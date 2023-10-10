Володин пригрозил релокантам Магаданом за «подлые поступки»

Володин: Релокантов, совершивших подлые поступки, по возвращении в Россию ждет Магадан

Tекст: Ольга Никитина

Володин на пленарном заседании заявил, что таких людей в России «не только не ждут», но и если они приедут в страну, «Магадан обеспечен», передает РИА «Новости». Спикер нижней палаты российского парламента отметил, что в России релоканты не нужны. «Пускай там сидят», – сказал он.

По словам Володина, правильно было бы, если уехавшие из России граждане и сделавшие выбор в пользу другой страны сейчас надели форму и защищали ту страну, которая стала для них новой родиной.

«Нам позицию надо занимать. А так иначе сюда приедут, покаются, приедут, тут у нас тоже много тех, кто говорит о растревоженных душах», – отметил Володин. «Они такие: «Ну а куда мы без них?!» Но, как вы видите, без них-то дышать стало лучше», – добавил председатель Госдумы.

Ранее артист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) сообщил, что в настоящее время вместе с семьей находится в Израиле и никуда не собирается уезжать из этой страны, несмотря на боевые действия. Он объяснил также, почему не идет на фронт.

Кроме того, во вторник появились сообщения, что певица Глюкоза (Наталья Ионова), которая с семьей двое суток просидела в израильском бомбоубежище, вернулась в Россию.