастуром написал монографию «Введение в теорию неупорядоченных систем» и около ста научных статей. Лауреат Государственной премии Украинской Советской Социалистической республики.

    В 1991 году, после развала СССР переехал в Израиль.

    Коментарии (32)
    10 октября 2023, 14:54
    Экс-сотрудник ЦРУ оценил перемены в имидже Зеленского из-за Израиля

    Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон заметил перемены в имидже Зеленского из-за Израиля

    Экс-сотрудник ЦРУ оценил перемены в имидже Зеленского из-за Израиля
    @ ABACA/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский «боится и нервничает» из-за ситуации в Израиле, поскольку киевский режим может лишиться поддержки Запада, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

    Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom отметил, что Зеленский «снял свой костюм Че-Гевары-Фиделя-Кастро» и больше не появляется в зеленом хаки. Теперь, как отметил эксперт, президент Украины ходит в черном, «как Джонни Кэш» (американский певец и композитор).

    «Уже сам факт смены одежды говорит о том, что он волнуется, потому что понимает, что его ждет», – передает РИА «Новости» слова Джонсона.

    Теперь союзники на Западе, как уверен бывший аналитик ЦРУ, будут отдавать приоритет военной помощи Израилю. Тем временем зарубежные СМИ, по словам эксперта, стали забывать про киевский режим. «Уже почти никто не сообщает или обсуждает то, что они там делают», – резюмировал специалист.

    Американист Малек Дудаков ранее заявил газете ВЗГЛЯД, что США серьезно израсходовали собственные запасы боеприпасов в рамках помощи Украине. Поддерживать в таких условиях еще и Израиль становится практически невозможно, поэтому придется выбирать, считает эксперт.

    Коментарии (21)
    10 октября 2023, 21:41
    В кибуце Беэри на границе с Газой обнаружили более ста тел бойцов ХАМАС
    В кибуце Беэри на границе с Газой обнаружили более ста тел бойцов ХАМАС
    @ Yousef Masoud/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Тела более сотни бойцов ХАМАС были обнаружены в израильском кибуце Беэри возле границы с сектором Газа, сообщил канал i24 News.

    Всего обнаружено 103 тела, они были найдены в израильской общине Беэри, передает ТАСС.

    Ранее в этом же кибуце волонтеры израильской общественной организации ЗАКА обнаружили не менее 100 тел израильтян после атаки радикалов ХАМАС. Напомним, Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Затем бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

    Коментарии (7)
    10 октября 2023, 17:45
    Журнал Playboy уволил ливанскую порноактрису за поддержку ХАМАС

    Журнал Playboy уволил ливанскую порноактрису Халифу за поддержку ХАМАС

    Журнал Playboy уволил ливанскую порноактрису за поддержку ХАМАС
    @ Simona Chioccia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Руководство Playboy разорвало контракт с бывшей порноактрисой Мией Халифой ливано-американского происхождения после того, как она поддержала ХАМАС, женщина назвала их «борцами за свободу», передает телеканал Fox News.

    В журнале заявления Мии назвали «отвратительными и предосудительными, прославляющими нападения ХАМАС на Израиль», пишет «Фонтанка.ру».

    Редакция пояснила, что поощряет свободу выражения мнений, но придерживается политики абсолютной нетерпимости к разжиганию ненависти. Девушка назвала Израиль государством «апартеида».

    Ранее ХАМАС объявил о ракетном ударе по Иерусалиму.

    Коментарии (20)
    11 октября 2023, 10:30
    В Магадане отказались принимать предателей и релокантов

    Губернатор Носов: Магадан не примет предателей и релокантов

    В Магадане отказались принимать предателей и релокантов
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Колыма не принимает подлых людей и предателей, региону нужны трудолюбивые и талантливые люди, заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

    Так Носов отреагировал на заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина, который накануне пригрозил Магаданом релокантам, которые покинули Россию и совершили «подлые поступки, радуясь выстрелам» по российской территории и «желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму».

    Носов призвал избавиться от старых клише, тем более что произрастают они «от релокантов прошлого». «На Колыме живут прекрасные люди. Живут и работают настоящие патриоты своей страны», – приводит его слова РИА «Новости».

    Колыма, как подчеркнул губернатор, динамично развивается и следует поручениям президента и правительства России. Региону нужны грамотные, образованные и профессиональные люди, указал Носов.

    Коментарии (24)
    10 октября 2023, 18:25
    Названо число погибших россиян при нападении ХАМАС на Израиль

    Число погибших россиян при нападении ХАМАС на Израиль увеличилось до четырех

    Названо число погибших россиян при нападении ХАМАС на Израиль
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество россиян, погибших в результате нападения ХАМАС на Израиль, достигло четырех, сообщило посольство России в Тель-Авиве.

    «С прискорбием сообщаем, что согласно актуализированным данным израильской стороны по состоянию на 17.00 (время совпадает с московским) 10 октября, четыре гражданина Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими», – сообщила пресс-секретарь посольства Марина Рязанова, передает ТАСС.

    Рязанова добавила, что еще шестеро россиян официально числятся пропавшими без вести.

    Во вторник ХАМАС объявил о ракетных ударах по израильским городам Тель-Авив, Герцлия, Беэр-Шева и Ашкелон.

    Коментарии (36)
    10 октября 2023, 15:21
    Названа личность погибшего во время эскалации в Израиле россиянина
    Названа личность погибшего во время эскалации в Израиле россиянина
    @ Вещаем Вам на VK

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время эскалации в Израиле погиб россиянин, им оказался 47-летний уроженец калининградского Балтийска Денис Беленький. О том, как мужчина оказался в Израиле, рассказала его мать Наталья Беленькая.

    По ее словам, мужчина переехал в Израиль в 1992 году. Она также рассказала, что Денис очень любил Израиль, он погиб во время боев в городе Сдерот в южной части Израиля, передает РИА «Новости».

    Согласно данным страниц Беленького в социальных сетях, ему было 47 лет, он окончил гимназию в Калининграде.

    Напомним, один гражданин России числится погибшим в Израиле в результате обострения палестино-израильского конфликта, еще четверо россиян считаются пропавшими без вести, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве со ссылкой на списки израильской стороны.

    Коментарии (14)
    11 октября 2023, 10:37
    В кибуце Кфар-Аза после нападения ХАМАС обнаружили тела 200 израильтян

    i24NEWS: В кибуце Кфар-Аза нашли тела 200 убитых бойцами ХАМАС израильтян

    В кибуце Кфар-Аза после нападения ХАМАС обнаружили тела 200 израильтян
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    В кибуце Кфар-Аза на юге Израиля, который подвергся нападению боевиков радикальной группировки ХАМАС, обнаружили тела 200 израильтян, в том числе около 40 детей, сообщают СМИ.

    У некоторых убитых детей отрублены головы, сообщает телеканал i24NEWS со ссылкой на спасателей из организации ZAKA.

    Представителей прессы во вторник пригласили на осмотр места разрушений.

    Вторжение боевиков ХАМАС в кибуц Кфар-Аза произошло в первые дни нападения на Израиль.

    Согласно официальным данным, в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС погибли не менее 1,2 тыс. израильтян, ранения получили более 2,7 тыс. В секторе Газа в результате эскалации конфликта погибли, по последним данным, 950 человек.

    Коментарии (22)
    11 октября 2023, 09:05
    В Израиле назвали число погибших из-за обострения на Ближнем Востоке

    Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке погибли более 1,2 тыс. израильтян

    В Израиле назвали число погибших из-за обострения на Ближнем Востоке
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате атак радикального палестинского движения ХАМАС погибли не менее 1,2 тыс. израильтян, ранения получили более 2,7 тыс., сообщил бывший официальный представитель армии обороны Джонатан Конрикус.

    Видеообращение Конрикуса опубликовано в аккаунте армейской пресс-службы в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), передает ТАСС.

    Между тем, по данным министерства здравоохранения сектора Газа, число погибших в результате эскалации палестино-израильского конфликта увеличилось до 950 человек, свыше 5 тыс. человек получили ранения разной степени тяжести.

    Напомним, Армия обороны Израиля минувшей ночью нанесла удары по более 80 целям в Бейт-Хануне в секторе Газа, в том числе по двум отделениям банков, которые ХАМАС использует для «финансирования терроризма».

    Коментарии (0)
    11 октября 2023, 03:46
    Зеленский предупредил о последствиях для Украины из-за эскалации в Израиле

    Владимир Зеленский предупредил о последствиях для Украины из-за эскалации в Израиле

    Зеленский предупредил о последствиях для Украины из-за эскалации в Израиле
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине, и это будет иметь последствия, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Он выразил опасения, что в случае прекращения поддержки Киева «время будет играть на стороне России», отвлечет внимание Запада от Украины, что обернется последствиями. Зеленский надеется, что США продолжат помогать Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на France 2.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему война Израиля вредит Зеленскому.

    Коментарии (10)
    10 октября 2023, 14:57
    Рар: Германию вынудят помогать Израилю и Украине одновременно

    Германский политолог Рар: Одновременная поддержка Германией Украины и Израиля спровоцирует недовольство в ФРГ

    Рар: Германию вынудят помогать Израилю и Украине одновременно
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Депутат Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила против военной помощи Израилю, так как боится сокращения поставок на Украину. Одновременная поддержка офиса Зеленского и Тель-Авива, в свою очередь, приведет к снижению социальных расходов в ФРГ и росту недовольства среди населения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Бундестаге выступили против военной помощи Израилю.

    «Берлин, если поступит такая просьба из Вашингтона или Тель-Авива, будет оказывать военную помощь Израилю. Кроме того, американцы обяжут ФРГ продолжить поддержку Украины. Тем более что военные расходы Германии не достигли требуемых в НАТО 2% ВВП, поэтому «резерв» на финансирование боевых действий у страны есть», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако одновременная поддержка Израиля и Украины приведет к урезанию бюджета на социальные расходы. Такая мера спровоцирует недовольство граждан внутри Германии. Кроме того, усилятся голоса оппозиции, требующей прекращения военных поставок на Украину. Если через месяц контрнаступление ВСУ остановится, то канцлер Олаф Шольц может даже заговорить о необходимости дипломатического урегулирования конфликта», – отмечает он.

    «Штрак-Циммерман одна из самых громких противников Москвы в Германии, Она считает, что Россия любой ценой должна проиграть на поле боя. Поэтому депутат Бундестага выступает против помощи Израилю. Вместе с тем она боится, что ФРГ будет поддерживать Тель-Авив в ущерб Украине», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, необходимо понимать, что в ФРГ достаточно большая доля исламского населения, которое поддерживает Палестину. Помощь Тель-Авиву вызовет уличные протесты или даже волнения внутри Германии. Аналогичная проблема сейчас стоит и перед Францией», – резюмировал Рар.

    Ранее председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, которая представляет Свободную демократическую партию, выступила против оказания Германией военной помощи Израилю. Она заявила, что Тель-Авиву «не нужна военная поддержка» со стороны ФРГ. Однако он нуждается в солидарности со стороны международных организаций.

    В то же время координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон приступил к поставкам военной помощи Тель-Авиву. «Первая партия дополнительных систем безопасности уже направлена Израилю», – отмечает он.

    Кроме того, Кирби уточнил, что Вашингтон ожидает от Тель-Авива дополнительных запросов на военную помощь, которые США намерены удовлетворить «наилучшим образом». При этом Штаты пока не планируют размещать войска в Израиле.

    На фоне эскалации палестино-израильского конфликта США также отправили в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу «Джеральд Форд». В ее состав также входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение.

    Напомним, Тель-Авив попросил у Вашингтона малокалиберные авиационные бомбы, боеприпасы для пулеметов и снаряды для системы ПРО «Железный купол». Как пишет Washington Post, эту просьбу следует рассматривать не как нехватку у Израиля противоракет, а как меру предосторожности в случае, если к конфликту присоединятся другие силы Ближневосточного региона.

    Коментарии (8)
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      Президент Франции Эммануэль Макрон сумел удачно воспользоваться разногласиями в ЕС и постепенно увеличивает влияние Парижа и свою собственную роль в европейской политике. Таково мнение аналитиков Bloomberg. Да, формально Франция остается мощной и влиятельной державой. Но Макрона явно перехваливают.

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