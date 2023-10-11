Песков назвал возвращение звезд шоу-бизнеса и миллиардеров нормальным процессом

Tекст: Алексей Дегтярев

«Кто-то нужен, кто-то не нужен, кто-то вернется сейчас, кто-то вернется завтра, это нормальный процесс для всех стран, всех наций, в том числе для нас», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

При этом он оставил без комментария высказывания депутата Госдумы Султана Хамзаева, заявившего о скором возвращении в Россию миллиардеров и звезд, поскольку «в Европе и Израиле они никому не нужны».

Ранее сообщалось, что проживающий в Британии российский миллиардер Михаил Фридман якобы покинул страну и появился в Москве. Песков отмечал, что в возвращении бизнесмена нет ничего необычного.

Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что покинувшим Россию и совершившим «подлые поступки» по возвращении на Родину «обеспечен Магадан».