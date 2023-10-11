Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.0 комментариев
Песков назвал возвращение звезд шоу-бизнеса и миллиардеров нормальным процессом
Возвращение уехавших из страны миллиардеров и звезд шоу-бизнеса – это нормальный процесс, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Кто-то нужен, кто-то не нужен, кто-то вернется сейчас, кто-то вернется завтра, это нормальный процесс для всех стран, всех наций, в том числе для нас», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
При этом он оставил без комментария высказывания депутата Госдумы Султана Хамзаева, заявившего о скором возвращении в Россию миллиардеров и звезд, поскольку «в Европе и Израиле они никому не нужны».
Ранее сообщалось, что проживающий в Британии российский миллиардер Михаил Фридман якобы покинул страну и появился в Москве. Песков отмечал, что в возвращении бизнесмена нет ничего необычного.
Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что покинувшим Россию и совершившим «подлые поступки» по возвращении на Родину «обеспечен Магадан».