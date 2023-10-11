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Песков сказал, кого из релокантов «Родина ждет»
Песков: C теми релокантами, которые поддержали Киев, нам не по пути, остальных Родина ждет
С теми, кто, уехав за пределы России, занял ярко выраженную антироссийскую позицию и поддерживал киевский режим, «нам не пути», а остальных Родина «всегда ждет», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков пояснил заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина, который накануне пригрозил Магаданом релокантам, которые покинули Россию и совершили «подлые поступки» и «желали победы нацистскому кровавому киевскому режиму». По мнению представителя Кремля, спикер нижней палаты парламента говорил про тех, кто «занял ярко выраженную антироссийскую позицию» и встал на сторону Киева. «Да, действительно, с этими людьми нам не по пути», – приводит его слова ТАСС.
При этом подавляющее большинство тех, кто уехал из России, являются людьми, имеющими возможность свободно выбирать, где им в настоящий момент жить. И несмотря ни на что, эти люди имеют свою Родину, подчеркнул Песков. «Эта Родина – Россия. И она всегда их ждет», – сказал он.
Также представитель Кремля назвал «нормальным процессом» возвращение уехавших из страны миллиардеров и звезд шоу-бизнеса.